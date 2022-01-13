Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

Ben ve eşim…

Lütfen yıllık yorumlarınızı yükselen burcunuza göre okuyunuz…

Öncelikle; içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin ne zaman biteceği konusuna kısaca değinmek istiyorum.

Bu konuya uzun, uzun geçen sene 2020 Öncevatan gazetesinde “artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” yıllık yorumumda genişçe değinmiştim… Pandemiyle ilgili farkına varılması gerekenleri okumayanlar, detaylıca bu linkten tekrar okuyabilirler:

https://www.oncevatan.com.tr/2021giris-artik-hicbir-sey-eskisi-gibi-olmayacak-makale,50251.html

Pandeminin bitebileceği daha doğrusu kısıtlamaların ortadan kalkacağı tarihi tekrar; 2023 yılının Nisan’ı olarak söylemeliyim.

Ancak bunun da gerçekleşmesi için, her bireyin sorumluluklarının bilincinde, “bütünün hayrına” hijyen kurallarına uyum sağlayarak hareket etmesi gerektiğini hatırlatmalıyım.

Çünkü bu süreç Kova enerjisinde gerçekleşiyor ve Kova, bütünün hayrına bireysel ve toplumsal davranışlarımızı ve sorumluluklarımızı (Satürn/Kova) talep eder…

Kısaca; kendimizden önce başkalarını düşünerek; disiplinli ve sorumluluk sahibi olarak “sabırlı” davranmalıyız!..

Ne kadar süre daha?

2023 Mart ortası, Nisan’a kadar. (Satün’ün Kova burcundaki transitini tamamlayana kadar)…

Aksi durumda, 19 yıl daha bu virüs ile yaşamaya devam edebiliriz (2040)…

Gelelim önümüzdeki sene olan, 2022 yılına…

Bu yılı sürprizlerin yılı olarak karşılıyoruz.

Hiç aklınıza gelmeyen, sene başında hiç düşünmediğiniz ani ve beklenmedik sürpriz olarak gelişecek olaylar bu yıla damgasını vuracak gibi duruyor.

Aslında bu yıl Dünya’nın genelinde “maddi konular ve finansal sistem” ilk majör konu olurken, sizin için öne çıkan konular bizzat “siz, imajınız ve partneriniz” oluyor.

Eğer bir yurt dışı seyahati düşünüyorsanız; sene başında bunu gerçekleştiremeseniz bile Şubat’ın ilk haftasından itibaren belli başlı bazı tıkanıklıkların akmaya başlaması ile konular yumuşayacak ve siz bazı konuları devreye alabileceksiniz.

Şubat, Mart ve Nisan aylarını; yurtdışı seyahati, ticaret, eğitiminiz veya yurt dışı eğitiminiz olarak değerlendirebilir, bu alanda girişimlerinizi yaparak değerlendirebilirsiniz.

Ayrıca sene başında sizin için gündeme gelebilecek olan estetik bir operasyon düşünüyorsanız veya evinizde bir tadilat veya dekorasyon kesinlikle, bu eylemi Ocak ayında düşünmemelisiniz.

Zaten bu süre içinde biraz da akışta kalmak yerinde olur. Eğer tam tersi hareket ederseniz, sonucundan hiç de memnun olmadığınız bir girişime imza atmış olabilirsiniz.

Bu; aynı zamanda maddi bir yatırım yapmak veya yeni bir ilişkiye başlamak gibi konuları da kapsıyor (Ocak 2022 sonuna kadar).

Ayrıca; “imza atmanızı” gerektirecek herhangi bir konuya da sene başında girişmeyin, en azından bunu Şubat’a ertelemeniz sizin menfaatinize olur.

Ocak ayını da (14.Ocak- 4.Şubat 1. Merkür retrosu-10) daha çok, yarım kalan işlerinizi tamamlamak için değerlendirebilirsiniz.

Eğer çalışıyor iseniz, kariyer yaptığınız alanda yeni girişimler yerine bu süreci yarım kalan işlerinizi toparlamak için değerlendirebilirsiniz.

Çalışmıyor iseniz, bu süreci “kendinizi toplum önünde nasıl lanse ettiğiniz” ile ilgili çalışmalar yaparak değerlendirebilirsiniz. Hakkınızda geçmişte oluşmuş olumsuz bir durum varsa, bunu iyileştirmek adına kendinizi yeniden ifade edecek girişimleriniz olabilir.

Anne veya babanızla geçmişte sorun olmuş iletişim kazalarını da, düzeltmek için fırsatlar sunuyor olacak bu Merkür retrosu. Değerlendirebilirisiniz.

Yılın diğer Merkür retrolarında da;

2.Merkür retrosu: 10.5-3.6.2022 (2) geçmişte iletişim yoluyla beklide yanlış anlaşılmalardan dolayı yaşadığınız maddi kayıplarınızı düzeltmek adına, grişimleriniz olabilir.

3.Merkür retrosu: 10.9-2.10.2022 (6) iş arkadaşlarınızla geçmişte yaşadığınız iletişim sorunlarınızı düzeltmek ve hakkınızda oluşmuş olumsuz düşünceleri düzeltmek için bu retroyu değerlendirebilirsiniz.

4.Merkür retrosu: 29.12-19.1.2023 (9) Yüksek eğitiminizle ilgili geçmişte kaçırmış olduğunuz fırsatlar bu retroda size bu durumu düzeltme fırsatı sunar.

Yurt dışı ile ilgili geçmişte iletişim yoluyla olan sorunları da yeniden ele almak için fırsat sunar. Değerlendirebilirsiniz.

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-BU SENENİN ŞANS ve FIRSATLARINI NEREDEN YAKALIYORSUNUZ?-

Öncelikle haftanın Perşembe günlerini genelde şansınız için değerlendirmeniz daha yerinde olur.

JÜPİTER TRANSİTLERİNİZ

Jüpiter’in bir burçta transit süreci o yıl; şans ve fırsatları hangi alanlardan aldığımızı gösterir. Bolluk ve bereketin yansıyacağını görürüz.

Bu seneye Jüpiter Balık burcundayken girdik.

Aslında bu yıl size şans ve fırsatlar (Jüpiter); izole olup, yalnız kaldığınız zamanlardan yansıyor olacak.

Çünkü sizin için asıl fırsatlar sene başında bu izole olduğunuz zamanlardan doğuyor. Siz ancak yalnız kaldıkça yaratıcılığınızı destekleyecek fikirler üretebildiğinizi fark edebilirsiniz. Dolayısı ile bu sene bu süreçte yaptıklarınıza dikkat edin?

Neler yapıyorum?, Bunların bana nasıl bir katkısı var? Daha mı yaratıcı oluyorum? gibi sorularla kendinize hangi yönde fırsatlar yarattığınızın farkına varıp o yönleri geliştirebilirsiniz.

Çünkü bu şans fırsatlarınız da geçici bir süre etkin. Sadece bir yıl )

Bunlar ne gibi fırsatlar diye düşünecek olursanız eğer, 2010 Haziran ile 2011 Haziran arasını düşünün.

O zaman ne yaptınız?

Sanş konusunda duraksama zamanı ise(Jüpiter retro) bu yıl; 28.7-24.11 (arasında yaşanacaktır. Planınızı ona göre yapmanızda fayda olacaktır.

JÜPİTER Rx 28.7.2022’de 8 derece KOÇ burcunda retro oluyor. (12-11)

28 Temmuz’dan 24 Kasım’a kadar bir duraksama yaşanır.

Bu Jüpiter retrosu sizin önce ruhsal şifalanma (28.7 ile 28.10 arasında) alanınızda sizi hem sıkacak ancak bu süreçte kişisel gelişiminiz için yapabilecekleriniz olur.

28.10 ile 24.11 arasında ise Jüpiter sizin arkadaş gruplarınızda, arkadaşlarınızın sayısının da birden artmasıyla sonuçlanan durumlar olur ancak bu artık olumlu olmayabilir. Yani sayının çokluğunda kontrolü kaybedecek olabilirsiniz. Bu konum acaba kalabalıkta korona mı bulaşıyor, acaba gökyüzü bu konumu ile size bunu mu anlatıyor?

Kalabalık gruplar konusunda dikkatli olmalısınız.

JÜPİTER SD 24.11.2022’de Direk hareketine 28 derece BALIK burcundayken dönüyor. (11)

Bu tarihlerden sonra arkadaş gruplarınızda olumlu şekilde iyileşmeler söz konusu olacaktır.

Muhtemelen hastalanmış olan arkadaşlarınızın iyileştiği haberleri gelmeye başlar.

Yapılan toplantılar faydalı olur.

Şifalanma süreci.

JÜPİTER 20.12.2022 tekrar KOÇ burcuna geçiyor. (12)

Bu süreçte izole olmak ama bu izole olunan süreçte spor yapmak, evde pilates veya yoga gibi aktivitelerin olumlu olacağı bir süreç olacaktır.

Bu durumu muhtemelen Mayıs ortası 2023’e kadar devam eder.

16.5.2023’de Boğa burcuna geçene kadar retro olmadan ilerliyor.

Bu tarihten sonra artık kendinizle ilgili, dış görüntünüzle ilgili iyileşme ve şifalanma dönemleri başlar.

Ayrıca maddi yönden de gelişmeler olur. Muhtemelen Mayıs 2023’den sonra (gizli) birikim yapmaya başlarsınız.

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2022’DE VENÜS TRANSİTLERİNİZ

-İLİŞKİLERİNİZ ve PARA ile ilgili konularınız için yıl içinde değerlendirebileceğiniz günler-

(Tekrar ediyorum bu tarihler yükselen Boğalar için geçerlidir.)

6.3-5.4 = 2022 (Kova- 10 )

Bu tarihlerde kariyeriniz yönünden olumlu ve destekleyen ilişkileriniz olabilir.

İş arıyorsanız bu tarihleri değerlendirebilirsiniz.

Kariyerinizde terfi edebilir veya zam görebilir veya olumlu destekler görebilirsiniz..

5.4- 2.5 = 2022 ( Balık-11 )

Arkadaşlarınızla, sosyal gruplardaki ilişkilerinizde destek gördüğünüz bir süreç olacaktır. Davetler, toplantılar için uygundur.

Ayrıca üye olduğunuz örneğin yardım ile ilgili gruplarda olumlu ve verimli ilişkiler kurabilirsiniz. Girişimleriniz için bu tarihleri değerlendirebilirsiniz…

2.5- 28.5 = 2022 (Koç-12 )

Bu zaman diliminde düşmanlarınızla bile iyi ilişkiler kurarsınız. Varsa böyle bir durum bu tarihlerde anlaşmaya bakabilirsiniz.

Hastalanırsanız, iyileştirici etkiler sizden yana olur.

İç Dünyanızda, yüzleşmelerinizde de olumlu etkiler alırsınız. Kişisel gelişiminiz için olumlu bir zaman dilimi..

28.5-23.6 = 2022 (Boğa- 1)

Estetik ve imajınız için olumlu zaman dilimi.

Eğer dış görüntünüzle ilgili bir isteğiniz varsa, estetik, diş veya saç yaptırmak gibi bu zaman dilimini değerlendirebilirsiniz.

23.6- 18.7= 2022 (İkizler-2 )

Maddi ve manevi yönden desteklendiğiniz zaman dilimi.

Beklediğiniz paraya kavuşma zaman dilimi diyebiliriz.

18.7 –11.8= 2022 (Yengeç-3 )

Kardeşlerinizle veya kardeş yerine koyduğunuz arkadaşlarınızla olumlu ve keyifli ilişkiler içinde olabilirsiniz.

Komşularınızla ve yakın çevrenizdekilerle keyifli ilişkiler kurabileceğiniz bir dönem.

Davet veya partileriniz için olabilir. (Maskeli ve mesafeli)

11.8- 5.9=2022 (Aslan-4 )

Anne ve babanızla olan ilişkilerinizde olumlu destekler göreceğiniz zaman dilimidir.

Evinizde dekorasyon, boya badana gibi bir niyetini varsa bu zaman dilimini değerlendirebilirsiniz.

5.9 –29.9= 2022 (Başak-5 )

Aşk !

Çocuğunuz varsa, çocuklarınızla olan ilişkilerinizde olumlu ilişkiler kurabileceğiniz bir süreç.

Flörtünüzle uyumlu bir ilişki dönemidir. Değerlendirebilirsiniz.

29.9-23.10= 2022 (Terazi-6 )

İş yerinizde iş arkadaşlarınızla ilgili olumlu ilişkiler içinde olacağınız onlardan destek görebileceğiniz zaman dilimidir.

Bürokratik işlerinizi yapabileceğiniz zaman dilimi olarak ta değerlendirebilirsiniz.

Sağlığınızla ilgili destekleyen enerjiler devrede olduğundan tedaviniz için de değerlendirebileceğiniz olumlu bir zaman dilimidir.

23.10-16.11 =2022 (Akrep-7 )

Eşinizle güzel ilişkiler içinde olacağınız zaman dilimidir. İkili ilişkileriniz için olumlu ve destekleyici enerjiler devrededir.

16.11-10.12= 2022 (Yay-8 )

Ödemeler, borçlar konusunda kolaylıklar olarak değerlendirebilirsiniz. Bu borç bankaya karşı ise bu tarihlerde yeniden yapılandırmaya gidebilirsiniz.

Başkalarından almanız gereken ama alamadığınız kira, borç, harçlık gibi geliriniz varsa bu tarihte bu konulardan yana değerlendirilebilir.

10.12. – 3.1.2023= (Oğlak-9 )

Yurtdışına bir seyahat düşünüyorsanız, örneğin vize alamıyordunuz veya başka bir nedenden dolayı yurtdışına çıkamıyordunuz diyelim, bu tarihler arasında bu konuda olumlu ilişkiler kurabilir işlerinizi daha kolay yoluna koyabilirsiniz.

Siz yüksek eğitim çağındaysanız eğer; bu tarihlerde yüksek eğitiminizle ilgili konulardı daha kolay hayatınıza çekebilirsiniz. Akademisyeninizle daha destekleyen ilişkileriniz olabilir.

Düşünün bakalım bu konuda neye ihtiyacınız var? Bu tarihleri eğitiminizle ilgili değerlendirebilirsiniz…

Hukuksal alanda bir mahkemeniz var diyelim, örneğin bir mahkemeniz var, bu tarihler arasına gelirse ilişkiler yönünden desteklenebilirsiniz. Uzlaşmak daha kolay olabilir.

Siz ticaret ile ilgileniyorsunuz diyelim, bu tarihlerde ihracat, ithalat, lojistik alanında bu dönemde işleriniz, yurt dışı ile ilişkileriniz daha kolay yolunda gider.

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-BU SENENİN ZORLUKLARI NERELERDEN GELİYOR?-

SORUMLULU ve SABIRLI DAVRANMAMIZI TALEP EDEN SATÜRN

Satürn bizim sorumluluklarımızın ne olduğu ve en çok zorlanacağımız alanı gösterir. Ancak bu süreç çok öğretici bir süreçtir.

Zorlanırken bir şeylerin üstesinden gelmeyi öğreniriz. Dolayısı ile zorluklarla baş etmekte beceri sahibi oluruz.

Bu süreç 21 Aralık 2020 de başladı ve 2023 Mart’ta bitecek.

Bu senenin zorlukları, sorunları ve problemleri ise (Satürn); kariyeriniz, anneniz/ babanız ve “toplum önündeki sergilediğiniz duruşunuz” alanından yansıyor olacak.

Aslında bu durum 2020 Aralık sonundan itibaren başlamış ve 2023 ilkbaharına kadar süren bir durum. Ancak bu senenin de konusu. Dolayısı ile bu enerji, sizi 2023 Mart ortası kadar sıkmaya devam edecek.

Fakat bu durumda yapılması gereken; “sabırla yapılması gereken işleri yerine getirmek” olmalıdır. Ayrıca bu süreç sonuna kadar bu konularda hiçbir şeyin hasır altına yapılmasına izin verilmemelidir.

SATÜRN_ Rx 4.6..2022 25* Kova (10)

Satürn bu sene 4.6.2022 ile 23.Ekim 2023 arasında retro olacak. Satürn zaten Kova burcundaki transitini (2020-2023 Nisan) “özgürlüklerimizi kısıtlayarak” gerçekleştiriyor.

Satürn’ün retro olacağı bu süreci incelediğimizde, muhtemelen kısıtlamaların daha fazla gündem olabileceğini düşünebiliriz.

Bu konularla ilgili, bazen daraldığınızı hissettiğiniz durumlar 4. Haziran-23.10.2022 arasında daha çok hissedilecektir. Her ne oluyor ve olacaksa bu süreçte, bilin ki geçici bir süre olacak.

Her karanlık gibi, onun da arkasında aydınlık olacak…

SATÜRN_SD: 23.10.2022 18*Kova (10)

23 Ekim’de Satürn retrodan çıkıp yine düz hareketine dönüyor. 23 Ekimden itibaren 2023’ün Haziran’ına kadar disiplini elden bırakmadan; sabırlı ve sorumlu davranıp (aşı, maske ve mesafeli) normalleşeceğimiz tarihe doğru ilerlemeliyiz.

Satürn düz hareketini sizin kariyer evinizde hareket ettiğinden. İşlerinizin disiplinli bir şekilde çalıştığınız takdirde yolunda gideceği dönem başlamış oluyor.

Sabır ile disiplinli bir şekilde çalışmanızı sürdürmenizi tavsiye ederim.

Ne kadar? Özellikle disiplinin kesintisiz şekilde 2023 Mart ortasına kadar devamlılığını sağlayınız…

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-2022’DE MARS TRANSİTLERİNİZ-

ACELE ETMEYİP, SABIRLI OLMALISINIZ, YOKSA MARS BAŞINIZA İŞ AÇABİLİR..

Bu seneye Mars Yay burcundayken giriyoruz. Bu sizin 8. eviniz ödemeleriniz, borçlarınız, gelir giderdeki bozulmalarınız ile ilgili yaşadığınız sorunları anlatıyor.

Yıl içinde sorun yaşadığınız bu alanlar sık, sık değişecek.

Peki hangi zamanda ne gibi sorunlar yaşayabiliriz?

24.1.2022= Mars Oğlak burcuna geçiyor. (9)

Yüksek eğitim, yurtdışı, ticaret, yabancılar ve hukuksal alanda yaşıyorsunuz. Dolayısı ile eğitim çağındaysanız yüksek eğitim hayatınızda problemler yaşayabilirsiniz bu süreçte.

Özellikle akademisyenlerinizle kavga etmemenizi öneririm.

Yurtdışı ile iş yapıyorsanız bu süreçte yaşanacak bazı problemleriniz olabilir.

Mahkeme gibi durumlarınız varsa, bu süreçte olacak mahkemeler aleyhinizde sonuçlanabilir.

Yabancılarla olan işleriniz bu süreçte yolunda gitmeyebilir. Agresif bir enerji olacağından kontrollü olmanızda fayda var.

6.3.2022= Mars Kova burcuna geçiyor. (10)

Kariyer alanınızda bayağı işleri üstleneceksiniz. İşler üzerinize yığılacak olabilir. Bu durumdan dolayı da gerginlik yaşayabilirsiniz. Stresli günler olabilir bu günler…

Özellikle +- 18 Mart’a dikkat. Öncesinde gerilim daha fazla olur…

15.4.2022= Mars Balık burcuna geçiyor. (11)

Arkadaş çevrenizde hareketlenmenin olacağı günler. Bazı kavgalar bu süreçte yaşanabilir. Kontrolü olmanız gereken bir süreç.

25.5.2022= Mars Koç burcuna giriyor. (12)

Bu süreçte enerji, içinize içinize çalışır. Kendi kendinizi yediğiniz günler olabilir. Oysa sizin dışınızda kimse böyle hissetmiyor olabilir. Bu günlerin ve enerjinin farkında olup, kendinizi fazla üzmemeniz gereken bir süreç olduğunu söylemeliyim…

5.6.2022= Mars Boğa urcuna geçecek. (1)

Enerjik olduğunuz ve agresif olabileceğiniz günler. Patlamaya meyillisiniz bu günlerde.

Bu nedenle bu süreçte özellikle spor yapıp enerjinizi harcamanızı tavsiye ederim. Ayrıca sık, sık mutlaka hergün olacak şekilde yalın ayak toprak veya çim üzerinde yürümenizi tavsiye ederim bu süreçte.

20.8.2022= Mars İkizler burcuna geçiyor (2)

Adeta çenenizle döveceğiniz bir dönem !!! Lütfen bu enerjinizi kontrol altına alın…

Öylesine bir enerji tüm Dünya’da hakim olmaya başlayacaktır ki, bu enerji Mart 2023’ün sonuna kadar etkili olacaktır.

Bu süreçte dilimize hakim olmalıyız.

İki düşünüp, bir konuşmak gerekir.

Aksi durumda, keskin sirke küpüne zarar olacaktır…

Mars retrosunun yaşanacağı 30.10.2022 ile 12.1.2023 tarihleri arasında lütfen kendinize hakim olun.

Siz Mars’ın İkizler burcunda hareket ettiği bu dönemi yüksek eğitim, yurtdışı, ticaret, yabancılar ve hukuksal alanda yaşıyorsunuz.

20.8.2022 ile Mart 2023’e kadar olan sürecinde, Mars sizin sağlık evinizde hareket edecek.

Sağlığınızı bu tarihler arasında iyi korumalısınız. Riskli davranışlar yapmamanızda fayda var…

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-JENERASYON GEZEGENLERI UZUN VADEDE NELERI DEĞİŞTİRİYOR-

-DEĞİŞİMLER NEREDE YAŞANIYOR?-

PLÜTO_ Rx: 29.4.2022 28* Oğlak – SD:8.10.2022 26* Oğlak (9)

29.Nisan ile 8.Ekim 2022 arasında; kötücül dediğimiz uzun süreli büyük değişimlerin gezegeni olan Plüton retro oluyor.

Bu sizin için;

Yüksek eğitiminizde bir değişim.

Yurtdışı ile ilgili ilgili işlerinizde değişim dönüşüm.

Geleneksel görüşlerinizde değişim dönüşüm.

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Bu sene yıl genelinde NEPTÜN (+Rx) etkisini en fazla hissettiren gezegen oluyor (28.1.- 4.12.2022).

Dolayısı ile yıl içinde neredeyse yaşadığımız her konuda bir netleşememe, fluğ olan durumlar nedeniyle olayların içyüzünü anlayamama gibi bir enerji hakim olacak.

Bu durum ayrıca, tüm Dünya’da “dolandırılma, kandırılma, anlaşılamayan politikalar ve stratejilerle de” tüm yıla hakim olacak…

Hiçbir yerde netlik olmayacaktır.

Siz bu etkiyi 11.evinizden aldığınız için; sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız veya üye olduğunuz külup, dernek gibi alanlardan almaktasınız.

Yani aslında bu etkiyi uzunca bir süredir yaşıyordunuz zaten ancak bu sene biraz daha fazla hissedecek olabilirsiniz.

Bir de neyin sebep olduğunu bilmediğiniz arkadaş gruplarınızda gerçekleşen olaylar özellikle

28.1- 4.12.2022 arasında kendini daha çok gösterecektir.

Her şey gibi bunun da geçici bir süre olduğunun farkında olarak hareket ederseniz, kendinizi de korumuş olursunuz….

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-2022 ‘DE TUTULMALAR-

30.Nisan Güneş tutulması 10 derece Boğa burcunda gerçekleşiyor. (1)

İmajınızı yeniden yaratmak ile ilgili bir tutulma olacak.

Bir unvan veya bir kimlik kazanmayla da ilgisi olabilir.

16.Mayıs Ay tutulması 25 derece Akrep burcunda gerçekleşiyor. (7)

Mevcut olan ve yolunda gitmeyip bir türlü bitiremediğiniz bir evliliğin veya beraberliğin bitişi ile sonuçlanabilir.

Bir ortaklığın sonlandırılması olarak ta yaşanabilir takip eden 6 ay.

25.Ekim’de Güneş tutulması 2 derece Akrep burcunda gerçekleşiyor. (7)

EVLENEBİLİRSİNİZ…

Bu bir partnerin hayatınıza girmesiyle de alakalı olabilir. Evlilikle alakası olabilir.

Her ne şekilde hayatınıza yansıyacak ise, bunun yeni bir başlangıç olduğunu bilin ☺)

8 Kasım Ay tutulması 16 derece Boğa burcunda gerçekleşiyor. (1)

Kendinizle ilgi gizli olan konular ifşa olur.

Dış görüntünüz ve imajınızla ilgili bazı gerçeklerle yüzleşebilirsiniz.

Tüm bunların farkında olup, bu seneyi nasıl geçirmek istediğinizi iyice düşünün. Hayatınızda ne olmasını istiyorsunuz. Sorunlarınız ne? Süresi ne? Ne yapmanız gerekiyor?

Bu farkındalıklar ile hayatınıza yön vermenizi dilerim…

İyi seneler dilerim…

Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

Kişisel haritalarınız ve sorularınız için whatsapp 0531 258 51 28 den yazabilirsiniz…

http://www.youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz

www.oncevatan.com.tr/profil/185/astrolog-ozlem-cetinkaya-yılmaz

http://astrologozlemmedyada.blogspot.com/2018/01ozlem-cetinkaya-yilmaz-kimdir.html?m=1