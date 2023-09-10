ANKARA AA- Türk savunma sanayisi bünyesinde dron tehditlerini durdurmak üzere geliştirilen GHOST Hava Güvenlik Kalkanı, Suudi Arabistan'a ihraç edilecek.

Özellikle radyo frekans (RF) konusunda önemli kabiliyetlere ve deneyime sahip olan ASER Teknoloji, bu birikimi yeni nesil jammer ve anti-dron silahları üretiminde değerlendirdi.

Sayısal RF sinyali kullanarak etkin karıştırma/köreltme, yönlendirme yapan çözümler oluşturan şirket, kötü amaçlı kullanıldığında tehdide dönüşen dronlar için karşı tedbir sistemleri üretti.

ASER Teknoloji, ortaya çıkan çözümlerden GHOST Hava Güvenlik Kalkanı için ilk sözleşmesini ihracata yönelik yaptı. GHOST sistemi, GHADI Holding ortaklığı ile Askeri Sanayiler Genel Otoritesine (GAMI) tedarik edilecek.

ASER Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Aslı Murat, dronların ciddi sorunlara yol açabildiğini ve kritik tesislerin güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Geliştirdikleri sistem sayesinde dronların uzak mesafelerden algılandığını, olası saldırıların otomatik olarak anında önlendiğini vurgulayan Murat, çözümü beğenen Suudi Arabistan'daki ihtiyaç makamlarıyla bölgenin önemli anti-dron sözleşmelerinden birine imza attıklarını belirtti.

Ürün tedarikinin yanında ortaklaşa teknoloji geliştirilmesi konusunda da mutabakata vardıklarını dile getiren Murat, "Birlikte geliştirilecek anti-drone sistemi mevcut GHOST versiyonunun üzerinde yenilikçi teknolojiler içerecek ve dünya pazarına arz edilecek. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman liderliğinde Suudi Arabistan yüksek teknolojiye yatırım yapmakta. Bu süreçte ASER Teknoloji tercihleri için teşekkür ederiz." dedi.

Yüksek hassasiyetle tespit, etkin önleme

GHOST Hava Güvenlik Kalkanı, dronları tespit ederek RF kumanda bandını otomatik etkisiz hale getirecek DSP denetimli, DDS tabanlı, gömülü sistem tasarımı olarak geliştirildi. GHOST, gece/gündüz, yaz/kış, 7/24 kesintisiz görev yapıyor. Hava Güvenlik Kalkanı, anti-dron tespit ve sayısal RF jammer (köreltici/karıştırıcı) sistemlerinden oluşan etkili bir elektronik harp sistemi çözümü olarak dikkati çekiyor.

Sistem, piyasada yaygın satılan, saptanamayacak kadar küçük dronlara karşı savaşta, sınırda, kıyıda, kritik tesis ve güvenlik gözetim uygulamalarında durumsal farkındalık sağlayabilen bir gözetim radarına sahip bulunuyor. İHA sınıfına entegresi yapılan radar sistemi, döner ve sabit kanatlı hava araçlarını belirleme işlemini otomatik olarak anlık yapıyor ve dronları kuşlardan ayırt ederek tehdidi tanımlıyor.

Yüksek hassasiyetli, tespit ve dinlenme olasılığı son derece düşük radar, 360 derece durumsal farkındalık sağlıyor. Radarın düşük çıkış gücüne rağmen İHA'ları algılama mesafesi sabit kanatlı mini İHA'larda 6 kilometreye kadar çıkıyor.

Tespit edilen dronların RF alıcı-verici sistemleri arasındaki iletişim RF jammer ile kesiliyor ve dronlar etkisiz hale getiriliyor.

GHOST Hava Güvenlik Kalkanı, havalimanları, askeri birlik ve karargahlar, karakollar, ceza ve tevkifevleri, kritik bölge ve toplantıların güvenliğini sağlamakta kullanılabiliyor.