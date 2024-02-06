Dünya Gezgini Ekonomist eğitmen ve ülkemizi yurtdışında farklı kıtalarda temsil etmiş ,çok kültürlülüğün ve kapsayılığın 5 kıtada sesi olmuş çok yönlü sanatçı (Resim,Tiyatro,Dans ,Drama ,Koreografi,Edebiyat ,Şiir ) Hicran Çiğdem Yorgancıoğlu , Ressam sanatçı Şerife Altunbaş’ın 7. kişisel sergisi “Kültürel Katmanlar” ın 06 Şubat - 05 Mart 2024 tarihleri arasında Pera Palace Hotel Galata Fuaye alanında sanat severlerle buluşması öncesi özel davetliler,,sanatçı dostlar için tertiplediği resepsiyon ve kokteyle katıldı.

Çiğdem Yorgancıoğlu’nun çeşitli yağlıboya akrilik kanvas üzerine 70x sanatsal çalışmaları Pera Palace Otelde 2004 – 2005 li yıllardan sonra çeşitli müzayedelerde Eserleri Librairie de Pera kataloglarında yer aldı . Aynı zamanda bir sanat koleksiyoneri olan Yorgancioglu ,Yurtdışından tablolarını alanlara müzayedelerde almış olduğu eserleri hediye etti. Pera Palace 2004 müzayedesinden en yüksekk peyi vereerek satın Ekrem Kadak tablosunun ise hala kendisinde olduğunu ve özenle muhafaza ettiğini bildirdi.Açmış olduğu sergilerinde Agatha Christie’nin öykülerinde Pera Palace’Ive kayboluş öyküsünü muhakkak anlatımına ekleyen Yorgancıoğlu ; Şerife Altunbaş'ın eserlerine dair " Adeta tarihin derinliklerinde güneşin altında bir arkeolojik kazı gerçekleştirmenin zorlu emeği ile farklı medeniyet ve kültürlerin katmanlarını iç içe geç,rmiş. .Çağlar boyu Asya kıtasını Avrupa'ya bağlayan köklü estetik bir kültür kazısının ,Neolitik ve Kalkolitik dönemler de dahil arkeolojik buluntuların geleneksellik ve modernite arasında , hele de "yüzyılın felaketi" olarak addedilen 11 ili etkileyen acı depremin yıldönümünün arifesinde tarihin katmanlarının da deprem deprem üstüne kurulduğunu da düşünerek sanatın coşkusuyla , hüznünü aynı anda iç içe geçirerek duygularımızı değiştiren ve dönüştüren sanatçının emekleri son derece değerli . Daha fazla şey söyleyebilmem için derinlikli ve katmanlı bir kültür sanat sohbetinin ardından diyebilirim. Önünde fotograf çektiğimiz Roma medeniyetini yansıtan atların Romalılar için olduğu kadar sanatçı için de anlamını bilmek ve anlamak önemli . Sonra tarihin kronolojisi ile sanatçının kendi içindeki ve eserlerindeki kronolojisini de bilmiyorum merak ediyorum..Ressam Sanatçının, ‘’Kültürel Katmanlar’’ sergisi ile aktarmak istediği mesaj kendi anlatımıyla "geçmişten günümüze uzanan tarihi yolculukla bir köprü kurup, var olan değerlerimizi sanatın evrensel dili ile gelecek nesillere aktarmak "imiş bence bunu olabildiğince başarmış . Ayrıca Sanatçının , burada sanatla sanatçıları buluşturması da ayrıca güzel.Yeni sanatçılarla da tanıştım,sohbetlerimiz son derece ilham verici idi. 130 yılı aşkın tarihe tanıklık eden Pera Palace Hotel'de eserlerin şaman danslarını alternatif rock müziğinin katmanları arasına bile katabilecek kadar uzamı geniş bir yelpazeyi hayal edebilmek oldu günün anısı.Önümüzdeki günler değerli sanatçı ile Chi Ci Talks 'da eserlerini kendi anlatımları ile de dinleyeceğiz " . dedi.

Kısa sanat sohbetlerden seçkiler : ,Çiğdem Yorgancioğlu'nun "Pera Palace herhalde bu eserlerden istiyordur şu anda tam karşımızdaki tablonun hiç otelden gidesi yok sanki .Hep burada kalacakmış gibi kök salmış" sözlerinin ardından Şerife Altunbaş zaten o tablonun adı "Pera" .Bakın ,renkler, motifler kirişler hepsi Pera'yı yansıtıyor" sözleri dikkat çekici ve güne kalıcı iz bırakanlar arasında idi.

ÇİĞDEM YORGANCIOĞLU VE PERA PALACE

Çiğdem Yorgancıoğlu’nun çeşitli yağlıboya akrilik kanvas üzerine 70x sanatsal çalışmaları Pera Palace Otelde 2004 – 2005 li yıllardan sonra çeşitli müzayedelerde yer aldı Libraire Pera kataloglarında yer aldı . Aynı zamanda bir sanat koleksiyoneri olan Yorgancioglu ,Yurtdışından (ABD,Fransa) tablolarını alanlara müzayedelerde almış olduğu eserleri hediye etti. Pera Palace 2004 müzayedesinden en yüksekk peyi vereerek satın Ekrem Kadak eseri tablosunun ise hala kendisinde olduğunu ve özenle muhafaza ettiğini bildirdi.Açmış olduğu sergilerinde Agatha Christie’nin öykülerinde Pera Palace’Ive kayboluş öyküsünü muhakkak anlatımına,verdiği eğitim ve konferanslara ,gerçekleştirdiği atölyelere ekleyen Çiğdem Yorgancıoğlu ; Şerife Altunbaş'ın eserlerine dair " Adeta tarihin derinliklerinde güneşin altında bir arkeolojik kazı gerçekleştirmenin zorlu emeği ile farklı medeniyet ve kültürlerin katmanlarını iç içe geçmiş..dedi .

Pera Palace Hotel Galata Fuaye alanında sergi bugün başlıyor ve 5 Mart tarihine kadar Pazar hariç hergün 13:00-19:00 arası gezilebilir .