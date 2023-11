HABER: BAZİD BEYOĞLU

Sesi ve sahnesiyle büyük beğeni toplayan Lara gece de yılın pop müzik alanında en iyi kadın şarkıcı seçildi. Sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcı Lara’nın eşi İranlı ünlü voleybolcu Mehdi Karimi de yılın sporcusu ödülüne layık görüldü.

Son dönemde Sosyal medya da çıkışlarıyla dikkat çeken şarkıcı Tuğba Ekinci de yeni klip şarkısı Kahpe Kader ile büyük beğeni topladı.

Fantezi müzik alanın da güçlü sesiyle sevilen şarkıcı Esra Özmen ödüle layık görülürken, son dönemlerin en cok dinlenen grubu Kafadar da törende ödülle taçlananlar arasındaydı.

Enes Furkan Bilgiçli imzası ve sunumuyla gerçekleşen gecede sunumuyla başarılı televizyoncu Esin Yum sahne de Bilgiçli’ ye partner olarak eşlik etti.

Muhteşem geçen törenin kırmızı halı sunuculuğunu sevilen şarkıcı ve manken Pelin Suade , Ecem Gül ve Buse Ilgaz üstlendi. Anadolu yakasının keyifli mekanı Neccla Istanbul'un ev sahipliği yaptığı gecede, törene katılan misafirler eğlence ve müziğin bir arada olduğu keyifli bir gece yaşadılar.

Gecede ödül alan isimler arasında Tuğba Ekinci, Lara, Esra Özmen, Klass Magazin Muammer Kapucuoğlu, Banu Zorlu, Begüm Polat, Fatih Bulut, Rabia Tunçbilek, Haberler com, Mehmet Ali İnci, Altay Gümüş, Güneş Holding, Ali Buga, Nebibe İmamoğlu, Best Life, Bonna Vie, Resul Kesek, Mert Can Erdoğan, Nataliia Horytska, Kafadar, Pars Medya Oğuz Ünal Kalafat, Kurban Akar, Şennik Turizm gibi isimler yer aldı. Gece, yıldızlar geçidine dönüşerek unutulmaz anılara sahne oldu.

Bu özel gecede bir araya gelen sektörün önde gelen isimleri, Enes Furkan Bilgiçli'nin imzasını taşıyan ödüllerle onurlandırıldı. Gece, başarılı isimlerin birbirinden değerli ödüllerle taçlandığı, samimi ve sıcak bir atmosferde geçti. Katılımcılar arasında dostluklar pekişirken, gece boyunca süren coşku dolu anlar unutulmaz bir etkinlik haline geldi. Yılın Starları Ödül Töreni, birbirinden özel isimleri bir araya getirerek, mücadeleleri ve başarıları ile ön plana çıkanları ödüllendirmeye devam ediyor."