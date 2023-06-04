Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile ilgili düşüncelerini aktararak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Özdil, yazdığı yazılar nedeniyle dava süreci yaşadığı bakanları kastederek, şu ifadeleri kullandı.

"Asrın liderimiz kanımı yerde bırakmadı, beni hapse attırmak için dava açan dört bakanı görevden aldı, bir de meslekten attırmaya çalışan Kılıçdaroğlu’nu görevden alırsa minnettar kalırım :))"

Yılmaz Özdil'in yaptığı paylaşım ise şöyle:

Haber: Gizem Çakal