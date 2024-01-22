Gece hayatının tutkunlarını heyecanlandıran mekanın işletmecisi Yılmaz Duman Lordom Bomonti yeni nesil eğlence de misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını belirterek, “Müşterilerimizin memnuniyeti için elimizden geleni yaptık. Hijyen kurallarına uygun hizmet veriyoruz. Damak zevki sunan lezzetler hazırlıyoruz. En üst düzeyde hazırlıklarımızı tamamlayarak start verdik. Her müşterimizin bizden memnun kalması için elimizden geleni yapacağız. Burası yeni nesil meyhane değil üst düzeyde hem eğlence hem yemek hem de restoran olarak düzenledik. Herkesin seveceği bir yer yaptık.” ifadelerini kullandı.