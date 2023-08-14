TBMM (AA)

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, Trabzon'un fethinin 562. yıl dönümü olan 15 Ağustos 2023'te, Sümela Manastırı'nda ayin yapma isteğinin bulunduğunu hatırlattı.

"İslamofobi" adı altında İslam'a ve Müslümanlara karşı büyük bir hoşgörüsüzlük olduğunu belirten Bekin, Türkiye'de ise farklı din ve inanca mensup olan kişilerin hiçbir baskı ve zorlama olmadan özgürce inandıkları için ibadet edip yaşamlarını sürdürdüğünü söyledi.



Bekin, Bartholomeos'un Sümela'da ayin yapma isteğinin masum bir ibadetten çok, Trabzon'un fethinin 562. yıl dönümüne denk getirilmesinin "mütekabiliyet" esasları ve "ekümenik" hakkının söz konusu olmadığı Lozan Anlaşması çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Doğan Bekin, "Yunanistan'da, Batı Trakya Türklerinin Osmanlı eseri camilerde cuma namazı kılmak için yaptıkları izin müracaatları reddedilirken Sümela için ise mütekabiliyetin göz ardı edilerek verilen iznin iptal edilmesi gerekmektedir." dedi.