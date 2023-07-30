Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bu yılın ilk 6 ayında gayrimenkul üzerine yapılan tüm işlemler vasıtasıyla Hazine'ye 27,4 milyar liralık katkı sağlandığını, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün son 2,5 yılda Hazine'ye sağladığı katkının yaklaşık 96 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, devletin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinden kadastrolara, taşınır ve taşınmaz yapılardan mekansal bilgi sistemleri altyapısına kadar birçok alanda hizmet veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), bu hizmetlerden elde edilen bedellerle de bütçeye önemli katkı sağlıyor.

TKGM eliyle yürütülen ve Hazine'ye destek sağlayan uygulamalardan biri "Aile Konutu Şerhi" oldu. Aile Konutu Şerhi ile 2021 yılında 22 bin 272 işlem yapılırken, 2022 yılında bu sayı 25 bin 644'e ulaştı. 2023 yılının haziran ayına kadarki dönemde ise bu rakam 11 bin 245 olarak gerçekleşti.

"2 yılda Hazine'ye önemli katkı"

Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'nin değerlendirmeleri de yer aldı.

Özhaseki, son 2 yılda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü birimlerinde gayrimenkuller üzerine yapılan işlemler sayesinde Hazine'ye önemli katkı sağlandığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"2021 yılında 24 milyar 896 milyon 843 bin 26 lira harç bedeli toplandı. 2022 yılında bu rakam 43 milyar 583 milyon 849 bin 955 lira, 2023 yılının Haziran ayına kadar ise 27 milyar 414 milyon 354 bin 497 lira oldu. 2021 yılından bu yana toplam 95 milyar 895 milyon 47 bin 478 liralık bir rakam, Hazine'ye yansıdı."

AA