Hakkari

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çetin geçen kışın ardından havanın ısınmasıyla kar örtüsü erimeye başladı.

Tabiatın canlandığı, küçükbaş hayvanların meralara çıkarıldığı ilçede, baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler çiçek açtı.

Karla kaplı Cilo Dağları'yla bütünleşen mor ve beyaz renkli çiçekler, seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, çiçeklerle renklenen alanları gezdi, ortaya çıkan manzarayı görüntüledi.

Doğa fotoğrafçısı Turan Koca, havanın ısınmasıyla doğanın canlanmaya başladığını, birçok alanda renkli çiçeklerin açtığını söyledi.

Ortaya çıkan güzellikleri görmek için gezintiye çıktığını belirten Koca, "Ovada çiçek açan çiğdemler bölgeye renk kattı. Karlı dağlarla bütünleşerek seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor. Değişik türden kuşlar da geliyor. Onları da fotoğraflıyoruz. Nisanın sonunda da ters laleler açıyor. Doğasever ve fotoğrafçılar da buraya sık sık geliyor. Herkes bu güzellikleri görmeli." diye konuştu.