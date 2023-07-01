İSTANBUL AA- Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, 167'si yeni, toplam 367 filmin vizyona girdiği ilk 6 ayda, toplam izleyici sayısı 15 milyon 864 bin 802'ye ulaştı.

İsmail Fidan'ın yönetmenliğini ve müziklerini üstlendiği, senaryosunu Ozan Çivit'in kaleme aldığı "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa", 2 milyon 852 bin 482 izleyiciyle yılın ilk 6 ayında en çok izlenen film oldu.

TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarının maceralarını konu alan filmde Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarını, uzay gemisine ulaştırmaya çalışırken yaşadıkları anlatılıyor.

"Hızlı ve Öfkeli"

Aksiyon ve maceraseverleri sinema salonlarına çeken "Hızlı ve Öfkeli", 1 milyon 484 bin 597 kişi tarafından izlenerek, en çok izlenen filmler arasında ikinci sırada yerini aldı.

Vin Diesel, Michelle Rodriguez ve Jason Momoa'nın başrolleri paylaştığı ABD yapımı filmin yönetmenliğini Louis Leterrier üstlendi.

"Avatar: Suyun Yolu"

Gişe rekortmeni Avatar'ın 13 yıl sonra vizyona giren devam filmi "Avatar: Suyun Yolu", en çok izlenen yapımlar arasında 3. sıraya yerleşti.

James Cameron'un yönetmenliğini üstlendiği, Sam Worthington, Sigourney Weaver ve Zoe Saldana'nın başrollerinde oynadığı film, 16 Aralık 2022'de vizyona girdi.

ABD yapımı filmi 2023'te 1 milyon 357 bin 113 kişi izlerken, toplam izleyici sayısı ise 2 milyon 672 bin 123 oldu.

Film, Pandora gezegeninde Na'vi halkına dahil olup Neytiri ile bir aile kuran Jake Sully'nin, tanıdık bir düşmanın yeniden gezegenlerine tehdit oluşturması sonrası Na'vi halkıyla verdiği mücadeleyi konu ediniyor.

"Kutsal Damacana 4"

Şafak Sezer, Ersin Korkut, Müjde Uzman, Nilgün Belgün ve Erhan Yazıcıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı "Kutsal Damacana 4", listenin 4. sırasında yer aldı.

Kamil Çetin'in yönettiği yapımı 1 milyon 147 bin 111 kişi izledi.

"John Wick 4"

"John Wick" serisinin son filmi "John Wick 4" sinemaseverlerin en çok izlediği filmler arasında 5. sıraya yerleşti.

Keanu Reeves'in başrolde oynadığı yapımı izleyenlerin sayısı 1 milyon 43 bin 233'e ulaştı.

Gerilim ve aksiyon türündeki film, başına koyulan ödülle onlarca kiralık katile karşı savaşan John Wick'in, özgürlüğünü elde etmek için Yüksek Şura'ya karşı mücadelesini anlatıyor.

"Çizmeli Kedi: Son Dilek"

Animasyon sevenleri sinema salonlarına çeken "Çizmeli Kedi: Son Dilek", 816 bin 621 kişi tarafından izlenerek, listenin 6. sırasında yer aldı.

Januel Mercado ile Joel Crawford'ın yönettiği film, kötülüğüyle nam salmış Dilek Yıldızı'nı bulmak için Kara Orman'a doğru maceraya çıkan Çizmeli Kedi'nin, eski ortağı ve düşmanı Yumuşak Pati Kitty'den yardım istemek zorunda kalması sonrası gelişen olayları anlatıyor.

"İllegal Hayatlar"

Cenk Çelik'in yönettiği, kaçak kumarhane işletmeye çalışan bir adamın hikayesini işleyen "İllegal Hayatlar" en çok izlenen 7. yapım oldu.

Sosyal medyada "Röportaj Adam" olarak bilinen, youtuber ve içerik üreticisi Mahsun Karaca'nın başrolünde oynadığı yapımı 677 bin 306 kişi izledi.

"Süper Mario Kardeşler Filmi"

Aaron Horvath ile Michael Jelenic'in yönettiği, video oyun serisinden uyarlanan "Süper Mario Kardeşler Filmi" 540 bin 706 kişi tarafından tercih edilerek, yılın en çok izlenen 8. yapımı oldu.

Animasyon ve macera türündeki film, Mario'nun Prenses Peach ile güçlerini birleştirip beklenmedik bir kahramanlığa soyunmasını konu ediniyor.

"Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş"

2 Haziran'da vizyona giren "Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş", bir ayda 432 bin 966 kişi tarafından izlenerek izlenme sıralamasında 9. sırada yer aldı.

Joaquim Dos Santos, Kemp Powers ve Justin K. Thompson'un birlikte yönettiği animasyon film "Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş", Miles Morales, Gwen Stacy ve çoklu evrenden Spider-Man'lerin oluşturduğu yeni bir ekibin, daha önce karşılaşmadıkları mertebede bir güce sahip olan bir kötüye karşı mücadelesini anlatıyor.

"Galaksinin Koruyucuları 3"

Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff ve Sylvester Stallone'nin rol aldığı "Galaksinin Koruyucuları 3" yılın ilk 6 ayında en çok izlenen filmleri arasında 10. sırada yer aldı.

James Gunn'ın senaryosunu yazıp yönettiği komedi, macera ve aksiyon türündeki film, Rocket'in hayatını kurtarmak için yeniden bir araya gelen Koruyucular'ın hikayesini işliyor. Serinin yeni bölümünde, sevilen uyumsuzlar takımı Koruyucular, yaşananların ardından kendilerine Knowhere'de yeni bir hayat kurma mücadelesi veriyor.