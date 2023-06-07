İSTANBUL- Ünlü gazeteci Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yine gündemi salladı. Seçimle alakalı muhalif gazetecileri dediği bir kısım basın mensuplarına, "gençlerin geleceğini çalan yankesiciler" dedi.

İşte Yılmaz Özdil'in tweetinde yer alan ifadeler:

Dürüstlük maskesiyle sırf şahsi istikballeri için gugug kuşunu topluma dayatan, yüzde yüz kazanılacak seçimi Saraya hediye eden mutant gazeteciler, şimdi utanmadan siyasi etik dersi veriyor. Ne etiği birader, siz bu milletin gözünün içine bakabaka ülkenin ve özellikle gençlerin geleceğini çalan medya yankesicisi değil misiniz?

HABER: MERVE ELÇİ