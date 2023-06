Influencer ajansları, influencer marketing stratejisi uygulamak isteyen markalar için önemli bir aracıdır. Bu ajanslar, markaların hedef kitlesine ulaşmak için en uygun influencerları bulmalarına yardımcı oluyor. Influencer ajansları, influencerlarla iş birliği yapmak için sözleşme hazırlama, kampanya yönetimi ve raporlama gibi alanlarda da markalara destek sağlıyor.

“MARKA İNFLUENCER UYUMUNU EN ÜST SEVİYEDE TUTUYORUZ”

MediaLoji Genel Müdürü Yıldıray Yıldırım, markaların talepleri üzerinden şirketleri bünyelerinde pro-aktif projeler yazdıklarını belirterek“Marka influencer uyumunu en üst seviyede tutarak vizyonumuz dahilinde onları ileriye taşıyacak projeler ve iş birlikleri yapıyoruz. Her marka ve isim için ölçeklenip her alandan “doğru” isim ve markalarla çalışıyoruz.Marka tarafında büyük bir branding ve marketing gücümüz var. Doğru hedefleme yapıldığı zaman markayı 0’dan 100 noktasına hızlı bir şekilde çıkarabiliyor, bunu her platforma uygun şekilde dönüştürebiliyoruz” dedi.

DOĞRU PLANLAMA İLE TÜM MARKALAR MUTLU OLUYOR

Reklamların sektöre artık dijitalde çok büyük bir rol oynamaya başladığından da bahseden Yıldırım“Markalar için büyük kolaylık çünkü her bütçeden talep karşılanabiliyor ve büyük erişim alınabiliyor. Önemli olan bizim gibi profesyonellerin eşliğinde doğru hedef kitleyi belirlemek, doğru isim ve markayı bir araya getirmek. Doğru planlama ile tüm markalar mutlu oluyor ve çalışma devamlılığı sağlanıyor. Ben de yıllar içerisinde genç bir girişimci olarak kendi kurduğum şirketler oldu, şu anda kariyerimi MediaLoji’de devam ettiriyorum. Burada 20+ çalışan ile birlikte, çekim kurgu ekibimizden tutun marka ekibimize kadar uzanan bir ekibimiz var” diyerek sektörde iddialı olduklarını vurguladı.

YILDIRAY YILDIRIM KİMDİR?

06.02.2000 tarihinde Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde doğdu. Bursa’da Turizm Otelcilik üzerine eğitim aldıktan sonra otelciliğin her alanında çalışıp ardından henüz 18 yaşında bir otelde müdürlük yapmaya başladı. Aynı anda dijitale ilgisi olan Yıldıray Yıldırım, Harvard Business School ve MIT gibi dünyanın en iyi üniversitelerinden online eğitimler alarak kendisini geliştirdi. Saran Holding’e bağlı şirketlerden birisi olan 1e1 Medya TV’de yöneticilik yaptıktan sonra kendi şirketi NN DigitalPartners’ı kurdu ve birçok büyük projeye imza attı. Farklı iş kollarında yöneticilik yaptıktan sonra ise MediaLojiInfluencer& Reklam ajansında genel müdür olarak iş hayatına devam ediyor.