ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın zamanda bir mektup yazdığını, Filistinlilere çalışma izinlerinin yeniden verilmesi ve Batı Şeria'daki ticaretin önündeki engellerin azaltılması gibi atılması gerektiğine inandıkları adımları aktardığını belirtti.

Yellen, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı öncesi yaptığı basın toplantısında, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl küresel ekonomik büyümenin dirençli ve tahmin edilenden daha güçlü olduğunu belirten Yellen, enflasyonun ise düştüğünü ve ekonomilerin yaklaşık yüzde 80'inde bu yıl da düşmeye devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Yellen, ileriye dönük olarak küresel görünümün karşı karşıya olduğu risklerin farkında olduklarını ve bazı ülkelerdeki ekonomik zorlukları dikkatle izlemeyi sürdürdüklerini ancak küresel ekonominin dayanıklılığını koruduğunu kaydetti.

ABD ekonomisinin gücünün bu olumlu ekonomik performansın temel itici gücü olduğunu aktaran Yellen, Amerika'nın "yumuşak inişe" giden yolunun küresel büyümeyi desteklediğini ifade etti.

İsrail vergi gelirlerini Filistin yönetimine aktarmaya başladı

Orta Doğu'daki çatışmalar ile Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına da değinen Yellen, Orta Doğu'daki çatışmaların başlamasından bu yana küresel ekonomi üzerinde önemli bir etki görmediklerini ancak durumu yakından takip etmeye devam ettiklerini aktardı.

Batı Şeria ekonomisini güçlendirmeye yönelik seçenekleri araştırmaya devam ettiklerini kaydeden Yellen, ABD'nin İsrail hükümetine temel hizmetleri finanse etmek ve Batı Şeria'daki ekonomiyi desteklemek için vergi gelirlerini Filistin yönetimine aktarmaya çağırdığını kaydetti. Yellen, "Anlaşmaya varıldığı ve fon akışının başladığı haberlerini memnuniyetle karşılıyorum. Bu devam etmeli." diye konuştu.

Aynı zamanda İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bir mektup yazdığını belirten Yellen, "Yakın zamanda Başbakan Netanyahu'ya yazdığım mektupta, Filistinlilere çalışma izinlerinin yeniden verilmesi ve Batı Şeria'daki ticaretin önündeki engellerin azaltılması da dahil olmak üzere ABD'nin atılması gerektiğine inandığı bir dizi adımı özetledim. Bu eylemler hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin ekonomik refahı için hayati öneme sahip." dedi.

Yellen, İsrail ve Batı Şeria ekonomilerine ilişkin endişe duyduklarını ifade ederek, İsrail'in Batı Şeria'daki eylemlerinin Batı Şeria ekonomisine ciddi şekilde zarar verdiğine, gelirleri azalttığına ve aynı zamanda İsrail üzerinde olumsuz bir etkiye de sahip olduğuna inandığını anlattı. ​

Rusya Merkez Bankasının dondurulan varlıklarının Ukrayna'ya yardım için kullanılması çağrısı

Rusya-Ukrayna savaşının ise iki yılda yıkıcı insani etkileri olduğuna işaret eden Yellen, savaşın aynı zamanda dünya genelinde ekonomik zarara da neden olduğunu vurguladı.

Yellen, ABD ve güçlü bir küresel koalisyonun, Ukrayna'yı askeri, insani ve ekonomik yardımla desteklediği, Rusya'yı ise ihtiyaç duyduğu finansman ve askeri teçhizattan mahrum etmek için çalıştığını ifade etti.

Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması ve yaptırımlarla Rusya'nın gelirlerinin azaltıldığına vurgu yapan Yellen, savaşın üçüncü yılına girilirken, ABD ve müttefiklerinin daha fazlasını yapmaya kararlı olduğuna dikkati çekti.

Yellen, küresel ekonominin yarısından fazlasını temsil eden koalisyonun, 285 milyar dolarlık Rus varlığını bloke etmek için harekete geçtiğine ve Rusya'nın sebep olduğu zararın bedelini ödeyene kadar bu paranın dondurulmasına söz verdiğine değinerek, "Ukrayna'nın devam eden direnişini ve uzun vadeli yeniden yapılanmasını desteklemek için koalisyonumuzun bu dondurulan varlıkları çözmenin bir yolunu bulmasının gerekli ve acil olduğuna inanıyorum." diye konuştu.