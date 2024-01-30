Artık yerel seçimlerde adayların çoğunluğu belli oldu, yol haritaları çizildi, çoğu aday sahada. Kim kazanacak derseniz cevabım; halka kim dokunursa o kazanacak. 20 yıl saha siyaseti yapmış bir isim olarak ben şunu söyleyeyim, elinde poşet, küçük ikramı, irtibatı, ilgisiyle ve gönlü de yanında saha da; kimi görürseniz oyunuzu ona verin. O kişi başarıya ihtiyacı olan, hazır olan kişidir. Hele ki geri dönüt alıyorsanız, değil oyunuzu duanızı da verin.

İstanbul özelinde neler olur, Ak Parti siperini ilk kazan ekip, CHP zaten meydandaydım imajı çiziyor ama yemezler. Bu seçimde bir radar devrede, birileri görmek istemese de bu radar var ve neredeyse tüm Türkiye’de canlı ve hazır, bu parti ise Yeniden Refah Partisi’dir. Hesaba katmayan seçim sonunda hesap makinasını yere vurur kırar; sahadan geri gelen dönüt bu. Kimseye strateji satma hedefim yok; yağmur yağacak bulutta geldi, bu hava açar diyenler de olacaktır.

İBB için Ak Parti taze kan ve en hazır iştahlı ekip, ilçe bazlı en çok karşılık bulan parti, sahada olan parti; Yeniden Refah aday potansiyeline göre, 2028 için Sayın Cumhurbaşkanımız sonrası en az %25-30 oy oranı kitle ve görüş açısından en güçlü parti Yeniden Refah olacak görünüyor. İstanbul’da İBB için aday çıkarsa parti adına 2028 anketi olur, artık Horoz misali olmuştur durum; “ Tavuk mu yumurtadan yoksa yumurta mı tavuktan çıkar? “ sorusunu refahlılara sormaya gerek yoktur. Murat Kurum sahada karşılık buluyor, kendini İstanbul metro çıkışlarında, sokaklarda sık gösterirse bu iş olacağa benziyor. Seçimi çalışan, sunan, bilenen ve tanınan kazanır özet budur. Memleket Partisi, Başkanı Muharrem İnce de İbb adayı çıkartıyor. Chp adına iş iyice zorlaşıyor. Şifre kendini yenilemekten ve taze kan olmaktan geçiyor özet bu. Şifre; yine Yeniden İstanbul, Türkiye