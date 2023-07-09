ESKİŞEHİR- Aşka, dosta ve manaya giden yolda insanlığa ışık olan, Anadolu’da sevgi ve hoş görünün dilini yayarak dizeleri çağları aşan halk şairimiz ve tasavvuf edebiyatının en önemli temsilcilerinden Yunus Emre, doğduğu şehir Eskişehir’de, Yunus Emre Edebiyat Armağanı Öykü Yarışması ile anılacak. 2021 yılında şiirle başlatılan “Yunus Emre Edebiyat Armağanı” bu yıl “Tiyatro Metni Yarışması” ile gerçekleşecek.

Yunus Emre’nin anısını ve adını yaşatmak için Büyükşehir Belediyesi ve Porsuk Kültür Dergisi iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya başvurular 1 Ağustos’a kadar sürecek.

Konusu serbest olarak belirlenen yarışmanın jüri üyeliklerini Tilbe Saran (Tiyatro Oyuncusu/ Seslendirme Sanatçısı), Polat Bilgin (Tiyatro Oyuncusu), H. Tolga Tümer (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni), Şafak Özen (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları/ Dramaturg), Sibel Arıcan (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları/ Dramaturg), Öğr. Gör. Dr. Süleyman Karaahmet ve Öğr. Gör. Dr. Murat Gölgeli yapacak.

Ulusal çapta düzenlenen yarışmada birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin TL destek ve teşvik ödülü takdim edilecek.

Jüri üyelerinin yarışmaya katılan öyküler arasından seçeceği 3 metin ise, yarışma sonrasında basılacak olan “Yunus Emre Edebiyat Armağanı III- Tiyatro Seçkisi” kitabında yer alacak.

HABER: GİZEM ÇAKAL