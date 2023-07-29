Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat (ara bölge) üzerinde bulunan laboratuvarında gerçekleşen görüşme sonrası KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, gazetecilere açıklama yaptı.

Tatar kayıp şahıslar konusunun önemine işaret ederek, halen bulunamayan insanlar olmasının üzücü olduğunu ve KŞK çalışmalarına katkı sağlamanın "büyük bir insanlık görevi" olduğunu söyledi. “Tüm ilgili taraflara bu önemli çalışmaları siyasileştirmeme çağrısı yapan” Tatar ve Hristodulidis, olası gömü yerleri hakkında bilgi sahibi olan kişileri, bu bilgileri KŞK ile paylaşmaya çağırdı.

AVRUPA BİRLİĞİ MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesini’de bir araya gelmesini Avrupa Birliği de memnuniyetle karşıladı. AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, “Bu sembolik adım, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik bir ilerlemenin beklendiği bir dönemde atılmıştır. Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini kolaylaştırmak için yardım sağlamaya devam etmekte ve bu çabalar kapsamında Avrupa Komisyonu Kayıp Şahıslar Komitesi’ne önemli bir destek vermekten gurur duymaktadır” denildi.

HABER:DUHA SENA OSKAY