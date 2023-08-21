Edirne

Dedeağaç kentinde dün çıkan yangın nedeniyle Yunanistan'ın bölgede acil durum ilan etmesinin ardından Edirne Valiliği de İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişlerin durdurulması kararı almıştı.

Kapının kapatıldığı haberini alanlar, dün akşam saatlerinden itibaren Yunanistan'a giriş yapmak için Pazarkule Sınır Kapısı'na yönelmişti.

Yoğunluk bugün de devam ediyor.

Yunanistan'a geçmek isteyen aralarında gurbetçilerin de olduğu pek çok kişi Pazarkule'de yoğunluk oluşturuyor.

Fransa'da yaşayan Gökhan Erciyeş, AA muhabirine, feribotla seyahat için Yunanistan'a geçiş yapacağını söyledi.

Yolculuk sırasında arkadaşlarından Yunanistan'daki orman yangının büyük olduğunu öğrendiklerini belirten Erciyeş, "O sırada İpsala'nın kapalı olduğu bilgisi yoktu. Geldiğimizde görevliler kapının kapandığını söyleyerek Kapıkule veya diğer kapıları kullanmamız konusunda bizi yönlendirdiler. Akşam Edirne'ye geldik. Burada konakladık. Tekrar güneye inip yine Dedeağaç üzerinden feribota yetişmeye çalışacağız." diye konuştu.

Tatil için Dedeağaç'a giden Işıl Sunan da İpsala Sınır Kapısı'nın kapandığı haberini aldıktan sonra Pazarkule'ye geldiklerini belirtti.

Kapıda yoğunluk olduğunu ifade eden Sunan, "İnşallah çok zorlanmadan geçeceğiz. Gideceğimiz bölgede yangın olup olmadığını Yunanistan'a geçince takip edeceğiz. Muhtemelen Dedeağaç seyahat programımızı değiştirmemiz gerekecek çünkü merkezinde de yangın varmış." dedi.

Geçişler kontrollü şekilde yapılacak

Öte yandan, Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Yunanistan'da yangınların devam ettiği, İpsala Sınır Kapısı'na bağlantılı otobanın ulaşıma kapalı olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Yan yollarla ulaşımın sağlanabileceği ancak yan yolların tekrardan kapanma riskinin devam ettiği bilgisi alınmıştır. Bu nedenle, İpsala Sınır Kapımızdan giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılabilmektedir." ifadelerine yer verildi.

AA