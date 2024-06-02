Ankara

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünya genelinde her 3 sigaradan 2'si yere atılıyor.

Bu da her yıl yaklaşık 4,5 trilyon izmaritin çevreye saçılarak suyu ve toprağı zehirlemesi, hatta orman yangınlarına neden olması anlamına geliyor.

Sigara izmaritleri, selüloz asetat gibi maddelerden oluşuyor. Bu maddeler doğaya atıldıklarında yıllarca bozulmadan kalıyor ve çevreye ciddi zararlar veriyor.

"İzmaritlerin içinde binlerce plastik parçası bulunuyor"

Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Güllü, yaptığı açıklamada, sigara izmaritlerinin içinde binlerce mikroplastik parçacığı bulunduğunu belirtti.

Güllü, izmaritlerin doğada çözünmesinin çok uzun yıllar aldığını vurgulayarak, "İzmaritler, solucanlar ve bakteriler dahil topraktaki yararlı mikroorganizmaları zehirliyor. İçlerindeki binlerce mikroplastik parçacık, havaya ve doğaya karışarak soluma yoluyla vücudumuza giriyor." dedi.

Mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin endişe verici olduğunu söyleyen Güllü, "Plastikleri soluduğunuzda kan bariyerini geçip beyninize kadar gidebiliyor. Yapılan son çalışmalar, bu mikroplastiklerin beyinde, anne sütünde ve kanda bulunabildiğini gösteriyor. İzmaritlerden yayılan mikroplastikler yağmur ve kar suyunda bile görülebiliyor." diye konuştu.

"Yere atılan izmaritleri personelimiz topluyor"

Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Yardımcısı Paki Kılavuz ise Ankara'nın en işlek noktalarından Kızılay Karanfil Sokak'ta AA'ya yaptığı açıklamada, cadde ve sokaklardaki izmaritlerin belediyelerin temizlik personelince toplandığını, ayrıca izmaritlerin yere atılmaması için Çankaya Belediyesinin "sigaralık" olarak adlandırılan kutuları çöp torbalarının üzerine entegre ettiğini anlattı.

Cadde ve sokak yoğunluğuna göre yere atılan izmarit sayısının değişkenlik gösterdiğini belirten Kılavuz, "Hafta içi günlerde sadece bir personelimiz 2 binden fazla izmarit topluyor. Hafta sonu daha yoğun oluyor. Yoğun olunca bu sayı iki katına kadar çıkabiliyor." dedi. Kılavuz, şöyle devam etti:

"Personelimiz sabah saat 07.00'de çalışmaya başlar. Saat 16.00'ya kadar çalışmasını devam ettirir. Bu çalışma içerisinde alan içerisinde bulunan tüm temizlik çalışması yapılıyor. Ama çalışma zamanı içerisinde en büyük süre izmaritlerin temizlenmesine gidiyor."

Kılavuz, özellikle mazgallara atılan sigaraların toplanmasının zaman aldığına değinerek, vatandaşlara temiz bir kent için sigara izmaritlerini yere atmamaları çağrısında bulundu.