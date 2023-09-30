Haber: Damla Oya Erman

Ancak birkaç hızlı ve besleyici Akdeniz diyeti tarifi ile bu sorunu çözmek mümkün. İşte enerjinizi geri kazanmanıza yardımcı olacak üç sağlıklı Akdeniz diyeti yemeği:

1. Tavuklu Akdeniz Salatası

Malzemeler

2 adet tavuk göğsü

1 kutu konserve yeşil fasulye

1 kutu konserve nohut

1 büyük domates

1 salatalık

1 kırmızı soğan

Zeytinyağı

Limon suyu

Tuz, karabiber, kekik

Yapılışı

Tavuk göğüslerini ızgarada veya tavada pişirin ve dilimleyin.

Konserve yeşil fasulye ve nohutu süzün ve bir kaseye alın.

Domatesi, salatalığı ve kırmızı soğanı doğrayın ve diğer malzemelerle karıştırın.

Tavuk dilimlerini salatanın üzerine yerleştirin.

Zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber ve kekikle sos yapın ve salatanın üzerine dökün.

Hızlı, sağlıklı ve lezzetli bir Akdeniz diyeti yemeği hazır!

2. Kinoa ve Sebzeli Tavuk

Malzemeler

2 adet tavuk göğsü

1 su bardağı kinoa

2 su bardağı sebzeli tavuk suyu

1 büyük havuç

1 kabak

1 kırmızı biber

Zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber

Yapılışı

Kinoayı tavuk suyuyla pişirin ve kenara alın.

Tavuk göğüslerini doğrayın ve tavada pişirin.

Havuç, kabak ve kırmızı biberi doğrayın ve tavada hızlıca soteleyin.

Pişmiş kinoa ile sebzeleri karıştırın.

Zeytinyağı, tuz, karabiber ve pul biberle tatlandırın.

Pratik ve besleyici bir Akdeniz diyeti yemeği servise hazır!

3. Ton Balıklı Akdeniz Makarna

Malzemeler

200 gram tam buğday makarna

1 kutu konserve ton balığı

1 su bardağı cherry domates

1/2 su bardağı siyah zeytin

Zeytinyağı

Limon suyu

Tuz, karabiber, taze fesleğen yaprakları

Yapılışı

Makarnayı tuzlu suda haşlayın ve süzün.

Konserve ton balığını süzün ve bir kaseye alın.

Cherry domatesleri yarıya kesin.

Siyah zeytinleri dilimleyin.

Haşlanmış makarnayı, ton balığı, cherry domatesleri ve zeytinleri karıştırın.

Zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber ve taze fesleğen yaprakları ile sos yapın ve makarnanın üzerine dökün.

Hızlıca hazırlanan sağlıklı bir Akdeniz diyeti yemeği servise hazır!

Bu hızlı ve kolay tariflerle yorgun günlerinizde bile Akdeniz diyetine uygun sağlıklı yemekler yiyebilirsiniz. Enerjinizi geri kazanmak için bu tarifleri deneyin ve beslenme düzeninizi koruyun!