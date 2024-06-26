Yaklaşık 30 yıl önce Türkşeker'e bağlı Şeker Enstitüsü'nde yapılan bilimsel araştırmalarla başlayan yerli şeker pancarı çeşidi geliştirme çalışmalarına son dönemde hız verildi.

Bu kapsamda, 2020'de tam donanımlı biyoteknoloji laboratuvarı kurularak ıslah konusunda uzman bir ekip oluşturuldu. Türkşeker, daha sonra Bolu Abant İzzet Baysal ve Kastamonu üniversiteleriyle "Hastalık ve Zararlılara Dayanıklı Yerli ve Milli Şeker Pancarı Çeşitlerinin Islahı ve Tohum Üretimi Protokolü" imzaladı.

Moleküler biyolojik yöntemler kullanılarak kalite ve verimin en üst düzeyde olacağı yerli şeker pancarı çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik adımlar sayesinde, "Türkşeker 2023" ve "Türkşeker 2053" isimli çeşitler geliştirildi. Bu çeşitler için 28 Ocak 2022'de Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünden üretim izni alındı.

Çeşitlerin tescili için yapılan saha ve test aşamaları başarıyla geçildi. 4 Nisan 2024'te "Türkşeker 2023" ve "Türkşeker 2053" adlı tohumlar tescil edilerek Bakanlığın "Milli Çeşit Listesi"ne kaydedildi. Bu sayede dışa bağımlılıktan kurtulmanın ilk adımları atılmış oldu.

Tescil edilen yerli iki çeşitte şeker pancarı tohumu üretimi çalışmalarına bu yıl itibarıyla başlandı. Bu yıl üretilecek Türkiye'nin ilk yerli ve milli şeker pancarı tohumu çeşitleri gelecek yıl çiftçiler yoluyla toprakla buluşacak.

Türkşeker markası yeniden market raflarında

Öte yandan, yürütülen çalışmalar sonucu Türkşeker markası yeniden market raflarında yerini aldı. Vatandaşların Türkşeker markalı paketli kristal toz şekere market raflarından kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla Türkşeker ile Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği arasında, üye marketlere şeker satışına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. İlk etapta, Ankara'da satışa sunulan 1, 3 ve 5 kilogramlık paketli toz şeker, küp şeker, stick ve tek sargılı şekerler kısa süre sonra tüm Türkiye'de satılmaya başlanacak.