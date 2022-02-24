Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

YÜKSELEN AKREPLER 2022

Evliliğiniz ve siz!

Lütfen yıllık yorumlarınızı yükselen burcunuza göre okuyunuz…

Öncelikle; içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin ne zaman biteceği konusuna kısaca değinmek istiyorum.

Bu konuya uzun, uzun geçen sene 2020 Öncevatan gazetesinde “artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” yıllık yorumumda genişçe değinmiştim… Pandemiyle ilgili farkına varılması gerekenleri okumayanlar, detaylıca bu linkten tekrar okuyabilirler:

https://www.oncevatan.com.tr/2021giris-artik-hicbir-sey-eskisi-gibi-olmayacak-makale,50251.html

Pandeminin bitebileceği tarihi tekrar; 2023 yılının Nisan’ı olarak söylemeliyim.

Ancak bunun da gerçekleşmesi için, her bireyin sorumluluklarının bilincinde olarak, “bütünün hayrına” hijyen kurallarına uyum sağlayarak hareket etmesi gerektiğini hatırlatmalıyım.

Çünkü bu süreç Kova enerjisinde gerçekleşiyor ve Kova, bütünün hayrına bireysel ve toplumsal davranışlarımızı ve sorumluluklarımızı (Satürn/Kova) talep eder…

Yani kendimizden önce başkalarını düşünerek “sabırlı” davranmalıyız!...

Aksi durumda, 19 yıl daha bu virüs ile yaşamaya devam edebiliriz (2040)…

Gelelim önümüzdeki sene olan, 2022 yılına…

Siz bu yılı sürprizlerin yılı olarak karşılayabilirsiniz. Hiç aklınıza gelmeyen, sene başında hiç düşünmediğiniz ani ve beklenmedik sürpriz olaylar bu yıla damgasını vuracak.

Yıla; kardeş veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilişkilerinizde sorunlar yaşayarak giriyorsunuz.

Aslında bu yıl Dünya’nın genelinde maddi konular ve finansal sistem ilk majör konu olmakla birlikte sizi daha çok yakın çevrenizdeki kişilerin maddi durumları ve ilişkilerinizdeki durumlar etkiliyor olacak.

Olumsuzluklar Ocak ayında devam etmekle birlikte, yine Ocak ayının ikinci yarısında geçmişi düzeltmek adına iletişim kurarak durumları düzeltmek için fırsatlarınız olacak…

Şubat’ın ilk haftasından itibaren belli başlı bazı tıkanıklıkların akmaya başlaması ile konular yumuşayacak. Ancak bu durum da bir süreliğine geçerli olacak. (Mayıs’a kadar).

Dolayısı ile Şubat’ın son üç haftasına, Mart’ın tamamında ve Nisan’ın son haftasının sonuna kadar ilişkilerinize yeniden bir yön verebilirsiniz.

Ocak ayında ayrıca sizi maddi veya manevi yönden bağlayacak herhangi bir olaya da imza atmanızı önermem . En azından böyle bir durumu Şubat’a ertelemeniz sizin menfaatinize olur.

Ocak ayını da (14.Ocak- 4.Şubat 1. Merkür retrosu) daha çok, yarım kalan işlerinizi tamamlamak için değerlendirebilirsiniz.

Bu süreçte; anne veya babanızla aranızda geçmişte gerçekleşen yanlış anlaşılmaktan dolayı doğan olumsuzluğu düzeltme fırsatınız olabilir.

Kendinizi yeniden ifade ederek bu durumu da bu üç hafta içinde düzeltme şansınız olacak. Değerlendirin…

Bu Merkür retrosu size bu konularda fırsatlar sağlayacaktır.

Yılın diğer Merkür retrolarında da;

2.Merkür retrosu: 10.5-3.6.2022 ortaklarınızla olan yanlış anlaşılmaları ortadan gidermek için bu süreci değerlendirebilirsiniz…

3.Merkür retrosu: 10.9-2.10.2022 bu süreci kendi kendinize kalıp, bazı konularda kendinizle yüzleşerek geçirmeniz kişisel gelişiminizde önemli katkılar sağlayacaktır.

4.Merkür retrosu:29.12-19.1.2023 kardeşiniz aranızda geçmişte yanlış anlaşılmadan dolayı doğan sorunları düzeltmek için fırsatlarınız olacak…

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-BU SENENİN ŞANS ve FIRSATLARINI NEREDEN YAKALIYORSUNUZ?-

Öncelikle haftanın Perşembe günlerini genelde şansınız için değerlendirmeniz daha yerinde olur.

JÜPİTER TRANSİTLERİNİZ

Jüpiter’in bir burçta transit süreci o yıl; şans ve fırsatları hangi alanlardan aldığımızı gösterir. Bolluk ve bereketin yansıyacağını görürüz.

Bu seneye Jüpiter Balık burcundayken girdik. (5)

Çocuklarınızla ilgili şifalı enerjiler devrede. Ayrıca şans ve fırsatlarınız çocuklarınızdan yana geliyor.

Ancak Jüpiter yıl içinde burç değiştiriyor, dolayısı ile şans ve fırsatların konusu değişiyor. 11.5’den itibaren size şans ve fırsatlar; (Jüpiter enerjisini 6.evinizden aldığınız için) sağlığınızla ilgili olumlu enerjiler altında olacaksınız.

Bunlar kafa bölgenizdeki sağlık sorunları ise özellikle şifalanır.

Özellikle 11.5.2022 ile 28.7.2022 tarihleri arasını şifalanmak için tedavileriniz için değerlendirin.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen bu yıl Mayıs ortasından itibaren yılın en şanslıları (Jüpiter) sağlığınızı kazanmak adına siz yükselen Akreplersiniz. Şans ve fırsatların doğacağı alanlar bu sene sizin için sağlık konularınız oluyorlar.

Bunlar ne gibi şans ve fırsatlar derseniz eğer, 2010 Haziran ile 2011 Haziran arasını düşünmeniz lazım.

Sanş konusunda duraksama zamanı ise bu yıl; 28.7-24.11 arasında yaşanacaktır.

JÜPİTER Rx 28.7.2022’de 8 derece KOÇ burcunda retro oluyor. (6-5)

28 Temmuz’dan 24 Kasım’a kadar bir fırsatlarımız konusunda duraksama yaşanır.

Önce sağlık konularında, daha sonrada çocuklarınızla ilgili konularda bir duraksama dönemi olacaktır.

Fakat 20.12.2022’den itibaren tekrar sağlık konusunda şifalandırıcı enerjiler devrede olacaktır.

Bu durum 16.5.2023’de Boğa burcuna geçene kadar devam edecektir…

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2022’DE VENÜS TRANSİTLERİNİZ

-İLİŞKİLERİNİZ ve PARA ile ilgili konularınız için yıl içinde değerlendirebileceğiniz günler-

(Tekrar ediyorum bu transitlere bu yorumlar yükselen Akrepler için geçerlidir.)

6.3-5.4 = 2022 (Kova- 4 )

Anne ve babanızla olan ilişkilerinizde olumlu destekler göreceğiniz zaman dilimidir.

Evinizde dekorasyon, boya badana gibi bir niyetini varsa bu zaman dilimini değerlendirebilirsiniz.

5.4- 2.5 = 2022 ( Balık-5 )

AŞK!

Çocuğunuz varsa, çocuklarınızla olan ilişkilerinizde olumlu ilişkiler kurabileceğiniz bir süreç.

Flörtünüzle uyumlu bir ilişki dönemidir. Değerlendirebilirsiniz.

2.5- 28.5 = 2022 (Koç-6 )

İş yerinizde iş arkadaşlarınızla ilgili olumlu ilişkiler içinde olacağınız onlardan destek görebileceğiniz zaman dilimidir.

Bürokratik işlerinizi yapabileceğiniz zaman dilimi olarak ta değerlendirebilirsiniz.

Sağlığınızla ilgili destekleyen enerjiler devrede olduğundan tedaviniz için de değerlendirebileceğiniz olumlu bir zaman dilimidir.

28.5-23.6 = 2022 (Boğa-7 )

Eşinizle güzel ilişkiler içinde olacağınız zaman dilimidir. İkili ilişkileriniz için olumlu ve destekleyici enerjiler devrededir.

23.6- 18.7= 2022 (İkizler-8 )

Ödemeler, borçlar konusunda kolaylıklar olarak değerlendirebilirsiniz. Bu borç bankaya karşı ise bu tarihlerde yeniden yapılandırmaya gidebilirsiniz.

Başkalarından almanız gereken ama alamadığınız kira, borç, harçlık gibi geliriniz varsa bu tarihte bu konulardan yana değerlendirilebilir.

18.7 –11.8= 2022 (Yengeç-9 )

Yurtdışına bir seyahat düşünüyorsanız, örneğin vize alamıyordunuz veya başka bir nedenden dolayı yurtdışına çıkamıyordunuz diyelim, bu tarihler arasında bu konuda olumlu ilişkiler kurabilir işlerinizi daha kolay yoluna koyabilirsiniz.

Siz yüksek eğitim çağındaysanız eğer; bu tarihlerde yüksek eğitiminizle ilgili konulardı daha kolay hayatınıza çekebilirsiniz. Akademisyeninizle daha destekleyen ilişkileriniz olabilir.

Düşünün bakalım bu konuda neye ihtiyacınız var? Bu tarihleri eğitiminizle ilgili değerlendirebilirsiniz…

Hukuksal alanda bir mahkemeniz var diyelim, örneğin bir mahkemeniz var, bu tarihler arasına gelirse ilişkiler yönünden desteklenebilirsiniz. Uzlaşmak daha kolay olabilir.

Siz ticaret ile ilgileniyorsunuz diyelim, bu tarihlerde ihracat, ithalat, lojistik alanında bu dönemde işleriniz, yurt dışı ile ilişkileriniz daha kolay yolunda gider.

11.8- 5.9=2022 (Aslan-10 )

Bu tarihlerde kariyeriniz yönünden olumlu ve destekleyen ilişkileriniz olabilir.

İş arıyorsanız bu tarihleri değerlendirebilirsiniz.

Kariyerinizde terfi edebilir veya zam görebilir veya olumlu destekler görebilirsiniz..

5.9 –29.9= 2022 (Başak-11 )

Arkadaşlarınızla, sosyal gruplardaki ilişkilerinizde destek gördüğünüz bir süreç olacaktır. Davetler, toplantılar için uygundur.

Ayrıca üye olduğunuz örneğin yardım ile ilgili gruplarda olumlu ve verimli ilişkiler kurabilirsiniz. Girişimleriniz için bu tarihleri değerlendirebilirsiniz…

29.9-23.10= 2022 (Terazi-12 )

Bu zaman diliminde düşmanlarınızla bile iyi ilişkiler kurarsınız. Varsa böyle bir durum bu tarihlerde anlaşmaya bakabilirsiniz.

Hastalanırsanız, iyileştirici etkiler sizden yana olur.

İç Dünyanızda, yüzleşmelerinizde de olumlu etkiler alırsınız. Kişisel gelişiminiz için olumlu bir zaman dilimi..

23.10-16.11 =2022 (Akrep-1 )

Estetik ve imajınız için olumlu zaman dilimi.

Eğer dış görüntünüzle ilgili bir isteğiniz varsa, estetik, diş veya saç yaptırmak gibi bu zaman dilimini değerlendirebilirsiniz.

16.11-10.12= 2022 (Yay-2 )

Beklediğiniz paraya kavuşma zaman dilimi diyebiliriz.

Maddi ve manevi yönden desteklendiğiniz zaman dilimi.

Beklediğiniz paraya kavuşma zaman dilimi diyebiliriz.

10.12. – 3.1.2023= (Oğlak-3 )

Kardeşlerinizle veya kardeş yerine koyduğunuz arkadaşlarınızla olumlu ve keyifli ilişkiler içinde olabilirsiniz.

Komşularınızla ve yakın çevrenizdekilerle keyifli ilişkiler kurabileceğiniz bir dönem.

Davet veya partileriniz için olabilir. (Maskeli ve mesafeli)

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-BU SENENİN ZORLUKLARI NERELERDEN GELİYOR?-

SORUMLULU ve SABIRLI DAVRANMAMIZI TALEP EDEN SATÜRN

Satürn bizim sorumluluklarımızın ne olduğu ve en çok zorlanacağımız alanı gösterir. Ancak bu süreç çok öğretici bir süreçtir.

Zorlanırken bir şeylerin üstesinden gelmeyi öğreniriz. Dolayısı ile zorluklarla baş etmekte beceri sahibi oluruz.

Bu süreç 21 Aralık 2020 de başladı ve 2023 Mart’ta bitecek.

Bu senenin zorlukları, sorunları ise ( Satürn 4..evinizde transit ediyor), sizi bu yıl evinizin veya ebeveynlerinizin sorumluluğu olarak sınayacak.

Sorumluluklarınız, uymanız gereken kurallar her ne kadar sabrınızı zorlasa da, bunun “sağlıklı bir hane” için önemli bir davranış şekli olduğunu söylemeliyim.

Ne kadar çok sorumluluklarınızın bilincinde olup 2023 Nisan sonuna kadar sabırlı bir şekilde davranırsanız; o kadar çok sonuçtan memnun kalacaksınız. Yeter ki sorumluluklarınızı ele alın…

Aslında bu durum 2020 Aralık sonundan itibaren başlamış ve 2023 ilkbaharına kadar sürüyor olacak.

Satürn bu sene 4.6.2022 ile 23.Ekim 2023 arasında retro olacak. Satürn zaten Kova burcundaki transitini (2020-2023 Nisan) “özgürlüklerimizi kısıtlayarak” gerçekleştiriyor.

Satürn’ün retro olacağı bu süreci incelediğimizde, muhtemelen kısıtlamaların daha fazla gündem olabileceğini düşünebiliriz.

Bu konularla ilgili, bazen daraldığınızı hissettiğiniz durumlar 4. Haziran-23.10.2022 arasında daha çok hissedilecektir. Her ne oluyor ve olacaksa bu süreçte, bilin ki geçici bir süre olacak.

Her karanlık gibi, onun da arkasında aydınlık olacak…

Bu durum Nisan 2023’de değişecek…

Satürn’ün bu transitinde insanlığın öğrenmesi gereken (2020 ile 2023 Mart arasında); özellikle bu pandemide “sorumlu davranma bilincinin” oluşmasıdır.

Bu süreçte kişilerin kendi sağlığının; öncelikle karşındakinin sağlığını korumaktan geçtiğini bilip, buna karşı sorumlu davranma alışkanlığının gelişmesi şarttır…

Bunu da siz bu yıl ebeveynlerinize karşı yapmalısınız. Öncelikle onların sağlığını koruyacak davranışlar sergilemelisiniz.

SATÜRN_SD: 23.10.2022 18*Kova (4)

23 Ekim’de Satürn retrodan çıkıp yine düz hareketine dönüyor. 23 Ekimden itibaren 2023’ün Haziran’ına kadar disiplini elden bırakmadan; sabırlı ve sorumlu davranıp (aşı, maske ve mesafeli) normalleşeceğimiz tarihe doğru ilerlemeliyiz.

Satürn düz hareketini sizin; anne ve babanızla ilgili sorumluluklarınızı ele alacağınız bu süreç 17 Haziran 2023’e kadar retro olana kadar devam edecek. Bir çok işin üstesinden geleceğiniz durumlar olabilir. Ailenizin bazı sorumluluklarını bu süreçte taşıyor olabilirsiniz.

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-2022’DE MARS TRANSİTLERİNİZ-

ACELE ETMEYİP, SABIRLI OLMALISINIZ, YOKSA MARS BAŞINIZA İŞ AÇABİLİR..

Bu seneye Mars Yay burcundayken giriyoruz.

Bu transit seneye girerken sizin para evinizde başladı.Bu süreç size para harcatır…

Yıl içinde sorun yaşadığınız bu alanlar sık, sık değişecek.

Peki hangi zamanda ne gibi sorunlar yaşayabiliriz?

24.1.2022= Mars Oğlak burcuna geçiyor. (3)

Kardeşlerinizle veya yakın akrabalarınızla da bu süreçte stresli günler yaşayabilirsiniz. Durumu kontrol etmek için bu günlerde uzak durmak faydalı olabilir.

6.3.2022= Mars Kova burcuna geçiyor. (4)

Evinizde muhtemelen bir tadilat yapmak istiyor olabilirsiniz. Veya oturduğunuz evi satmak gibi bir düşünceniz de olabilir. Ancak aile içinde sorunların olabileceği bir süreç. Düşünülmeden yapılan işler olmamalı. Aklınıza koyduğunuzu hemen eyleme sokmak yerine, ebeveynlerinizle veya evdeki diğer insanlarla öncesinde görüşmek iyi bir fikir olabilir.

Özellikle +- 18 Mart’a dikkat. Öncesinde gerilim daha fazla olur…

15.4.2022= Mars Balık burcuna geçiyor. (5)

Bekarsanız, sevdiğiniz kişi ile birlikte açık havada yapılan sporlar olarak değerlendirebilirsiniz bu süreci…

Çocuklarınız varsa; onlarla hareketli bir dönem olabilir bu süreç.

Spor yaparak değerlendirebilirsiniz. Hobileriniz konusunda enerjik olabileceğiniz bir dönem.

Ancak dikkat etmeniz gereken şey:

Riske girmemek olmalı.

25.5.2022= Mars Koç burcuna giriyor. (6)

Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken bir süreç bu. Riskli davranıp, sağlığınızı tehlikeye atacak davranışlardan özellikle bu tarihlerde oldukça kaçınmalısınız.

Sağlığınız konusunda risk almamanız gereken döneme giriyorsunuz. Acele ile düşünmeden hareket edip, sağlığınızı riske atmayınız.

5.6.2022= Mars Boğa burcuna geçecek. (7)

Bu sizin eşiniz veya partnerinizle ilgili alanı temsil ediyor. Mars’ın orada transit ediyor olması, eşinizle olabilecek agresyonu gösterebilir. Eşinizle aranızda yaşanabilecek kavgaların olabileceği olumsuz bir süreci gösteriyor.

Dolayısı ile Mayıs sonuna kadar durumun farkında olup, idare eder taraf olmanız önemli olacak.

Çünkü bu süreçte parlamaya hazır taraf sizsiniz. Öfke kontrolünüzü sağlamalısınız.

20.8.2022= Mars İkizler burcuna geçiyor. (8)

Adeta çenenizle döveceğiniz bir dönem !!! Lütfen bu enerjinizi kontrol altına alın…

Öylesine bir enerji tüm Dünya’da hakim olmaya başlayacaktır ki, bu enerji Mart 2023’ün sonuna kadar etkili olacaktır.

Bu süreçte dilimize hakim olmalıyız.

İki düşünüp, bir konuşmak gerekir.

Aksi durumda, keskin sirke küpüne zarar olacaktır…

Mars retrosunun yaşanacağı 30.10.2022 ile 12.1.2023 tarihleri arasında lütfen kendinize hakim olun.

Siz Mars’ın İkizler burcunda hareket ettiği bu dönemi ödemeleriniz ve borçlarınızla ilgili alanda yaşıyorsunuz…

Dolayısı ile bu süreçte ödemeleriniz konusunda zorlanmalar veya borçlarınızda yeniden yapılandırmaya gidebilirsiniz..

20.8.2022 ile Mart 2023’e kadar olan sürecinde riskli davranışlar yapmamanızda fayda var…

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-JENERASYON GEZEGENLERI UZUN VADEDE NELERI DEĞİŞTİRİYOR-

-DEĞİŞİMLER NEREDE YAŞANIYOR?-

PLÜTO_ Rx: 29.4.2022 28* Oğlak (3) – SD:8.10.2022 26* Oğlak (3)

29.Nisan ile 8.Ekim 2022 arasında; kötücül dediğimiz uzun süreli büyük değişimlerin gezegeni olan Plüton retro oluyor.

Bu sizin için; kardeşlerinizle yaşadığınız bir değişim dönüşümden bahsediyor.

Bu transit tam olarak 2024’de Oğlak burcundaki transitlerini bitirmiş olacak. Dolayısı ile iş yerinizdeki bu değişim dönüşümler de tamamlanmış olacak.

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Bu sene yıl genelinde NEPTÜN (+Rx) etkisini en fazla hissettiren gezegen oluyor

(28.1.- 4.12.2022). Dolayısı ile yıl içinde neredeyse yaşadığımız her konuda bir netleşememe, fluğ olan durumlar nedeniyle olayların içyüzünü anlayamama gibi bir enerji hakim olacak.

Bu durum ayrıca, tüm Dünya’da “dolandırılma, kandırılma, anlaşılamayan politikalar ve stratejilerle de” ilgili olacak.

Hiçbir yerde netlik olmayacaktır.

Siz bu etkiyi; daha çok ya flötrünüz veya çocuklarınızdan yana yaşıyorsunuz.

Bazı iç yüzü belli olmayan durumlar hayatınıza yansıyor olabilir.

Siz bu etkiyi uzunca bir süredir yaşıyordunuz zaten ancak bu sene biraz daha fazla hissedecek olabilirsiniz.

Bir de neyin sebep olduğunu bilmediğiniz durumlar nedeniyle bu belirsizlik özellikle 28.1- 4.12.2022 arasında kendini daha çok gösterecektir.

Her şey gibi bunun da geçici bir süre olduğunun farkında olarak hareket ederseniz, kendinizi de korumuş olursunuz… Bu enerjiden tamamen 2025 yılında kurtuluyorsunuz.

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-2022 ‘DE TUTULMALAR-

30.Nisan Güneş tutulması 10 derece Boğa burcunda gerçekleşiyor. (7)

Siz evlilik ve partner evinizde yaşıyor olacaksınız.

Belki bildiğiniz ancak bir süreliğine ötelediğiniz bir durum için bu tutulmalar, artık bu durumun zamanının geldiğini gösteriyor.

Her ne şekilde hayatınıza yansıyacak ise, bunun olması gereken yeni bir başlangıç olduğunu bilin)

16.Mayıs Ay tutulması 25 derece Akrep burcunda gerçekleşiyor. (1)

Bu sene sizin kendinizle ve topluma verdiğiniz imajınızla ilgili bir netleşmeyi konu ediyor.

Bu güne kadar kendinizi net olarak anlatmamış olabilirsiniz. Hakkınızda bazı şeyler muğlak kalmış olabilir. Dolayısı ile bu yıl kendinizle ilgili net olarak bir karar veriyorsunuz ve imajınızı netleştiriyorsunuz.

Sürüncemede olan konular, artık evren tarafından zamanının gelmiş olduğunu gösteriyor ve sizi netleşmeye yönlendiriyor olacak.

25.Ekim’de Güneş tutulması 2 derece Akrep burcunda gerçekleşiyor. (1)

İmajınızla ilgili yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Kendinizi yeni baştan yaratacağınız bir süreç başlıyor.

8 Kasım Ay tutulması 16 derece Boğa burcunda gerçekleşiyor. (7)

Eşinizle ilgili bilmediğiniz konular açığa çıkar. Özellikle onun maddi ve manevi değerleri konusunda bilmediklerinizi öğrenirsiniz. Net olmayan konular. Netleşir…

Tüm bunların farkında olup, bu seneyi nasıl geçirmek istediğinizi iyice düşünün. Hayatınızda ne olmasını istiyorsunuz? Sorunlarınız ne? Süresi ne? Ne yapmanız gerekiyor?

Bu farkındalıklar ile hayatınıza yön vermenizi dilerim…

İyi seneler dilerim…

Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

Kişisel haritalarınız ve sorularınız için whatsapp 0531 258 51 28 den yazabilirsiniz…

http://www.youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz

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