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Kayak sporunun çocukların tutkusu haline geldiği ilçede, aralarında milli formayı giyenlerin de yer aldığı kayaklı koşu takımı sporcuları, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde etti.

Yüksekovalı kayakçılar, 17-19 Mart'ta Bolu'da yapılan Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde birinci oldu.

Biatlon sporcuları da Erzurum'da 5-6 Mart'ta yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 5 madalya aldı.

İlçede 8-10 Mart'ta düzenlenecek Tekerlekli Kayak Şampiyonası'na da iddialı hazırlanan 60 sporcu, madalya hedeflerine ulaşmak için kara yolu ve köy yollarında antrenmanlarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye şampiyonluğuna ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Organizasyona 19 ilden 280'i sporcu 370 kişinin katılmasını beklediklerini aktaran Keskin, şunları kaydetti:

"18 yıl aradan sonra ilçemizde Türkiye şampiyonası yapılacak. Organizasyonunun ilçemize maddi ve manevi büyük katkısı olacak. Halkımız artık önemli spor faaliyetlerine tanıklık ediyor. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Bütün hemşerilerimizi bekliyoruz. Bu heyecanı yaşamalarını istiyoruz. Sporcularımız Bolu'da Türkiye şampiyonu oldu. Burada da birinci olacaklarına inanıyorum. Diğer branşlardan da yarışmaların burada yapılmasını talep ediyoruz. Tüm sporculara başarılar diliyorum." diye konuştu.

"Milli sporcu sayısı artıyor"

Kayak Milli Takım Antrenörü Bayram Ören de ilçede kayak sporuna ilginin her geçen gün arttığını, potansiyeli yüksek sporcuların keşfedildiğini anlattı.

Sporcuların bu yıl önemli başarılara imza attığını, son olarak Türkiye şampiyonasında erkek ve kızlar kategorilerinde şampiyon olduklarını ifade eden Ören, şöyle konuştu:

"Bu yarışlarda 15 altın, 6 gümüş, 8 de bronz madalya elde ettiler. 5 tane dördüncülük var. Biatlon Türkiye Şampiyonası'nda da 3 birinciliğimiz var. Anadolu Yıldızlar Ligi'nde dört kategorinin üçünde Yüksekovalı sporcularımız Türkiye şampiyonu oldu. Sporcularımızdan Şennur Kartal, Balkan ikincisi oldu. Eskiden bu spor burada çok bilinmiyordu. Aileler, başarıları gördükten sonra çocuklarını bu spora yönlendirdi. Bu branşa çok ilgi var. Bölge şampiyonalarında da sporcular birçok madalya aldı. Uluslararası derecelerimiz de var. Yüksekova'nın adını en zirveye taşıdılar. Milli sporcu sayısı artıyor. Bu sene de milli takım adına yarışan sporcularımız oldu. Verilen destekler sayesinde başarılar da artıyor. Yarışmanın Yüksekova'da yapılacak olması çok önemli. Türkiye'deki tüm kayaklı koşu sporcuları ve biatloncular buraya gelecek. Başarı geldikçe burası daha çok biliniyor."

"Şampiyonada iddialıyız"

Milli biatloncu Harun Şenaslan da şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandıklarını vurgulayarak, "Yol, bayır, çayır demeden antrenman yapıyoruz. Antrenmanlar zorlu oluyor ama biz zoru seviyoruz. Çünkü bu emeklerin meyvelerini alıyoruz. Buradaki şampiyonada da iddialıyız. Yıllar sonra burada ilk kez büyük bir organizasyon yapılacak. Mutluyuz ve heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ecrin Şirin Canan da 3 yıldır bu sporu yaptığını ve bu süreçte 3 kez Türkiye birincisi olduğunu dile getirerek, "Hocalarımızın desteği ve yoğun emeklerimiz sonucunda bu başarıları alıyoruz. Zorlu antrenmanlar yapıyoruz. Yine bir köy yolundayız. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradaki yarışlarda da birinci olmaya çalışacağım. Burada yarışların yapılacak olmasından dolayı çok heyecanlıyız. Biz de bu avantajı kullanmaya çalışacağız. Tüm sporculara şans diliyorum." şeklinde konuştu.

AA