Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesinin beklendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor."