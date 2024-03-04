Doha

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve pilotun dronu gözünün önünde hissetmesine veya görmesine olanak veren AZAT FPV (First Person View) kamikaze dron göreve hazırlanıyor.

Robit Teknoloji, 8. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2024) insansız hava araçları konusundaki çözümlerini sergiledi.

Faydalı yükle birlikte yaklaşık 2 kilogram ağırlığa sahip olan AZAT, 800 gramlık faydalı yük kapasitesiyle görev yapıyor. Yaklaşık 20 dakika havada kalabilen AZAT, 2,5 kilometre menzilde kontrol edilip, görüntü aktarımı gerçekleştirebiliyor.

Robit Teknoloji İş Geliştirme Direktörü İbrahim Yiğit Özboyacı, fuara yoğun ve nitelikli bir katılım olduğunu söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki girişimlerinin diplomasi başta olmak üzere uluslararası alanda büyük bir prestij ve saygınlık kazandırdığını bu fuarda da gördüklerini ifade eden Özboyacı, "Uluslararası rekabetin yoğun olarak yaşandığı bu dönemde Türk savunma sanayisi gerek ürünlerinin niteliği gerekse de teknik kabiliyetleriyle bugün itibarıyla tercih edilir bir pozisyona gelmiştir." dedi.

Savunma sanayisinin diplomasiye ve gelişen ittifaklara katkı sunduğunu vurgulayan Özboyacı, "Bu çerçevede olayı değerlendirdiğimizde Katar'ın hem dost, kardeş ve müttefik ülke olarak hem de stratejik ittifak olarak önemli bir konumunda olduğunu gözlemliyoruz. Doha gerek konumu, gerekse fuar katılımcıları dikkate alındığına öne çıkan etkinliklerden birisi." diye konuştu.

3 farklı boyutu, 2 ayrı modeli olacak

Robit Teknoloji'nin 16 yıldır bilişim alanında faaliyet gösterdiğini dile getiren Özboyacı, savunma sanayisindeki ihracat hedeflerine katkı sağlamak için uluslararası fuarlara katılım sağladıklarını söyledi.

Riyad'ın ardından Doha'daki savurma sanayisi fuarına katıldıklarını dile getiren Özboyacı, fuarda kamikaze dron AZAB ve FPV kamikaze dron AZAT'ı tanıttıklarını belirtti.

Özboyacı, fuarda söz konusu ürünlerle ilgili olumlu yansımalar aldıklarını dile getirdi.

FPV kamikaze dron AZAT'a ilişkin bilgiler veren Özboyacı, AZAT'ın 5, 7 ve 9 inçlik modellerinin üretime hazır olduğunu bildirdi.

AZAT'ın hem hedefi etkisizleştirme hem de keşif-gözetleme amaçlı kullanabildiğini anlatan Özboyacı, şunları kaydetti:

"Çeşitli mühimmat kullanımlarına imkan sağlayan 2 farklı modelimiz üretilmiş durumda. Kontrol menzili 2,5 kilometre, yaklaşık uçuş süresi 20 dakika olan bir FPV dron. Muharebe sahasındaki değişiklikler FPV dron modellerinin uluslararası arenada daha fazla kullanılabilir olmasını sağladı. Dolayısıyla sahadaki kullanım koşullarını dikkate aldığımız zaman AZAT'ın ön plana çıktığını söylememiz mümkün. Sahadaki ihtiyaçlara cevap verme kapasitesine sahip bir ürün ortaya koyduk."

AZAT ile ilgili test çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Özboyacı, yakın zamanda mühimmatlı uçuş gerçekleştirmeyi amaçladıklarını bildirdi. Özboyacı, bu çalışmalar sonunda mümkün olan en kısa sürede AZAT'ın kullanıcılarla buluşmasını hedeflediklerini belirtti.