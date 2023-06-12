HABER: SEDAT SARIKAYA

Yeni şarkısı için 2 gün boyunca stüdyoya kapandılar. Şarkısının ismi ,görsel resim ve şarkılarından mini video kesiti paylaşımlarını sosyal medya hesaplarından önümüzdeki günlerde sevenleri ile paylaşacaklar.

Mor Narpın Spor Kıyafeti ile yaz hiç bitmesin dedi!

Geçtiğimiz günlerde Kafa dergisinde çekilen program için Kocaeli'den İstanbul'a giden Mor Narpın ve Murat Selçuk Katıoğlu Beşiktaş,Ortaköy geziye dahil olmak üzere mini bir İstanbul turu yaptılar.Mor Narpın giydiği beyaz spor kıyafeti ile adeta yaz hiç bitmesin dedi.Giydiği beyaz spor kıyafeti ile Mor Narpın ile sevenlerinden tam not aldı

"Aşkın Olayım" gibi çok sevilecek bir şarkı yapmak istiyoruz!

Yeşil Kasaba'dan aslen egeli olan Mor Narpın ve Gaziantep'li Murat Selçuk Katıoğlu geçtiğimiz günlerde basına "Yeni şarkımız çok yakında yayında olacak.Şarkımız her yönü ile kaliteli olsun istiyoruz.Konserler için görüşmelerimiz devam ediyor.Bizim olduğumuz her türlu etkinliği sevenlerimiz ile paylaşacağız.Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlarız.İcardi "Aşkın Olayım " şarkısı ile bu sezon çok gündeme geldi.Biz de ilerdeki çalışmalarımızda bu şarkı gibi şarkılar hazırlamak istiyoruz.Tabiki sporda önceliğimiz Kocaeli'de yaşadığımız için Kocaelispor sonra Süper Ligde yer alan 4 Büyük takımımız ve ligimizde yer alan takımlar Şarkımız tutarsa tribünlerde dinlemek isteriz." Diyerek açıklamalarını bitirdi.