Ankara

Patili Köy Ankara hayvan bakımevi görevlileri, bir ihbar üzerine Bala ilçesine giderken Ankara-Niğde otoyolu kenarında bulunan tarlada terk edilmiş haldeki sıpayı fark etti.

Bölgedeki köyleri tek tek gezerek sıpanın sahibini ve annesini arayan hayvanseverler, sahibi çıkmayınca "Fıstık" adını verdikleri yavruyu bakımevinde korumaya aldı.

Sağlık kontrolü yapılan sıpayı biberonla beslemeye başlayan hayvanseverler, Fıstık'ı, daha önce terk edilmiş halde buldukları sıpa ve eşeğin yanına yerleştirdi.

"Ceylan olduğunu sandık"

Patili Köy Ankara Doğayı, Hayvanları, Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Canan Kapan Koç, sıpanın hikayesini anlattı.

Dernek bünyesinde kurulan bakımevinde zorda kalmış hayvanları himayelerine aldıklarını belirten Koç, 14 yıldır hayvanların tedavilerini, bakımlarını ve sahiplendirme işlemelerini yürüttüklerini söyledi.

Fıstık'ı eşiyle yol kenarında bulduklarını belirten Koç, "Otoyol üzerinde boş bir arazide sadece kulaklarını gördüğümüz bir can vardı. Önce, 'Acaba bu ceylan mı, burada ne işi var?' diye düşündük. Sonra aracımızı müsait bir yere çekerek yanına gittiğimizde küçük bir sıpa olduğunu fark ettik. Çevrede arayışlarımız sonucunda annesini bulamadık. Ancak köylüler, çobanların doğumdan sonra yavruları attıklarını söylediler." diye konuştu.

"Annesinden ayrılmıştı ve ürkmüştü"

Bakımevine getirdikleri sıpanın yeni ortamına alışma sürecinde annesinin yokluğu nedeniyle zorlandığını aktaran Koç, Fıstık'ın, geçen yıl kurtardıkları bir sıpanın yanında yeni ortamına uyum sağlamaya başladığını söyledi.

Koç, 3 yıl önce bir eşeği ve geçen yıl da annesi ölen bir sıpayı sahiplenerek bakımevine getirdiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Fıstık, ilk geldiğinde çok ağladı. Çünkü annesinden ayrılmıştı ve ürkmüştü. Fakat buradaki sıpayla arkadaş olunca ağlaması kesilmeye başladı. Sağlık durumu gayet iyiydi ama çok ürkmüştü. Önce bir biberon temin ederek sütle beslemeye başladık. Onun arkasından kendi yetiştirdiğimiz marulları vermeyi denedik, onu yediğini gördük."

"İyi ve güvenilir ailelerle görüşerek yuva arıyoruz"

Merkezde çoğunluğu köpek bine yakın sahipsiz hayvanın bulunduğunu belirten Koç, Fıstık'ı sahiplenmek isteyen ailelerle görüşmelere başladıklarını aktardı.

Sıpayı sahiplenmek isteyen ailelerde birtakım şartlar aradıklarını dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Burası sonuçta bir köpek bakımevi. Doğal olarak da burada onların yaşam alanı kısıtlı. Şu anda birkaç aileyle görüşüyoruz. Sahiplenecek aileler sevgi ve şefkat dolu olmalıdır. 14 yıldır sahipsiz, terk edilmiş hayvanları kurtarırken ilk prensibimiz, gerçek anlamda şefkat dolu bir aileyle buluşturmak."

AA