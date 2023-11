Haber. Nihat İlikcioğlu

Şuan Antalya Alanya’ya hem çalışmaya hem de güzel bir yaşam kurmaya gelen oyuncu burada çocukluktan beri hayalini kurduğu oyunculuk için adım atarak Türkiye’nin en büyük modellik yarışması Best Model of Turkey’ye katılıp finale kaldı ve Best Akdeniz modeli ünvanına sahip oldu.

Oyunculuk ve modellik için eğitimlerine devam eden ve vücudunun zinde olması içinde 2 buçuk senedir programlı düzenli fitnes yapmaya devam eden oyuncu ayrıca babadan gelen bir kulak sesi yeteneği olduğunu belirterek şarkı söylemeyi de sevdiğini dile getiriyor.

Oyunculukta ve modellikte iddialı ve azimli olduğunu belirtip güzel projelerde yer almak istediğini söyleyen oyuncu bunun için çok çalıştığını dile getirerek ‘’ Oyunculuk ve modelliği çok seviyorum. Formda kalmak için sürekli spor yapıyorum. Hedeflerim var. Bunun için eğitimlerime devam ediyorum ve kendimi geliştiriyorum." diyerek sektörde şimdiden bende varım dedi.