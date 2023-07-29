Ankara

Türkiye Bursları kapsamında Türkiye'de eğitim gören 1848 uluslararası öğrenci, 27 Temmuz'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde düzenlenen törenle mezun oldu.

Türkiye'nin farklı kentlerinde eğitim alan uluslararası öğrenciler, Türkiye'de öğrenimleri boyunca yaşadığı tecrübeleri ve izlenimlerini anlattı.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden onur derecesiyle mezun olan Faslı Boutaina Ziraou, YTB'nin Türkiye Bursları kapsamında eğitim almanın uluslararası öğrencilere birçok fırsat sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin "ikinci vatanı" olduğunu ifade eden Ziraou, Türkiye'de edindiği deneyimleri ülkesine döndüğünde de hayatına yansıtmayı umduğunu dile getirdi.

Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun İranlı Mahya Roohnavaz Gharahlar, aldığı eğitimden çok memnun olduğunu anlatarak, Türkiye'deki en değerli anılarının ziyaret ettiği farklı şehirler olduğunu ifade etti.

Gharahlar, misafirperverlikleri için başta YTB olmak üzere tüm Türk halkına teşekkür etti.

Hacettepe Üniversitesi Farmasötik Kimya Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Endonezyalı Naufa Hanif de Türkiye'de eğitim görmenin ve mezun olmanın kendisi için çok değerli olduğunu söyleyerek, YTB bursu sayesinde birçok farklı ülkeden insanla tanışarak çeşitli kültürler hakkında yeni bilgiler edindiğini söyledi.

"Bugün ülkemi ve milletimi temsil etme onuruna layık oldum"

Ukrayna'dan gelen ve Erciyes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü birincilikle bitiren Ahıska Türkü Miakphul Mirsaliieva, "Bugün ülkemi ve milletimi temsil etme onuruna layık oldum. YTB Türkiye Bursları ailesine ne kadar teşekkür etsem az." ifadelerini kullandı.

Ülkesindeki savaş nedeniyle ailesinden uzakta zor ama güzel bir eğitim dönemi geçirdiğini dile getiren Mirsaliieva, "Türkiye Cumhuriyeti'ne ve halkına minnettarlığımı sunuyorum." dedi.

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden mezun Iraklı Marwa Sabah Tahır Koprlı, aldığı eğitimin hayatını değiştirdiğini vurgulayarak, "Türkiye'de olmaktan çok mutluyum." görüşünü paylaştı.

Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Azerbaycanlı Günay Mammadova, Türkiye'de aldığı eğitimin kendisine deneyim ve dostluk kazandırdığının altını çizerek, Türkiye'deki eğitim kalitesinden çok memnun kaldığını ifade etti.

Mammadova, misafirperver Türk halkının uluslararası öğrencilere karşı çok nazik davrandığını belirtti.

Dünyanın en kapsamlı burs programı

Uluslararası öğrencilere diğer burs programlarına göre geniş imkanlar sunması ile öne çıkan Türkiye Bursları, her yıl rekor sayıda başvuru alıyor.

Türkiye Bursları programı; üniversite bölüm yerleştirmesi, aylık burs, üniversite harcı, sağlık sigortası, yurt, barınma, ücretsiz mesleki ve akademi programlar ile gidiş-dönüş uçak bileti olanaklarıyla dünyanın en kapsamlı burs programı olarak tanınıyor.

Tüm bunların yanında Türkiye Burslarının kapsamı içinde yer alan Araştırma Bursları, Başarı Bursları ve Katip gibi diğer programlar da farklı başvuru dönemlerinde YTB'nin internet sitesi ve sosyal medya kanallarından duyuruluyor.

Türkiye Bursları programıyla bugüne kadar 35 bine yakın öğrenciye burs imkanı sağlandı.

AA