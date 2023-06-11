TAKİPÇİLERİNE KAZANDIRDI



Astrolog Michaela Astro, öngörüleri ile dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Sosyal medya takipçilerini de zaman içinde uyaran Astro, Altın ve Dolar düşüşteyken paranız varsa alın büyük çıkış yaşanacak uyarısında bulundu ve ona kulak verenlere para kazandırdı. Dolar ve Altındaki hızlı yükseliş dikkatleri Michaela Astro üzerine toplarken ünlü Astrolog “Eylül ayı itibarıyla Türkiye maddi manevi çok iyi yerlere gelecek, yer altı kaynaklarının çıkmaya başlamasıyla büyük refah yaşanacak, Yurt dışından büyük yatırımlar gelecek, Dolar ve Altın yükselse de sonunda bununda üstesinden geleceğiz” dedi.



90'LAR RUHUNU YAKALADIM



Başarılı söz yazarı ve besteci ayrıca usta müzik adamı aranjör Kemal Ceyhan, şarkılarında 90’lar ruhunu yeniden yakaladığını ifade etti. Bugünkü müziğin o ruhu kaybettiğini sözlerine ekleyen Ceyhan, yaptığım şarkılar o günlerin esintisi vurgusunu yaptı.

90’lar pop müzik yorumcularından özellikle Şahsenem farklı bir tını ve özel bir yorumdu, çıkardığı hit şarkılara bende kardeş bir şarkı var yani Şahsenem ve 90’lar diğer yorumcularının ilacı bende iddiasında bulundu. Şahsenem yorumu ve müzikalitesinin daha evrensel boyutta olduğunu da sözlerine ekleyen Kemal Ceyhan, birlikte bir proje içinde olmak isterim vurgusunu yaptı.



YAZA DAMGASINI VURACAK

Bugüne kadar yaptığı çalışmalar ile müzik dünyasında adından sıklıkla söz ettiren ünlülerin aranjörü C.a.n.u, sözleri ve bestesi Serdar Ortaç'a ait olan “Körpe” şarkısı ile müzikseverler ile buluşuyor. Nazan Öncel, Sibel Alaş, Tuğba Ekinci gibi birçok ünlü isimle ortak çalışmalarda bulunan C.a.n.u yeni projesi Körpe'yi yakın dostu Zevda ile birlikte seslendirdi. Düzenlemesi Barış Engürlü'ye ait olan şarkının klibi ise Volkan Yılmaz tarafından yönetildi.

MODA DÜNYASINA İDDİALI GİRİŞ

Genç moda tasarımcısı Duygu Nar, yaptığı ilk defilesi ve birbirinden güzel kreasyonuyla podyumdan moda dünyasına iddialı bir giriş yaptı. Fashion Week Turkiye Organizasyonun düzenlemiş olduğu Haliç Kongre Merkezindeki defile organizasyonunda birden dikkatleri üzerine çeken Duygu Nar, marka olarak taktir topladı. Birçok ünlü modacı ile çalıştıktan sonra 4 yıl önce kendi markasını oluşturmak adına yola çıkan Duygu Nar, biriktirdiği mesleki donanımını podyumda 15 mankenle sunduğu kreasyonuyla gözler önüne serdi.

KAYBETTİKLERİMİ GERİ VER



“Kaybettiklerimi Geri Ver” kendini defnettikten sonra ölümlü rüyalara uyanırken umuttan elini çekmeyen bir müzikal yolculuk. Sena Şener, içsel kargaşalarını bilinç akışıyla filtresizce aktarırken aynı şekilde müziğinin de sertleştiğini hissettiriyor. Pasaj Müzik etiketli 9 Haziran'da yayınlanacak 3 şarkıdan oluşan EP bir rock balladı ile başlarken yer yer kırgın sitemler, melodik gitarlar; yer yer kızgın çığlıklar, sert drive’lı gitarlar duyuluyor. Sena Şener’in adeta rock müziğe geçişini ilan ettiği fermanı olan bu EP, bir ruh kapanı tavrında.

YEŞİLÇAM’DAN GELEN ESİNTİ

Profesyonel müzik kariyerinde son dönemlerde art arda ve istikrarlı bir şekilde yayınladığı projelerle dikkat çekmeye devam eden güzel sanatçı Elvan Elvan, iz bırakacak, kalıcı bir projeye imza atarak müzikseverlere Yeşilçam albümü hediye etti. Replikleriyle hafızalarımıza kazınan, kimimizin unuttuğu; kimimizin hala müptelası olduğu, ortak dertlerimizi, acılarımızı, mutluluklarımızı izlediğimiz ve o döneme adını altın harflerle yazdıran Yeşilçam klasikleri tek bir albümde buluşarak Elvan Elvan’ın güzel sesinde yeniden hayat buldu.

TRAFİKTE BABASININ ŞARKISIYLA STRES ATTI



Eşine gelen haciz haberlerine karşılık "Her şey yolunda mutluyuz Problem yok" diyerek sosyal medyadan mesaj veren Beste Açar'ın araba içindeki neşeli hali gözlerden kaçmadı. Etiler'de bir yandan trafikle boğuşan Açar,diğer yandan da babası Kayahan'ın şarkısı olan "Başı boş saatlerde" ile hem eğlendi hem de şoför koltuğunda dans etti.

TUĞBA YİNE İDDİALI

Müzik dünyasının dikkat çeken isimlerinden Tuğba Melser, son derece etkileyici ve duygusal bir şarkıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. "Gelsen" isimli şarkının sözleri ve müziği Tuğba Melser’e ait olup, düzenlemesini ise yetenekli müzisyen Müslüm Sevim gerçekleştirdi. Yönetmenliğini ise Erdem Avcı üstlendi.



BABASININ YOLUNDA

Bir döneme damga vuran, arabeskin taçsız kralı Hüseyin Altın’ın kızı Hilal Altın, babasının seslendirdiği ’Cennetim Sensin’ isimli şarkıyı yeniden coverladı. Hilal Altın’ın günümüz soundlarını kullanarak yeniden hayat verdiği, yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği ‘Cennetim Sensin’ isimli şarkı Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlardan müzik severlerle buluştu.

ANTALYA’DA MODA RÜZGARI

Emy Organizasyon & Ajans tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Antalya Fashion Week 2023 Hotel Su’da gerçekleşti. Hotel Su tamamen moda haftasına özel olarak dekore edildi. 1500 m2’lik bir salon defileler için hazırlandı. Etkinlik, açılış kokteyli ile başladı. Antalya, İstanbul ve yurt dışından 30 model tarafından sergilenen tasarımlar etkinliğe katılanlar tarafından ayakta alkışlandı.



ZEYNEP BASTIK’TAN YENİ KLİP



Şarkılarıyla ve kendine özgü tarzıyla kitleleri peşinden sürükleyen Zeynep Bastık yeni şarkısı “Eyvah” için kamera karşısına geçti. “Eyvah” 9 Haziran’da dinleyici ile buluştu. Youtube'daki videolarının görüntülenme sayısı 2 milyar 250 milyonu, Spotify'daki aylık dinlenme sayısı 3.5 milyonu geçen Zeynep Bastık bu rakamlarla Türkiye'nin en popüler kadın müzisyenlerinden biri olarak zirveyi zorluyor.

SEN KOKUYOR



Hande Plak’ın yeni şarkısı Sen Kokuyor klibi ile birlikte tüm dijital platformlarda yerini aldı. Altyapısı yine yol arkadaşı Uğur Büyükçınar’a ait olan şarkıda önceki şarkılarında alıştığımız retro hava daha da güçlenerek esmeye devam ediyor. Sözü ve bestesi Plak’a ait olan şarkı, ayrılmaya gönlü olmayan herkesin diline dolanacak.