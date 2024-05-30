Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nın 3. ve 4. ayak yarışları 31 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Yunanistan'da Serez Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Şampiyonada Türkiye'den Yunus Erçelik, Furkan Tahsin İdgü, Kerem Uçar, Furkan Eryılmaz, Muammer Nuri Karakaya, Berk Çevik, Cafer Çömlek, Ömer Faruk Yıldız, Hüseyin Karakaya, Arda Bentürk, Harun Akgün, Fatih Özgür, Şahin Karadayıoğlu, Abdullah Köken, Altuğ İnan, Fatih Demircan, Furkan Demircan, Oğuz Taşhan, Erdem Demiroğlu, Can Başar ve Murathan Yiğit Yıldız, madalya mücadelesi verecek.

Avrupa Pist Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları 1 Haziran Cumartesi, 4. ayak yarışları ise 2 Haziran Pazar günü koşulacak.

Ahmet İdrisoğlu, Almanya'da yarışacak

Öte yandan Avrupa Motokros Şampiyonası, hafta sonu Almanya'nın Teutschenthal şehrindeki Talkessel MX Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Organizasyonda Türkiye'den Ahmet İdrisoğlu, EMX250 sınıfında ter dökecek.



Dünya Motosurf Şampiyonası'nda 4 sporcu yarışacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu, dünyada ekstrem sporların yükselen yeni branşı "motosurf"te uluslararası arenaya 4 Türk sporcu ile çıkıyor.

Polonya'da hafta sonu düzenlenecek Dünya Motosurf Şampiyonası'nda Türkiye, 4 sporcu ile madalya mücadelesi verecek.

Osiek şehrinde yapılacak şampiyonada Murat Yorgancılar, Osman Sedat Erus, Muhsin Kaan Özhelvacı ve Efe Gürsoy, Türkiye'yi temsil edecek.