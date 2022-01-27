Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

YÜKSELEN YENGEÇ 2022

Arkadaşlarım, flörtüm veya çocuklarım…

Lütfen yıllık yorumlarınızı yükselen burcunuza göre okuyunuz…

Öncelikle; içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin ne zaman biteceği konusuna kısaca değinmek istiyorum.

Bu konuya uzun, uzun geçtiğimiz sene Önce vatan gazetesinde “artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” yıllık yorumumda genişçe değinmiştim… Pandemiyle ilgili farkına varılması gerekenleri okumayanlar, detaylıca bu linkten tekrar okuyabilirler:

https://www.oncevatan.com.tr/2021giris-artik-hicbir-sey-eskisi-gibi-olmayacak-makale,50251.html

Pandeminin bitebileceği tarihi tekrar; 2023 yılının Nisan’ı olarak söylemeliyim.

Bu salgında; “İnsanlık” kendi sağlığının, öncelikle karşısındakinin sağlığını korumaktan geçtiğinin farkına varmalı …

Bu bilinçle hareket ettiğimizde, pandemiyle ilgili kısıtlamalardan 7.3.2023 tarihi itibari ile kurtulabiliriz. Aksi durumda, 19 yıl daha bu virüs ile yaşamaya devam edebiliriz (2040)…

Gelelim önümüzdeki sene olan, 2022 yılına…

Bu yılı; “beklenmedik sürprizlerin” yılı olarak karşılayabilirsiniz.

Hiç aklınıza gelmeyen, sene başında hiç düşünmediğiniz ani olaylar sene başından itibaren kendini gösterir. Muhtemelen ani gelişen olaylar, ilişkilerimizin de bozulmasına neden olabilir.

Ancak Şubat’ın ilk haftasından itibaren işler yoluna girmeye başlar.

Yeni yıla; eşiniz veya ortaklarınız ile yaşadığınız bazı ani gelişmelerin neden olacağı durumlarla giriyor olabilirsiniz.

İlişkileriniz yeni yıl öncesinde bozulmuş olabilir.

Bu nedenler maddi konularda yaşanan problemler olabilir.

Eşinizin gelirinde yaşanan beklenmedik durumlar buna neden olmuş olabilir.

Ancak üzülmeyin bu da geçici bir süre olacak… Her kötü şey gibi bu da geçecek ve Şubat’ın ilk haftasından itibaren işler yoluna girmeye başlıyor olacak…

Dolayısı ile bu süreçte sorun olan bu konuların daha kolay üstesinden gelebileceğiniz için,

Şubat, Mart ve Nisan ayını bu alanda girişimlerinizi yaparak değerlendirebilirsiniz.

Sene başında Ocak ayında biraz akışta kalmak yerinde olur. Eğer tam tersi hareket ederseniz, sonucundan hiç de memnun olmadığınız bir girişime imza atmış olabilirsiniz.

Kesinlikle imza atmanızı gerektirecek konulara girişmeyin. En azından bu durumu Şubat’a ertelemeniz sizin menfaatinize olur.

Ocak ayını da (14.Ocak- 4.Şubat 1. Merkür retrosu 8) daha çok, yarım kalan işlerinizi tamamlamak için değerlendirebilirsiniz.

Muhtemelen bu süreç size eşiniz veya partnerinizle aranızda maddi konular nedeniyle bozulmuş olan ilişkinizi düzeltme fırsatı sunuyor, değerlendirebilirsiniz.

Bir diğer fırsat ta, geçmişte yapmış olduğunuz borçlarınız nedeniyle ilişkilerinizin bozulduğu insanlarla bu durumu düzeltme şansınız olabilir.

Ayrıca başkaları üzerinden gelen gelirleriniz konusunda(kira, nafaka veya harçlık) iletişim kazasına uğramış konuları da bu retroda düzeltme fırsatınız doğabilir.

Değerlendirebilirsiniz.

Yılın diğer Merkür retrolarında da;

2.Merkür retrosu: 10.5-3.6.2022 Bu retro sürecinde biraz yalnız kalıp kendinizi dinlemenizi ve yaptığınız hatalarınızda kendinizle yüzleşmenizi tavsiye ederim. Kişisel gelişiminiz için oldukça faydalı olacak bir 3 haftalık deneyim…

3.Merkür retrosu: 10.9-2.10.2022 ebeveynlerinizle geçmişte aranızda oluşmuş olan iletişim kazalarını bu retroda düzeltme fırsatınız olabilir. Değerlendirin.

4.Merkür retrosu:29.12-19.1.2023 Bu yıl ikinci defa gökyüzü size eşinizle aranızdaki geçmişte yaşanan iletişim sorunlarını düzeltme fırsatı yaratıyor. Eşinizle veya partnerinizle aranızda geçmişte gerçekleşmiş olan yanlış anlaşılmadan doğan sorunları düzeltme şansınız var. Değerlendirin.

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-BU SENENİN ŞANS ve FIRSATLARINI NEREDEN YAKALIYORSUNUZ?-

Öncelikle haftanın Perşembe günlerini genelde şansınız için değerlendirmeniz daha yerinde olur.

JÜPİTER TRANSİTLERİNİZ

Jüpiter’in bir burçta transit süreci o yıl; şans ve fırsatları hangi alanlardan aldığımızı gösterir. Bolluk ve bereketin yansıyacağını görürüz.

Bu seneye Jüpiter Balık burcundayken girdik.

Sene başında Jüpiter enerjisini 9. evinizden aldığınız için; şanslarınız daha çok yüksek eğitim alanınızdan, hukuksal konulardan ve yurt dışı konularından, ihracat ve ithalattan yana olacak.

Ancak Jüpiter yıl içinde burç değiştiriyor, dolayısı ile şans ve fırsatların konusu değişiyor. 11.5’den itibaren size şans ve fırsatlar; (Jüpiter enerjisini 10.evinizden aldığınız için) kariyer yaptığınız alandan yansıyor olacak…

Özellikle 11.5.2022 ile 28.7.2022 tarihleri arası iş görüşmeleri için çok uygun. (yükselen burcu Yengeç olanlar için)…

Eğer mevcut bir işiniz varsa, yine kariyerinizle ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu sene birden fazla iş teklifi ile de karşılaşabilirsiniz. Terfi edebilirsiniz.

Ya da sizin karşınıza yapılacak bir çok farklı iş imkanları doğar.

Bu durum da geçici bir süre etkin olacak. Sadece bir yıl J)

Bunlar ne gibi fırsatlar diye düşünecek olursanız eğer, geçmişte 2010 Haziran ile 2011 Haziran arasını düşünün.

O zaman ne yaptınız? Neler yaşamıştınız, benzeyen şans ve fırsatlar bu sene de karşınıza gelebilir.

Dolayısı ile bu yıl özellikle ilkbahar aylarında eğer işsizseniz ve bir işe girmek istiyorsanız, ilkbahar Şubat’tan itibaren değerlendirebilirsiniz. Şubat’ın son 3 haftası, Mart ve Nisan’ın ilk üç haftasını bunun için oldukça uygun bir zaman dilimi olacak.

Ne kadar süre? à 11. Mayıs’a kadar… Bu tarihten itibaren tek, tek gezegen retrolarını yaşamaya başlıyoruz.

Sanş konusunda duraksama zamanı ise bu yıl; 28.7-24.11 arasında yaşanacaktır.

JÜPİTER Rx 28.7.2022’de 8 derece KOÇ burcunda retro oluyor.

28 Temmuz’dan 24 Kasım’a kadar bir duraksama yaşanır.

Bu Jüpiter retrosu size, kariyer yaptığınız alanda beklediğiniz terfilerin gecikmesi durumunu yaratabilir.

İşler aşırı yığılabilir. Birden fazla kişinin işini yapıyor gibi hissedebilirsiniz.

Ayrıca bu retro sürecinde Jüpiter 28.10’dan itibaren Balık burcuna retro olarak ilerlemesine devam ediyor olacak. Dolayısı ile sizin 9.evinize gerileyecek.

Bu durum hukuksal konularda sorunlara, yurtdışı ile işlerinizde duraksamaya eğitim hayatınızda işlerin gecikmesine neden olabilir.

Ama sabır 24. Kasım’dan sonra yine her şey yoluna girecektir.

JÜPİTER SD 24.11.2022’de Direk hareketine 28 derece BALIK burcundayken dönüyor.

Mahkemeleriniz için desteklendiğiniz zaman dilimidir.

Yüksek eğitiminiz için, sınavlarınız için olumlu süreçtir.

Yurtdışı işleriniz için olumlu bir süreçtir. Kolay vize alabileceğiniz enerjiler destekler.

JÜPİTER 20.12.2022 tekrar KOÇ burcuna geçiyor.

Bu transit size birden fazla iş teklifi fırsatı da sunar.

Terfi olabilirsiniz.

İş teklifi gelebilir.

16.5.2023’de Boğa burcuna geçene kadar retro olmadan ilerliyor.

Sizin için bu durum, kariyer yaptığınız alanda, iş yerinizde kendinizi ispat edebileceğiniz fırsatlar anlamına geliyor.

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2022’DE VENÜS TRANSİTLERİNİZ

-İLİŞKİLERİNİZ ve PARA ile ilgili konularınız için yıl içinde değerlendirebileceğiniz günler-

(Tekrar ediyorum bu tarihler yükselen Yengeçler için geçerlidir.)

6.3-5.4 = 2022 (8)

Ödemeler, borçlar konusunda kolaylıklar olarak değerlendirebilirsiniz. Bu borç bankaya karşı ise bu tarihlerde yeniden yapılandırmaya gidebilirsiniz..

Başkalarından almanız gereken ama alamadığınız kira, borç, harçlık gibi geliriniz varsa bu tarihte bu konulardan yana değerlendirilebilir..

5.4- 2.5 = 2022 (9)

Yurtdışına bir seyahat düşünüyorsanız, örneğin vize alamıyordunuz veya başka bir nedenden dolayı yurtdışına çıkamıyordunuz diyelim, bu tarihler arasında bu konuda olumlu ilişkiler kurabilir işlerinizi daha kolay yoluna koyabilirsiniz.

Siz yüksek eğitim çağındaysanız eğer; bu tarihlerde yüksek eğitiminizle ilgili konulardı daha kolay hayatınıza çekebilirsiniz. Akademisyeninizle daha destekleyen ilişkileriniz olabilir.

Düşünün bakalım bu konuda neye ihtiyacınız var? Bu tarihleri eğitiminizle ilgili değerlendirebilirsiniz…

Hukuksal alanda bir mahkemeniz var diyelim, örneğin bir mahkemeniz var, bu tarihler arasına gelirse ilişkiler yönünden desteklenebilirsiniz. Uzlaşmak daha kolay olabilir.

Siz ticaret ile ilgileniyorsunuz diyelim, bu tarihlerde ihracat, ithalat, lojistik alanında bu dönemde işleriniz, yurt dışı ile ilişkileriniz daha kolay yolunda gider.

2.5- 28.5 = 2022 (10)

Bu tarihlerde kariyeriniz yönünden olumlu ve destekleyen ilişkileriniz olabilir.

İşsizseniz bu tarihleri değerlendirebilirsiniz.

Kariyerinizde terfi edebilir veya zam görebilir veya olumlu destekler görebilirsiniz..

28.5-23.6 = 2022 (11)

Arkadaşlarınızla, sosyal gruplardaki ilişkilerinizde destek gördüğünüz bir süreç olacaktır. Davetler, toplantılar için uygundur.

Ayrıca üye olduğunuz örneğin yardım ile ilgili gruplarda olumlu ve verimli ilişkiler kurabilirsiniz. Girişimleriniz için bu tarihleri değerlendirebilirsiniz…

23.6- 18.7= 2022 (12)

Bu zaman diliminde düşmanlarınızla bile iyi ilişkiler kurarsınız. Varsa böyle bir durum bu tarihlerde anlaşmaya bakabilirsiniz.

Hastalanırsanız, iyileştirici etkiler sizden yana olur.

İç Dünyanızda, yüzleşmelerinizde de olumlu etkiler alırsınız. Kişisel gelişiminiz için olumlu bir zaman dilimi..

18.7 –11.8= 2022 (1)

Eğer dış görüntünüzle ilgili bir isteğiniz varsa, estetik,diş veya saç yaptırmak gibi bu zaman dilimini değerlendirebilirsiniz.

11.8- 5.9=2022 (2)

Beklediğiniz paraya kavuşma zaman dilimi diyebiliriz.

Ya da hiç beklemediğiniz de olabilir. Kısacası bu tarihlerde eliniz bollaşabilir.

5.9 –29.9= 2022 (3)

Kardeşlerinizle veya kardeş yerine koyduğunuz arkadaşlarınızla olumlu ve keyifli ilişkiler içinde olabilirsiniz.

Komşularınızla ve yakın çevrenizdekilerle keyifli ilişkiler kurabileceğiniz bir dönem.

Davet veya partileriniz için olabilir.

29.9-23.10= 2022 (4)

Anne ve babanızla olan ilişkilerinizde olumlu destekler göreceğiniz zaman dilimidir.

Evinizde dekorasyon, boya badana gibi bir niyetini varsa bu zaman dilimini değerlendirebilirsiniz.

23.10-16.11 =2022 (5)

Çocuğunuz varsa, çocuklarınızla olan ilişkilerinizde olumlu ilişkiler kurabileceğiniz bir süreç.

Flörtünüzle uyumlu bir ilişki dönemidir. Değerlendirebilirsiniz.

16.11-10.12= 2022(6)

İş yerinizde iş arkadaşlarınızla ilgili olumlu ilişkiler içinde olacağınız onlardan destek görebileceğiniz zaman dilimidir.

Bürokratik işlerinizi yapabileceğiniz zaman dilimi olarak ta değerlendirebilirsiniz.

Sağlığınızla ilgili destekleyen enerjiler devrede olduğundan tedaviniz için de değerlendirebileceğiniz olumlu bir zaman dilimidir.

10.12. – 3.1.2023= (7)

Eşinizle güzel ilişkiler içinde olacağınız zaman dilimidir. İkili ilişkileriniz için olumlu ve destekleyici enerjiler devrededir.

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-BU SENENİN ZORLUKLARI NERELERDEN GELİYOR?-

SORUMLULU DAVRANMAMIZI TALEP EDEN SATÜRN

Satürn bizim sorumluluklarımızın ne olduğu ve en çok zorlanacağımız alanı gösterir. Ancak bu süreç çok öğretici bir süreçtir.

Zorlanırken bir şeylerin üstesinden gelmeyi öğreniriz. Dolayısı ile zorluklarla baş etmekte beceri sahibi oluruz.

Bu süreç 21 Aralık 2020 de başladı ve 2023 Mart’ta bitecek.

Bu senenin zorlukları, sorunları ve problemleri ise sizin için (Satürn 8.evinizde transit ediyor), eğer başkaları üzerinden gelen bir geliriniz varsa ( kira, nafaka, ailenizden harçlık gibi) bunlarda gecikmeler olabilir.

Ödemeler ve borçlar konusunda zorlanabilirsiniz. Varsa borçlarınız ödeme konusunda sizi sıkıntıya sokabilir.

Bu durum 2020 Aralık sonundan itibaren başlamış ve 2023 ilkbaharına kadar sürüyor olacak. Ancak bu senenin de konusu.

SATÜRN_ Rx 4.6..2022 25* Kova (8)

Satürn bu sene 4.6.2022 ile 23.Ekim 2023 arasında retro olacak. Satürn zaten Kova burcundaki transitini (2020-2023 Nisan) “özgürlüklerimizi kısıtlayarak” gerçekleştiriyor.

Satürn’ün retro olacağı bu süreci incelediğimizde, muhtemelen kısıtlamaların daha fazla gündem olabileceğini düşünebiliriz.

Bu konularla ilgili, bazen daraldığınızı hissettiğiniz durumlar 4. Haziran-23.10.2022 arasında daha çok hissedilecektir. Her ne oluyor ve olacaksa bu süreçte, bilin ki geçici bir süre olacak.

Her karanlık gibi, onun da arkasında aydınlık olacak…

Bu durum Nisan 2023’de değişecek…

Satürn’ün insanlığa öğretmeye çalıştığı (2020 ile 2023 Mart arasında); özellikle bu pandemide “sorumlu davranma bilincinin” oluşmasıdır.

Bu süreçte kişilerin kendi sağlığının; öncelikle karşındakinin sağlığını korumaktan geçtiğini bilip, buna karşı sorumlu davranma alışkanlığının gelişmesi şarttır…

SATÜRN_SD: 23.10.2022 18*Kova – Satürn Rx 17.6.2023 7* Balık

23 Ekim’de Satürn retrodan çıkıp yine düz hareketine dönüyor. 23 Ekimden itibaren 2023’ün Haziran’ına kadar disiplini elden bırakmadan; sabırlı ve sorumlu davranıp (aşı, maske ve mesafeli) normalleşeceğimiz tarihe doğru ilerlemeliyiz.

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-2022’DE MARS TRANSİTLERİNİZ-

Bu seneye Mars Yay burcundayken giriyoruz.

Bu sizin sağlık evinizle ilgili bir alan dolayısı ile sene başında sağlık konularınıza dikkat etmelisiniz.

24.1.2022= Mars Oğlak burcuna geçiyor. (7)

Bu sizin eşiniz veya partnerinizle ilgili alanı temsil ediyor. Mars’ın orada transit ediyor olamsı, eşinizle olabilecek agresyonu gösterebilir. Eşinizle olumsuz bir süreci gösteriyor. Dolayısı ile Mart başına kadar durumu idarel eder şekilde hareket etmenizde fayda.

6.3.2022= Mars Kova burcuna geçiyor. (8)

Bu sizin ödemeleriniz ve borçlarınızla ilgili alanı gösteriyor.Dolayısı ile bu süreçte ödemeleriniz konusunda zorlanmalar veya borçlarınızda yeniden yapılandırmaya gidebilirsiniz..

15.4.2022= Mars Balık burcuna geçiyor. (9)

Bu sizin hukusal alanda problemleriniz olabileceğini.

Öğrenci iseniz eğer yüksek eğitiminizle ilgili problemler yaşanacağını

Ticaretle ilgili ithalat veya ihracatla uğraşıyorsanız, muhtemelen yabancılarla sorunlar yaşanacağı bir süreciniz olabilir.

25.5.2022= Mars Koç burcuna giriyor. (10)

Bu süreçte İş yerinizde gergin ortamlar oluşabilir. Dikkatli ve öfke kontrollü olmanız gerekir. Düşülmeden yapılan her iş bu süreçte zarar verecektir. Biraz hızınızı kesip daha dikkatli adımlar atmanızda fayda olacaktır.

5.6.2022= Mars Boğa urcuna geçecek. (11)

Sosyal çevrede, arkadaşlarınızla, gruplarda bazı problemlerin çıkabileceği bir süreçtir.

Lütfen bu süreçte agresif olmamaya ve arkadaşlarınızla kavga etmemeye gayret ediniz. Veya bu durumu kontrol edemiyorsanız bir süre bu gruplara girmemekte fayda var.

20.8.2022= Mars İkizler burcuna geçiyor. (12)

Adeta çenenizle döveceğiniz bir dönem !!! Lütfen bu enerjinizi kontrol altına alın…

Öylesine bir enerji tüm Dünya’da hakim olmaya başlayacaktır ki, bu enerji Mart 2023’ün sonuna kadar etkili olacaktır.

Bu süreçte dilimize hakim olmalıyız.

İki düşünüp, bir konuşmak gerekir.

Aksi durumda, keskin sirke küpüne zarar olacaktır…

Mars retrosunun yaşanacağı 30.10.2022 ile 12.1.2023 tarihleri arasında lütfen kendinize hakim olun.

Siz Mars’ın İkizler burcunda hareket ettiği bu dönemi sağlık evinizde yaşayacaksınız. Dolayısı ile sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz. Öfkenizin tamamen sağlığınızla ilgisi var. Dikkat edin.

20.8.2022 ile Mart 2023’e kadar olan sürecinde, Mars sizin sağlık evinizde hareket edecek.

Sağlığınızı bu tarihler arasında iyi korumalısınız. Riskli davranışlar yapmamanızda fayda var…

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-JENERASYON GEZEGENLERI UZUN VADEDE NELERI DEĞİŞTİRİYOR-

-DEĞİŞİMLER NEREDE YAŞANIYOR?-

PLÜTO_ Rx: 29.4.2022 28* Oğlak – SD:8.10.2022 26* Oğlak

29.Nisan ile 8.Ekim 2022 arasında; kötücül dediğimiz uzun süreli büyük değişimlerin gezegeni olan Plüton retro oluyor.

Bu sizin için Partnerinizin, ortağınızın değişim ve dönüşüm içinde olacağı süreci anlatabilir.

Bu değişim karakter veya huy değişimi olabileceği gibi.

Partnerin kendisinin de değişimi anlamına gelebilir.

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-BEKLENMEDİK OLAYLARIN GEZEGENİ RETRO OLUYOR-

URANÜS Rx: 24.8.2022 18* Boğa - SD: 23.1.2023 14* Boğa

Sene başına retro olarak giren süprizlerin gezegeni Uranüs Ağustos sonunda tekrar retro olarak. Kaos yaratma enerjisini devreye sokuyor.

Arkadaşlarınızla veya sosyal çevrenizdeki grup arkadaşlarınızla aranızda aniden gelişebilecek beklenmedik olaylara işaret ediyor bu retro.

Sene başında yaşadığınız bu olaylara benzer konular tekrar gündemde olabilir. Bu enerji yeni seneye 2023 başında da devam eder.

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Bu sene yıl genelinde NEPTÜN (+Rx) etkisini en fazla hissettiren gezegen oluyor. (9)

(28.1.- 4.12.2022). Dolayısı ile yıl içinde neredeyse yaşadığımız her konuda bir netleşememe, fluğ olan durumlar nedeniyle olayların içyüzünü anlayamama gibi bir enerji hakim olacak.

Bu durum ayrıca, tüm Dünya’da “dolandırılma, kandırılma, anlaşılamayan politikalar ve stratejilerle de” ilgili olacaktır.

Hiçbir yerde netlik olmayacaktır.

Siz bu etkiyi; yüksek eğitim alanından alıyorsunuz.

Ayrıca yabancılar, yurtdışı konuları ve ticaret konularındaki belirsizlik birkaç yıl daha kendisini hissetiriyor olacak. (Mart 2025)

Siz bu durumu aslında uzunca bir süredir yaşıyordunuz zaten, ancak bu sene biraz daha fazla hissedecek olabilirsiniz.

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-2022 ‘DE TUTULMALAR-

30.Nisan Güneş tutulması 10 derece Boğa burcunda gerçekleşiyor. (11)

Bu tutulma sosyal çevreniz ve arkadaşlarınız alanlarından yansıyor olacak.. Dolayısı ile bu sene evren sizi yeni arkadaş gruplarına girmeye, bazı gruplara üye olma durumlarını önünüze getirebilir.

Her ne şekilde hayatınıza yansıyacak ise, bunun yapılması gereken yeni başlangıçlar olduğunu bilin J)

16.Mayıs Ay tutulması 25 derece Akrep burcunda gerçekleşiyor. (5)

Eğer süre gelmekte olan bir flörtünüz varsa, muhtemelen bu ilişkinizle ilgi bir sonuçlanma söz konusu olacaktır.

Sevgilinizle ilgili bilmediğiniz bazı konuları öğrenirsiniz. İlişkinizin ne yöne gideceğini bilmiyor iseniz, bu tutulmadan sonra artık bilirsiniz.

Bu sonuçlanma şu şekilde gelişebilir. Ya ilişkiniz biter, ya da “flört ilişkisinden” ciddiyete dönüşür.

Zaten sağlıklı bir ilişkiye geçmek istiyorsanız yolunda gitmeyen ilişkiyi bitirip, yeni bir ilişkiye yer açmalısınız.

Ya da o ilişki sizin için doğru ise, ilişkiye ciddiyet kazandırmalısınız.

Seçim sizin…

25.Ekim’de Güneş tutulması 2 derece Akrep burcunda gerçekleşiyor. (5)

Yeni bir ilişkiye başlayabilir veya eski ilişkinize yeni bir yön verebilirsiniz.

8 Kasım Ay tutulması 16 derece Boğa burcunda gerçekleşiyor. (11)

Sürüncemede kalan ne varsa bu tutulmalar ile bir neticeye bağlanır (takip eden altı ay içinde)…

Tüm bunların farkında olup, bu seneyi nasıl geçirmek istediğinizi iyice düşünün. Hayatınızda ne olmasını istiyorsunuz. Sorunlarınız ne? Süresi ne? Ne yapmanız gerekiyor?

Bu farkındalıklar ile hayatınıza yön vermenizi dilerim…

İyi seneler dilerim…

10.12.2021

Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

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http://www.youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz

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