Ankara

StudyFinds'ın haberine göre, Çin'de yapılan bir araştırmada, silikon damgayı önce sıvı metal bileşiğe batırıp sonra da hafifçe kağıda basan araştırmacılar, metal damlacıkların kağıda tutunabildiğini gözlemledi.

Araştırmacılar, tekniğin etkinliğini kanıtlamak için sıvı metal kaplı kağıtlarla origami yaptı.

Araştırmanın yazarlarından Çinghua Üniversitesi'nden Dr. Bo Yuan, "Eskiden sıvı metalin ıslanmayan yüzeylere kolayca yapışmasının mümkün olmadığını düşünüyorduk ancak basıncı değiştirerek farklı yüzeylere yapıştırabildik." ifadesini kullandı.

Yuan, "Elinizle ıslak mürekkebi kağıtta dağıtabildiğiniz gibi ıslak metal kaplama da başka bir objeyle temas ettiğinde kağıttan sıyrılıyor." diyerek bir sonraki aşamada sıvı metal kaplamanın uygulandığı yüzeyde dağılmadan kalması için çalışacaklarını belirtti.

Giyilebilir ve katlanabilir elektronik cihazların geliştirilmesini mümkün kılabilir

Bilim insanlarına göre geliştirilen yöntem giyilebilir teknolojik ürünler, yumuşak robotlar ve katlanabilir cihazlar üretiminde kullanılabilir.

Geliştirilen yeni teknik sayesinde normalde yapışmaya dirençli sıvı metal bileşiklerin kağıda silikon damgayla basılabildiği göz önüne alındığında, esnek, yumuşak ve bükülebilir elektroniklerin geliştirilmesinin önünün açılabileceği belirtildi.

Yeni teknik sayesinde, galyum içerikli sıvı metallerin ve bizmut-indiyum-kalay alaşımının ısı ve elektrik iletkenliği ile kağıdın esnek, kolayca şekillenen, ince yapısının avantajları bir arada kullanılabiliyor.

Araştırmanın sonuçları, "Cell Reports Physical Science" dergisinde yayımlandı.

AA