Belediye'mizin 34 BD 1453 plakası üzerinden başkanımız ile esprimizin gerçekleşmesi çokta uzak değil. Ergün Başkanımıza söz veriyoruz; İstanbul'da Murat Kurum Başkanımızı Fatih'te ise Ergün Turan başkanımızı rekor bir oyla seçtireceğiz. Yerli ve milli belediye başkanımız Ergün Turan'ın üstün bir gayretle 34 BD "1453" büyük anlam barındıran TOGG'u Belediyemize kazandırmayı başardığı gibi; büyük anlam içeren 1453 tarihinin tekerrür etmesini sağlayacağız. Fatih'in İstanbul'u 1453'te fetih ettiği gibi bizde Murat başkanla İstanbul'u Muradına erdireceğiz. Aday olduğu açıklandığında soluğu Fatih'in kabrinde alan, kabir başında Fatih'i dualarla anan Murat başkanı, Fatih'in kabrine eli belinde tekme savurarak girenlere karşı mağlup ettirmeyeceğiz! İnşaAllah çağ açılan dönüm yılı 53 tarihi bize İstanbul'u %53 ile alma yüzdesi olur. Ergün Turan alkışa yönelik popülist siyaset yapmayan, hizmetleri ayakta alkışlanan yılardır birlikte çalışmaktan onur duyduğum klasik siyasetçilerin ötesinde bir isim. Aynı şekilde İstanbul'da belirlenen birbirinden değerli başkanlarımız mevcut. Hal böyle iken yakinen tanıdığımız bu başkan adaylarımızdan daha evvel başkan olanların çoğunu halkın talepleri doğrultusunda ceplerinden aradığımızda, danışmansız telefonumuza çıkan ve çözüm üreten başta Mehmet Tevfik Göksu, Abdullah Özdemir, Hakan Bahadır, Bünyamin Demir, Yasin Kartoğlu, Hilmi Türkmen, Murat Aydın, Şadi Yazıcı, İsmet Yıldırım gibi değerli başkanlarımızla bu zafer mümkün, yine aynı şekilde teşkilatçılıktan tanıdığım Mustafa Günaydın ve Mustafa Candaroğlu ile bu zafer mümkün. Ve inanın temasımın olmadığı ve temasımın olduğu bu dava abilerimizi aratmayacak kapasitede olan tüm İstanbul il ve ilçe adaylarımız ile bu mümkün, hal böyle iken 31 mart zaferi yakın inşaAllah.

Ben Ak Parti Fatih İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hekimoğlu Süleyman Özcan, diyorum ki; 600 yıl adaletle hüküm eden Osmanlı'nın merkezi suriçinden yeni zaferlere koşuyoruz. Dünyanın adaletsiz sözde demokrasi ve insan haklarına bağlılık diyen Avrupa'lıları telin ederek satırlarıma devam etmek istiyorum. Sözde medeni, insan haklarına saygılı Avrupa! soykırım yapan İsrail terör devleti ve terörist başı Netanyahu'yu kutsarcasına ziyaretler gerçekleştirdiler ve tırnak içinde belirtmek gerekirse Gazze'deki soykırıma seyirci kaldılar, kalmaya devam ediyorlar. Tüm dünya mazlumların sesi olan olan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın "daha adil bir dünya mümkün" ilkesine olan inancımız ve bağlılığımızı sürdürüyoruz. Gazze'deki olayların giderek can yakmaya devam ettiği şu zorlu ve sancılı süreçte seçim hazırlıklarımıza içimiz kan ağlasa da devam edeceğiz. Siyasilerimizin yerli ve milli olmayanların hali ortada. Biz yerli ve milli olan Ak partili siyasetçiler "dünya beşten büyüktür" diyen dünya liderimiz sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu kutsi davada durmaksızın ilerliyoruz. İçimiz kan ağlıyor, kalbimiz kırık, lâkin adalet arayışımız ve yeniden Büyük bir güç hedefine doğru ilerliyoruz. Son gelişen katliamlar, soykırım bize iktidarın yerli ve milli olanların idaresinde olmasının ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor. Özellikle uluslararası meselelerle aksiyon alabilir durumdayız. MİT, MSB, TSK bu krizlerde etkin rol oynuyor, artık sınırlarımıza hapis olma dönemi kapandı. Sorun bize gelmeden yerinde çözüm üretir kabiliyeteyiz. Milli savunma hamlelerimizin önemi perçinleşti, amaçları arasında ülkemizi bölmek olanlar iki kez düşünür oldu. Bu başarı, hangi çalkantılı dönemde olursa olsun davasına sıkı sıkı bağlı olan milli ve yerlilere borçluyuz.

İşte tüm bu cerrayan olaylar ışığında 28 mayıs 2. Tur seçimlerinde zaferle çıktık ve ülkenin teminatı Ak kadrolar olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İnanıyoruz ki 31 Mart 2024 yerel seçimlerini kazanacağız. Bu bağlamda ilçe yöneticileri olarak sahaya indik. Daha önce hedefime her hafta bir üyeyi partiye kazandırmak olarak belirlemiştim bundan sonra ida aynı azim ve kararlılıkla başta kararsız olanlar olmak üzre her temas kurduğumuz vatandaşlarımızı AK Parti’ye kazanacağız. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın; hedef 2024 ve yeniden büyükşehirler mesajını aldık ve bu çerçevede çalışmalarımıza hız verdik.

Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç saat uykuyla durmaksızın vatana ve millete hizmet ettiğini, ulusal ve uluslararası sorunlarda hızlı aksiyon alıyor. Böyle bir liderin dava arkadaşları olarak, ağır bir sorumluluğun altında olduğumuzun farkındayız. Hem sahada ki sıkıntıları üst mercilere taşımayı hem de partiye yeni üye dava kardeşleri kazandırmayı hedefliyoruz.

Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışarak sayın Cumhurbaşkanımızı mahcup etmeyecek, 2024'te yeni üyelerimizin ve dava arkadaşlarımızın desteği ile seçimi ve özelikle kaybettiğimiz İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirleri geri kazanacağız ve yine Recep Tayyip Erdoğan'ın elini güçlendireceğiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi durmak yok yola devam...