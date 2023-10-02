Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama, Yemen'in resmi ajansı SANA'da yayımlandı.

Açıklamada, Ankara'daki terör saldırısı kınanarak, nedeni ne olursa olsun şiddet ve terörün her türlüsüne karşı olunduğu vurgulandı.

Yemen'in Türk hükümeti ve kardeş Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduğu ifade edilen açıklamada, saldırıda yaralananlara acil şifalar dilendi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma, "teröre finansal, ideolojik ve her türlü desteği veren kaynaklarla mücadele edilmesi" çağrısı yapıldı.

AA