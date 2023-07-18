ANKARA AA- Repkon Grup firmalarından Repkon Savunma Sistemleri (RSS), 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) ürün ve kabiliyetlerini sergileyecek.

Son dönemde geliştirdiği bombaatarlar Türkiye'de güvenlik güçlerinin envanterine giren RSS, 2 ülkeye teslimat yaptı, 3 ülkeyle yürüttüğü görüşmelerde de imza aşamasına gelindi.

Fuarda özellikle 40 milimetre Otomatik Bombaatar (RDS40-AGL), 40 milimetre Tamburalı Bombaatar (RDS40-MGL) ve 37/38 milimetre Tamburalı Gaz Bombaatar'ın (RDS-MAR37/38) ilgi görmesi bekleniyor.

RSS, ürettiği bombaatarları birçok platforma da taşıdı. SAHA EXPO'22 Fuarı'nda Asisguard ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında ilk milli silahlı dron sistemi Songar'a, muadilleri arasında "sınıfının en hafifi" ve çelik malzemeden mamul yivli namlu özellikleriyle kalifiye edilmiş 6'lı tamburalı bombaatar entegre edildi. Bu entegrasyonun örneği RSS standında sergilenecek.

Ayrıca HAVELSAN'ın BARKAN-2 Otonom İnsansız Kara Aracı'nın üzerinde Türkiye'de tek kalifiye edilmiş 40 milimetre Otomatik Bombaatar entegrasyonu ve yine HAVELSAN'ın Otonom Ağır Sınıf İnsansız Kara Aracı KAPGAN'ın üzerinde 40 milimetre Tamburalı ve 40 milimetre Gaz Bombaatar silahları HAVELSAN standında ziyaretçileri bekleyecek.

ASELSAN üretimi ATNİS-100 40 milimetre Bombaatar ve Ağır Silah Termal Nişangah Sistemi ile 40 milimetre Otomatik Bombaatar, ASELSAN standında sergilenecek.

RSS, kendi standında da kabiliyetlerini ortaya koyan farklı çözümleri tanıtacak.

Bombaatarlara talep yoğun

Repkon Dış Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Uğur Cem Gürpınar, AA muhabirine, dünyada birçok coğrafyadan hem RDS40-AGL 40 milimetre Otomatik Bombaatar hem de RDS40-MGL 40 milimetre Tamburalı Bombaatar için yoğun talep olduğunu söyledi.

Gürpınar, IDEF ile birlikte silahların platform seviyesinde de görücüye çıkacağını ifade etti.

20 yılı aşkın tecrübesiyle Türkiye'de ilk kez RDS40-AGL 40 milimetre Otomatik Bombaatar kalifikasyonunu tamamlayan RSS'nin Genel Müdürü Bayram Usta da mevcut RDS40-AGL 40 milimetre Otomatik Bombaatar ve RDS40-MGL 40 milimetre Tamburalı Bombaatar'ın yanında yeni sistemlerin de bu yıl içinde müjdesini vermeyi hedeflediklerini kaydetti.