İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması yapılacağı belirtildi.

Çalışma kapsamında bu gece 00.00'dan itibaren D-100 kara yolu ve yanyollarda bazı şeritlerin 75 gün süreyle trafiğe kapatılacağı kaydedilen açıklamada, kapalı olacak şeritler şu şekilde sıralandı:

"Güney yanyol Ankara istikameti tek şerit, D-100 kara yolu Ankara istikameti sağ şerit, kuzey yanyol Edirne istikameti tek şerit, D-100 kara yolu Edirne istikameti sağ şerit."