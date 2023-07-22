İSTANBUL- Alışveriş için geldiklerini söyleyen ünlü rapçi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çevik "Çok heyecanlıyım, Türkiye'nin en önemli söz yazarı, bestecisi ve sanatçısı Yıldız Tilbe ile olan 'Öyle Kal' adlı şarkımızı sevenlerimle buluşturdum. Mutluluk ve gurur duyuyorum, konuşurken bile heyecanlanıyorum. Sağolsun Yıldız Tilbe çok destek oldu bana. Şarkının sözleri bana, bestesi eşim Seçil Safir'e ait. Yıldız Tilbe ile beraber de seslendirdik parçamızı. Yıldız Tilbe'nin kendi tarzı ve Rap birleşince harika bir parça oldu." diyerek heyecanını dile getirdi.



Ünlü Rapçinin eşi Seçil Safir Çevik ise "Yıldız Tilbe gibi bir mucize ile çalışmak bizim için çok büyük gurur. Güzel bir parça oldu, Yıldız Tilbe sağolsun klipte de oynadı." dedi.



Parçanın Sosyal Medyada İki milyona yakın görüntülenme oranına eriştiğini söyleyen Yener Çevik "Dinleyenlerden çok güzel yorumlar alıyorum, görüntülenme sayısı da şimdiden ciddi rakamlara ulaştı. Bunun için de çok mutluyum." dedi.

HABER: MERVE ELÇİ