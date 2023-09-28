Kluivert, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kasımpaşa maçı sonrası ağızlarında acı bir tat olduğunu, bu galibiyetle moral bulduklarını dile getirdi.

Beşiktaş karşısında Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de farklı futbolcular olduğunu aktaran Kluivert, "Sahaya çıkan bütün futbolcularımız yürekleriyle ve güzel futbolla performanslarını gösterdi. Çok güzel goller attık. Galip geldiğimiz için hepimiz çok mutluyuz. Baktığımızda 4-0'ı koruyamadık, o biraz üzdü." diye konuştu.

Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdikten sonra yenemedikleri tek takımın Beşiktaş olduğunu aktaran Kluivert, aldıkları galibiyetin Adana için özel olduğunu vurguladı.

Önlerindeki maçlara odaklanacaklarını ifade eden Hollandalı çalıştırıcı, şu görüşlerini paylaştı:

"Bugün bir kez daha gösterdik ki buraya gelen takımlar istediklerini kolay kolay yapamaz. Evimizde oynadığımızda maçlardaki geçmiş performanslarımız bunu ispatlıyor. Sürekli bizi motive eden taraftarlarımızın desteğiyle, rakipler gelip burada istediğini yapamaz. Bu bizim için pozitif bir durum. Yedekte olan sporcularımız öyle performans gösterdi ki 'İlk 11 için biz de varız' dediler. Biz onların öyle olduğunu biliyorduk. Aslında oynayan futbolcularımız da bunun farkına vardı. Herkesin hazır olduğu görüldü. Her konuşmamızda bunu söylüyoruz. Birbirimizi geliştirmek için bu önemli. Geçen hafta 9 kişi değil de 11 kişi kalabilseydik, Kasımpaşa'yı da yenebileceğimizi düşünüyorum. Bu galibiyetle de daha farklı bir yerde olurduk. Biraz o acı tat bende kaldı. Artık geleceğe bakmamız ve adım adım ilerlememiz lazım. Şimdi Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarımız var. Onlara konsantre olacağız ve yolumuza devam edeceğiz."

Patrick Kluivert, hastaneye kaldırılan Belhanda'nın durumuyla ilgili ise "Doktorumuzla konuştuğumuza göre, bu geceyi tedbir amaçlı hastanede geçirecek. İkinci yarıda sağ gözü net bir şekilde göremiyordu. O yüzden tedbir amaçlı, herhangi bir durum oluşmasın diye hastanede kalacak." açıklamasında bulundu.

AA