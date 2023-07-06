İSTANBUL - Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen yemin töreninde 10’u Zabıta, 4’ü Mali Hizmetler, 3’ü de Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde, diğerleri ise Ruhsat, Bilgi İşlem, Kültür, Hukuk, Halkla İlişkiler, Destek, Emlak ve İstimlâk, Kadın ve Aile, Yazı İşleri, İnsan Kaynakları, İmar ve Şehircilik, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nde olmak üzere toplamda 35 memur, resmen asil memur olarak görevlerine başladı.

“Nasıl işler yaparsak onlarla anılacağız”

Yemin ederek göreve başlayan memurları tebrik ederek konuşmasına başlayan Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Polat, “Genç kuşak olarak sizlerden, kurumumuz ve şehrimiz adına çok şey bekliyoruz. İlçemizde yaşayanlara samimi, güler yüzlü, hürmetli ve hizmet aşkıyla davranacağınızdan şüphem yok. Her birimiz nasıl işler yaparsak onlarla anılacağız. Atalarımızın da dediği gibi ‘Ne eklersen, onu biçersin’ diye konuştu.

HABER: MERVE ELÇİ