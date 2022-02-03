Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

YÜKSELEN ASLANLAR 2022

Kariyerim ve evim…

Lütfen yıllık yorumlarınızı yükselen burcunuza göre okuyunuz…

Öncelikle; içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin ne zaman biteceği konusuna kısaca değinmek istiyorum.

Bu konuya uzun, uzun geçen sene 2020 Öncevatan gazetesinde “artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” yıllık yorumumda genişçe değinmiştim… Pandemiyle ilgili farkına varılması gerekenleri okumayanlar, detaylıca bu linkten tekrar okuyabilirler:

https://www.oncevatan.com.tr/2021giris-artik-hicbir-sey-eskisi-gibi-olmayacak-makale,50251.html

Pandeminin bitebileceği tarihi tekrar; 2023 yılının Nisan’ı olarak söylemeliyim.

Ancak bunun da gerçekleşmesi için, her bireyin sorumluluklarının bilincinde olarak, “bütünün hayrına” hijyen kurallarına uyum sağlayarak hareket etmesi gerektiğini hatırlatmalıyım.

Çünkü bu süreç Kova enerjisinde gerçekleşiyor ve Kova, bütünün hayrına bireysel ve toplumsal davranışlarımızı ve sorumluluklarımızı (Satürn/Kova) talep eder…

Yani kendimizden önce başkalarını düşünerek “sabırlı” davranmalıyız!...

Aksi durumda, 19 yıl daha bu virüs ile yaşamaya devam edebiliriz (2040)…

Gelelim önümüzdeki sene olan, 2022 yılına…

Siz bu yılı sürprizlerin yılı olarak karşılayabilirsiniz. Hiç aklınıza gelmeyen, sene başında hiç düşünmediğiniz ani ve beklenmedik sürpriz olarak gelişecek olaylar bu yıla damgasını vuruyor olacaktır.

Yıla; Aralık ortasından itibaren başlamış olan bazı sağlık sorunlarınızla giriyor olabilirsiniz. Maddi konular ve sağlık birbiri ile ilintili olabilir.

Yalnız bu konuların estetik gibi konular olmamasına özen gösterin. Çünkü bunun için hiç doğru bir zamanda değilsiniz…

Dünya genelinde “finansal kriz” olarak yaşanan bu durum; sizde “sağlık durumunuz” olarak kendini gösterebilir. Bazı olumsuz gelişmeler ile, sağlığınızda bazı geri gitmeler söz konusu olabilir.

Ya da siz çalışıyorsanız, Aralık sonunda iş ile ilgili çıkan sorunlar, “maddi durumla” alakalı olacaktır.

Dolayısı ile bu yıla süre gelmekte olan maddi kriz, gelir de bir duraksama ve sağlık alanında beklenmeyen durumların gelişmesi olarak giriyor olabilirsiniz.

Aslında bu yıl Dünya’nın genelinde “maddi konular ve finansal sistem” ilk majör konu olarak yaşanacaktır.

Şubat’ın ilk haftasından itibaren belli başlı bazı tıkanıklıkların akmaya başlaması ile konular bir süreliğine yumuşayacaktır… (Mayıs’a kadar).

Dolayısı ile bu süreçte sorun olan bu konuların daha kolay üstesinden gelebileceğiniz için, Şubat’ın son üç haftası, Mart’ın tamamı ve Nisan’ın ilk üç haftasını sağlığınız ve iş konularınızla ilgili olarak değerlendirebilirsiniz.

Sene başında Ocak ayında biraz akışta kalmak yerinde olur. Eğer tam tersi hareket ederseniz, sonucundan hiç de memnun olmadığınız bir girişime imza atmış olabilirsiniz.

Ciddi konular için atmanız gereken imzalarınızı da Şubat ayına ertelemeniz yerinde olacaktır.

Ocak ayını da (14.Ocak- 4.Şubat 1. Merkür retrosu-7) daha çok, yarım kalan işlerinizi tamamlamak için değerlendirebilirsiniz.

Siz bu retroyu eşiniz, partneriniz veya ortaklarınız ile ilgili alanda yaşıyor olacaksınız. Dolayısı ile bu süreçte yarım kalan işlerinizi toparlamak veya eşinizle aranızda ki geçmişte yanlış anlamaya veya anlaşılmaya dayalı durumları düzeltmek için değerlendirebilirsiniz.

Yılın diğer Merkür retrolarında da;

2.Merkür retrosu: 10.5-3.6.2022 (11) Bu retroyu, geçmişte sorun yaşamış olduğunuz ve küstüğünüz arkadaşlarınızla barışmak için değerlendirebilirsiniz.

3.Merkür retrosu: 10.9-2.10.2022 (3) Kardeşleriniz veya yakın arkadaşlarınızla aranızda geçmişte oluşmuş olan iletişim sorunlarınızı düzeltmek için değerlendirebilirsiniz.

4.Merkür retrosu:29.12-19.1.2023 (6) İş arkadaşlarınızla veya memurlarla geçmişte aranızda oluşan iletişim sorunlarını düzeltmek için değerlendirebilirsiniz.

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-BU SENENİN ŞANS ve FIRSATLARINI NEREDEN YAKALIYORSUNUZ?-

Öncelikle haftanın Perşembe günlerini genelde şansınız için değerlendirmeniz daha yerinde olur.

JÜPİTER TRANSİTLERİNİZ

Jüpiter’in bir burçta transit süreci o yıl; şans ve fırsatları hangi alanlardan aldığımızı gösterir. Bolluk ve bereketin yansıyacağını görürüz.

Bu seneye Jüpiter Balık burcundayken girdik. 8

Başkaları üzerinden gelen gelirleriniz konusunda (eşten, ortaktan, kira, nafaka gibi) gelirleriniz konusunda bazı duraksayan enerjilerle yeni yıla giriyorsunuz.

Ancak Jüpiter yıl içinde burç değiştiriyor, dolayısı ile şans ve fırsatların konusu değişiyor. 11.5’den itibaren size şans ve fırsatlar; (Jüpiter enerjisini 9.evinizden aldığınız için) yurt dışı konularınızdan, hukuksal konulardan ve yabancılardan yansıyor olacak…

Dolayısı ile bu yıl özellikle ilkbahar aylarında eğer varsa yurtdışı ile ilgili işleriniz bunlar ile ilgili girişimlerinizi yaparak değerlendirebilirsiniz.

Varsa eğer hukuksal bir durumunuz, şansın da sizden yana olduğu bu yılı değerlendirebilirsiniz.

Yurtdışı ile ticaret girişimlerinizi ilkbahar Şubat’tan itibaren değerlendirilebilir.

Şansınız, geçici olarak sadece 1 yıl etkin olacak J)

Bunlar ne gibi fırsatlar diye düşünecek olursanız eğer, 2010 Haziran ile 2011 Haziran arasını düşünün.

O zaman ne yaptınız? Neler yaşamıştınız, benzeyen şans ve fırsatlar bu sene de karşınıza gelebilir.

Sanş konusunda duraksama zamanı ise bu yıl; 28.7-24.11 arasında yaşanacaktır. Planınızı ona göre yapınız.

Sanş konusunda duraksama zamanı ise bu yıl; 28.7-24.11 arasında yaşanacaktır.

JÜPİTER Rx 28.7.2022’de 8 derece KOÇ burcunda retro oluyor. (9-8)

28 Temmuz’dan 24 Kasım’a kadar bir fırsatlarımız konusunda duraksama yaşanır.

Bu Jüpiter retrosu sizin dokuzuncu evinizde transit edecek. Dolayısı ile yüksek eğitimdeyseniz, eğitiminizle ilgili, yurtdışı konularınızda, seyahatlerinizle ilgili ve hukuksal konularda sorunlar gelişebilir.

Bu süreçte abartılı hareketlerinizle dikkat çekebilirsiniz. Bunlar olumlu durumlar yaratmayabilir. Farkında olup, bu süreçte etkisi altında olduğunuz bu enerjinin davranışlarınızı olumsuz etkilemesine izin vermeyin.

Jüpiter retro iken 28.10.2022’de Balık burcuna (8) geriliyor ve bu süreçte siz eşinizden veya ortaklarınızdan gelen gelirin geçikmesi söz konusu.

JÜPİTER SD 24.11.2022’de Direk hareketine 28 derece BALIK burcundayken dönüyor. (8)

24 Ekim’den itibaren 20.12’ye kadar eşinizden veya ortaklarınızdan gelen gelirleriniz konusu yoluna girmeye başlayacak.

JÜPİTER 20.12.2022 tekrar KOÇ burcuna geçiyor. (9)

Şans ve fırsatların yurt dışından geldiği zaman dilimindesiniz.

Yüksek eğitim konusunda ve hukuksal konularda şanslısınız.

Mayıs 2023 kadar bu enerjiden faydalanabilirsiniz…

16.5.2023’de Boğa burcuna (10) geçene kadar retro olmadan ilerliyor.

Sizin için bu durum, kariyer yaptığınız alanda, iş yerinizde kendinizi ispat edebileceğiniz fırsatlar anlamına geliyor.

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2022’DE VENÜS TRANSİTLERİNİZ

-İLİŞKİLERİNİZ ve PARA ile ilgili konularınız için yıl içinde değerlendirebileceğiniz günler-

(Tekrar ediyorum bu transitlere bu yorumlar yükselen Aslanlar için geçerlidir.)

6.3-5.4 = 2022 (Kova- 7 )

Eşinizle güzel ilişkiler içinde olacağınız zaman dilimidir. İkili ilişkileriniz için olumlu ve destekleyici enerjiler devrededir.

5.4- 2.5 = 2022 ( Balık-8 )

Ödemeler, borçlar konusunda kolaylıklar olarak değerlendirebilirsiniz. Bu borç bankaya karşı ise bu tarihlerde yeniden yapılandırmaya gidebilirsiniz.

2.5- 28.5 = 2022 (Koç-9 )

Yurtdışına bir seyahat düşünüyorsanız, örneğin vize alamıyordunuz veya başka bir nedenden dolayı yurtdışına çıkamıyordunuz diyelim, bu tarihler arasında bu konuda olumlu ilişkiler kurabilir işlerinizi daha kolay yoluna koyabilirsiniz.

Siz yüksek eğitim çağındaysanız eğer; bu tarihlerde yüksek eğitiminizle ilgili konulardı daha kolay hayatınıza çekebilirsiniz. Akademisyeninizle daha destekleyen ilişkileriniz olabilir.

Düşünün bakalım bu konuda neye ihtiyacınız var? Bu tarihleri eğitiminizle ilgili değerlendirebilirsiniz…

Hukuksal alanda bir mahkemeniz var diyelim, örneğin bir mahkemeniz var, bu tarihler arasına gelirse ilişkiler yönünden desteklenebilirsiniz. Uzlaşmak daha kolay olabilir.

Siz ticaret ile ilgileniyorsunuz diyelim, bu tarihlerde ihracat, ithalat, lojistik alanında bu dönemde işleriniz, yurt dışı ile ilişkileriniz daha kolay yolunda gider.

28.5-23.6 = 2022 (Boğa-10 )

Bu tarihlerde kariyeriniz yönünden olumlu ve destekleyen ilişkileriniz olabilir.

İş arıyorsanız bu tarihleri değerlendirebilirsiniz.

Kariyerinizde terfi edebilir veya zam görebilir veya olumlu destekler görebilirsiniz..

23.6- 18.7= 2022 (İkizler-11 )

Arkadaşlarınızla, sosyal gruplardaki ilişkilerinizde destek gördüğünüz bir süreç olacaktır. Davetler, toplantılar için uygundur.

Ayrıca üye olduğunuz örneğin yardım ile ilgili gruplarda olumlu ve verimli ilişkiler kurabilirsiniz. Girişimleriniz için bu tarihleri değerlendirebilirsiniz…

18.7 –11.8= 2022 (Yengeç-12 )

Bu zaman diliminde düşmanlarınızla bile iyi ilişkiler kurarsınız. Varsa böyle bir durum bu tarihlerde anlaşmaya bakabilirsiniz.

Hastalanırsanız, iyileştirici etkiler sizden yana olur.

İç Dünyanızda, yüzleşmelerinizde de olumlu etkiler alırsınız. Kişisel gelişiminiz için olumlu bir zaman dilimi..

11.8- 5.9=2022 (Aslan-1 )

Estetik ve imajınız için olumlu zaman dilimi.

Eğer dış görüntünüzle ilgili bir isteğiniz varsa, estetik, diş veya saç yaptırmak gibi bu zaman dilimini değerlendirebilirsiniz.

5.9 –29.9= 2022 (Başak-2 )

Beklediğiniz paraya kavuşma zaman dilimi diyebiliriz.

Maddi ve manevi yönden desteklendiğiniz zaman dilimi.

Beklediğiniz paraya kavuşma zaman dilimi diyebiliriz.

29.9-23.10= 2022 (Terazi-3 )

Kardeşlerinizle veya kardeş yerine koyduğunuz arkadaşlarınızla olumlu ve keyifli ilişkiler içinde olabilirsiniz.

Komşularınızla ve yakın çevrenizdekilerle keyifli ilişkiler kurabileceğiniz bir dönem.

Davet veya partileriniz için olabilir. (Maskeli ve mesafeli J)

23.10-16.11 =2022 (Akrep-4 )

Anne ve babanızla olan ilişkilerinizde olumlu destekler göreceğiniz zaman dilimidir.

Evinizde dekorasyon, boya badana gibi bir niyetini varsa bu zaman dilimini değerlendirebilirsiniz.

16.11-10.12= 2022 (Yay-5 )

AŞK!

Çocuğunuz varsa, çocuklarınızla olan ilişkilerinizde olumlu ilişkiler kurabileceğiniz bir süreç.

Flörtünüzle uyumlu bir ilişki dönemidir. Değerlendirebilirsiniz.

10.12. – 3.1.2023= (Oğlak-6 )

İş yerinizde iş arkadaşlarınızla ilgili olumlu ilişkiler içinde olacağınız onlardan destek görebileceğiniz zaman dilimidir.

Bürokratik işlerinizi yapabileceğiniz zaman dilimi olarak ta değerlendirebilirsiniz.

Sağlığınızla ilgili destekleyen enerjiler devrede olduğundan tedaviniz için de değerlendirebileceğiniz olumlu bir zaman dilimidir.

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-BU SENENİN ZORLUKLARI NERELERDEN GELİYOR?-

SORUMLULU ve SABIRLI DAVRANMAMIZI TALEP EDEN SATÜRN

Satürn bizim sorumluluklarımızın ne olduğu ve en çok zorlanacağımız alanı gösterir. Ancak bu süreç çok öğretici bir süreçtir.

Zorlanırken bir şeylerin üstesinden gelmeyi öğreniriz. Dolayısı ile zorluklarla baş etmekte beceri sahibi oluruz.

Bu süreç 21 Aralık 2020 de başladı ve 2023 Mart’ta bitecek.

Satürn bu sene 4.6.2022 ile 23.Ekim 2023 arasında retro olacak. Satürn zaten Kova burcundaki transitini (2020-2023 Nisan) “özgürlüklerimizi kısıtlayarak” gerçekleştiriyor.

Satürn’ün retro olacağı bu süreci incelediğimizde, muhtemelen kısıtlamaların daha fazla gündem olabileceğini düşünebiliriz.

Bu senenin zorlukları, sorunları ve problemleri ise Satürn’ün 7.evinizde transit ediyor olması nedeniyle eşiniz alanından yansıyor olacak.

Eşinizden mahrum kalıyor olabilirsiniz, engelleriniz olabilir. Ancak sabır ile bu durumu karşılamanızı tavsiye ederim.

Aslında bu durum 2020 Aralık sonundan itibaren başlamış ve 2023 ilkbaharına kadar sürüyor olacak. Ancak bu senenin de konusu.

Bu konularla ilgili, bazen daraldığınızı hissettiğiniz durumlar bu sene için; 4. Haziran-23.10.2022 arasında gerçekleşecektir. Her ne oluyor ve olacaksa bu süreçte, bilin ki geçici bir süre olacak.

Her karanlık gibi, 2023 baharında bu durum da süresini tamamlamış olacak…

Satürn’ün bu transitinde insanlığın öğrenmesi gereken (2020 ile 2023 Mart arasında); özellikle bu pandemide “sorumlu davranma bilincinin” oluşmasıdır.

Bu süreçte kişilerin kendi sağlığının; öncelikle karşındakinin sağlığını korumaktan geçtiğini bilip, buna karşı sorumlu davranma alışkanlığının gelişmesi şarttır…

SATÜRN_SD: 23.10.2022 18*Kova (7)

23 Ekim’de Satürn retrodan çıkıp yine düz hareketine dönüyor. 23 Ekimden itibaren 2023’ün Haziran’ına kadar disiplini elden bırakmadan; sabırlı ve sorumlu davranıp (aşı, maske ve mesafeli) normalleşeceğimiz tarihe doğru ilerlemeliyiz.

Satürn düz hareketini sizin; bu süreçte eşinizin sorumluluklarını üstlenecek olabilirsiniz. Bu durum 17.6.2023’e kadar devam eder.

Bir çok işin üstesinden geleceğiniz durumlar olabilir.

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-2022’DE MARS TRANSİTLERİNİZ-

ACELE ETMEYİP, SABIRLI OLMALISINIZ, YOKSA MARS BAŞINIZA İŞ AÇABİLİR..

Bu seneye Mars Yay burcundayken giriyoruz.

Bu transit seneye girerken sizin beşinci evinizde transitine başladı. Çocuklarınızla ilgili konular sene başında gündem olacaktır. Düşünülmeden yapılan hareketler, sorunlara neden olabilir. Çocuklarınızın riskli davranışlardan korumanızda fayda var. Ayrıca siz de çocuklarınızla ilgili konularda düşünmeden acele ile hareket etmemelisiniz. Risk almamalısınız.

24.1.2022= Mars Oğlak burcuna geçiyor. (6)

Sağlığınız konusunda risk almamanız gereken döneme giriyorsunuz. Acele ile düşünmeden hareket edip, sağlığınızı riske atmayınız.

6.3.2022= Mars Kova burcuna geçiyor. (7)

Bu sizin eşiniz veya partnerinizle ilgili alanı temsil ediyor. Mars’ın orada transit ediyor olması, eşinizle olabilecek agresyonu gösterebilir. Eşinizle aranızda yaşanabilecek kavgaların olabileceği olumsuz bir süreci gösteriyor.

Dolayısı ile Mayıs sonuna kadar durumun farkında olup, idare eder taraf olmanız önemli olacak.

Çünkü bu süreçte parlamaya hazır taraf sizsiniz. Öfke kontrolünüzü sağlamalısınız.

Özellikle +- 18 Mart’a dikkat. Öncesinde gerilim daha fazla olur…

15.4.2022= Mars Balık burcuna geçiyor. (8)

Bu sizin ödemeleriniz ve borçlarınızla ilgili alanı gösteriyor.Dolayısı ile bu süreçte ödemeleriniz konusunda zorlanmalar veya borçlarınızda yeniden yapılandırmaya gidebilirsiniz..

25.5.2022= Mars Koç burcuna giriyor. (9)

Yüksek eğitim, yurtdışı, ticaret, yabancılar ve hukuksal alanda yaşıyorsunuz. Dolayısı ile eğitim çağındaysanız yüksek eğitim hayatınızda problemler yaşayabilirsiniz bu süreçte.

Özellikle akademisyenlerinizle kavga etmemenizi öneririm.

Yurtdışı ile iş yapıyorsanız bu süreçte yaşanacak bazı problemleriniz olabilir.

Mahkeme gibi durumlarınız varsa, bu süreçte olacak mahkemeler aleyhinizde sonuçlanabilir.

Yabancılarla olan işleriniz bu süreçte yolunda gitmeyebilir. Agresif bir enerji olacağından kontrollü olmanızda fayda var.

5.6.2022= Mars Boğa urcuna geçecek. (10)

Kariyer alanınızda bayağı işleri üstleneceksiniz. İşler üzerinize yığılacak olabilir. Bu durumdan dolayı da gerginlik yaşayabilirsiniz. Stresli günler olabilir bu günler…

İş yerinizde kariyerinizin zarar görebileceği zaman dilimidir. Kontrollü olmanızda fayda var.

20.8.2022= Mars İkizler burcuna geçiyor. (11)

Adeta çenenizle döveceğiniz bir dönem !!! Lütfen bu enerjinizi kontrol altına alın…

Öylesine bir enerji tüm Dünya’da hakim olmaya başlayacaktır ki, bu enerji Mart 2023’ün sonuna kadar etkili olacaktır.

Bu süreçte dilimize hakim olmalıyız.

İki düşünüp, bir konuşmak gerekir.

Aksi durumda, keskin sirke küpüne zarar olacaktır…

Mars retrosunun yaşanacağı 30.10.2022 ile 12.1.2023 tarihleri arasında lütfen kendinize hakim olun.

Siz Mars’ın İkizler burcunda hareket ettiği bu dönemi arkadaş gruplarınızın içinde yaşıyorsunuz.

Arkadaş çevrenizde hareketlenmenin olacağı günler. Bazı kavgalar bu süreçte yaşanabilir. Kontrolü olmanız gereken bir süreç.

20.8.2022 ile Mart 2023’e kadar olan sürecinde, Mars sizin sosyal çevrenizde gerçekleşiyor. Riskli davranışlar yapmamanızda fayda var…

Düşünmeden konuşulmaması yerinde olur.

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-JENERASYON GEZEGENLERI UZUN VADEDE NELERI DEĞİŞTİRİYOR-

-DEĞİŞİMLER NEREDE YAŞANIYOR?-

PLÜTO_ Rx: 29.4.2022 28* Oğlak (6) – SD:8.10.2022 26* Oğlak (6)

29.Nisan ile 8.Ekim 2022 arasında; kötücül dediğimiz uzun süreli büyük değişimlerin gezegeni olan Plüton retro oluyor.

Bu sizin için; sağlık alanınızda olmakta olan değişim ve dönüşümleri anlatmakta.

Bu transit tam olarak 2024’de Oğlak burcundaki transitlerini bitirmiş olacak.

Dolayısı ile nedir bu sağlığınızdaki özellikle kemikler ve iskeletiniz konusundaki değişim ve dönüşümler?

Bu süreçte sağlığınız için gerekli sorumluluğu gösterin.

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Bu sene yıl genelinde NEPTÜN (+Rx) etkisini en fazla hissettiren gezegen oluyor (28.1.- 4.12.2022).

Dolayısı ile yıl içinde neredeyse yaşadığımız her konuda bir netleşememe, fluğ olan durumlar nedeniyle olayların içyüzünü anlayamama gibi bir enerji hakim olacak.

Bu durum ayrıca, tüm Dünya’da “dolandırılma, kandırılma, anlaşılamayan politikalar ve stratejilerle de” ilgili olacaktır.

Hiçbir yerde netlik olmayacaktır.

Siz bu etkiyi 8.eviniz olan “eşinizin kazançaları” ile ilgili konularda yaşayacaksınız.

Bu konularda tüm yıl netleşemeyen bir durum hakim olacaktır.

Yani aslında bu etkiyi uzunca bir süredir yaşıyordunuz zaten ancak bu sene biraz daha fazla hissedecek olabilirsiniz.

Bir de neyin sebep olduğunu bilmediğiniz durumlar nedeniyle bu belirsizlik özellikle

28.1- 4.12.2022 arasında kendini daha çok gösterecektir.

Her şey gibi bunun da geçici bir süre olduğunun farkında olarak hareket ederseniz, kendinizi de korumuş olursunuz… 2023’e doğru Neptün retrosu biteceğinden; bu durum daha yoluna gitmiş olarak devam eder…

Tümüyle bu enerjiden kurtulmanız ise 2025 İlkbaharında gerçekleşecektir…

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-BEKLENMEDİK OLAYLARIN GEZEGENİ RETRO OLUYOR-

URANÜS Rx: 24.8.2022 18* Boğa( 10) - SD: 23.1.2023 14* Boğa (10)

Sene başına retro olarak giren süprizlerin gezegeni Uranüs Ağustos sonunda tekrar retro olarak. Kaos yaratma enerjisini devreye sokuyor.

Kariyerinizle ilgili bir karışıklık yaşanabilir. Ani gelişecek sürpriz olaylara hazır olmalısınız.

Sene başında yaşadığınız bu olaylara benzer konular tekrar gündemde olabilir. Bu enerji yeni seneye 2023 başında da devam eder.

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-2022 ‘DE TUTULMALAR-

30.Nisan Güneş tutulması 10 derece Boğa burcunda gerçekleşiyor. (10)

İş ve ev konularında yeni başlangıçları içeriyor. Ya yeni bir işe başlıyor ya da yeni bir eve taşınıyor olabilirsiniz.

Bu tutulmaların aynı zamanda anne veya babanızla da ilgisi olabilir. Anne baba konularıyla da bu yıl meşgul olacaksınız.

Her ne şekilde hayatınıza yansıyacak ise, bunun yeni bir başlangıç olduğunu bilin J)

16.Mayıs Ay tutulması 25 derece Akrep burcunda gerçekleşiyor. (4)

Ev konusunda kafanızda net olmayan konular bu tutulmalar ile netlik kazanacak. Ve bazı kararlar alınacaktır.

Bu sonuçlanma şu şekilde gelişebilir.

Ancak olması gereken olur. Bir türlü bir sonuca bağlanmayan sürüncemede kalan konular netleşir…

Dolayısı ile bu sene tutulmalar sizi bu alanda yönlendiriyor olacaktır.

Tüm bunların farkında olup, bu seneyi maddi kaynaklarınız ve sahip olduklarınız konusunda ne yapacağınız hakkında iyi düşünün.

Tüm bu farkındalıklarla bu yılınızı iyi planlamanızı dilerim…

25.Ekim’de Güneş tutulması 2 derece Akrep burcunda gerçekleşiyor. (4)

Ev konusunda yeni bir başlangıç söz konusu olabilir. Ya yaşadığınız ev ile ilgili yeni bir yere taşınırsınız. Ya da ev alma gibi bir projeniz varsa bununla ilgili bir adım atabilirsiniz.

8 Kasım Ay tutulması 16 derece Boğa burcunda gerçekleşiyor. (10)

İş konusundaki belirsizlikleriniz bu tarihten itibaren netlik kazanır.

Ancak olması gereken olur. Bir türlü bir sonuca bağlanmayan sürüncemede kalan konular netleşir…

Dolayısı ile bu sene tutulmalar sizi bu alanda yönlendiriyor olacaktır.

Tüm bunların farkında olup, bu seneyi maddi kaynaklarınız ve sahip olduklarınız konusunda ne yapacağınız hakkında iyi düşünün.

Tüm bu farkındalıklarla bu yılınızı iyi planlamanızı dilerim…

İyi seneler dilerim…

10.12.2021

Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

Kişisel haritalarınız ve sorularınız için whatsapp 0531 258 51 28 den yazabilirsiniz…

http://www.youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz

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