YOZGAT (AA) - Yurdun birçok bölgesinde kavun ve karpuz hasadı tamamlanırken, iklimden dolayı kentte geç başlayan hasatta toplanan ürünler ülkenin dört bir köşesine gönderiliyor.



Sekili köyü çiftçilerinden kavun ve karpuz üreticisi Remzi Bacanak, gazetecilere, son yıllarda yaşanan kuraklık ve su sıkıntısından dolayı ekim alanlarının daraldığını söyledi.

Adana ve Bafra'dan sonra Yerköy ilçesinde kavun ve karpuz hasadının başladığını belirten Bacanak, "Kavun ve karpuzun aroması çok yüksektir, çok tatlıdır. Sezonun sonuna yaklaştık. Bu yıl verim biraz düşüktü ama fiyatlar güzeldi. 200 dekar ekim yaptım. Kavunun kilogramını 7-7,5 liradan karpuzu ise 8-8,5 liradan satıyoruz. Karpuz ekimi az olduğu için onun fiyatı biraz daha yüksek." dedi.

Murat Nacakoğlu da hormon kullanmadan doğal ürün yetiştirdiklerini, Türkiye'nin her bölgesine, Adana'ya bile kavun karpuz gönderdiklerini aktardı.



Kuraklıktan dolayı su sorunu yaşadıklarını dile getiren Nacakoğlu, "Kanaldan gelen suyu birer hafta paylaşarak sulama yapıyoruz. Eskiden bu bölgede 10 bin dekara yakın kavun karpuz ekilirdi. Şimdi toplasan 750-800 dekar ancak vardır. Fiyatlar geçen seneye göre iyi ama geçen seneye göre gübre ve mazot fiyatları aynı olmadığı için fark eden bir şey olmuyor." ifadelerini kullandı.