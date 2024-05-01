Kalyon Enerji Yatırımları Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gürler Duman, şirketin rüzgardaki yatırımı YEKA RES-3 kapsamında inşa edilen santrallerin yıl sonunda devreye alınacağını belirterek, "Toplam 290 milyar avroluk yatırımla 220 megavat kapasiteli rüzgar santralinin devreye girmesiyle yaklaşık 500 bin nüfuslu şehrin evsel elektrik ihtiyacı karşılanacak." dedi.

Duman, AA muhabirine, rüzgar enerjisi yatırımlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 14 Haziran 2022'de 20 bölge için düzenlediği YEKA RES-3 yarışmasında 5 bölgede en düşük teklifi Kalyon Enerji Yatırımları AŞ'nin verdiğini anımsattı.

YEKA RES-3 projesi için toplam 54 türbinin tedarik edileceğini ve ilk türbin kurulumunun haziranda yapılacağını aktaran Duman, trafo merkezlerinin ve iletim hatlarının yapımının devam ettiğini söyledi.

Duman, ihale şartnamesi, yerlilik oranı ve şirketin kriterlerini dikkate alarak türbin tedarikçisi firma ile anlaştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türbinler, 4,2 megavatlık kapasiteye sahip Alman Enercon firmasına ait E tipi türbinler. Projede yer alan bölgelerin rüzgar potansiyeli ve irtifaları dikkate alınarak iki farklı tip türbin seçildi. Toplamda 54 türbin, Bilecik, Ankara Şereflikoçhisar, Elazığ, Bayburt ve Trabzon'da belirlenen proje alanlarında kurulacak. İşin mekanik kısmı devam ederken projenin ön lisanslarını da geçen yıl aldık. Türbin tedarikçisi ile anlaşma imzaladıktan sonra finansman olasılıklarını değerlendirdik. Ocaktan itibaren de yurt dışı malzemeleri temin etmeye başladık. İlk partiler gümrüklere ulaştı."

Proje kapsamında 700 kişilik istihdam hedefleniyor

Duman, özellikle Bayburt ve Trabzon'da mevsim şartlarının, kurulacak santrallerle ilgili çalışmaları güçleştirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Toplam 220 megavatın 70 megavatını Bilecik, 50 megavatı Ankara, 40 megavatı Elazığ, 40 megavatı Bayburt ve 20 megavatı Trabzon projeleri oluşturuyor. Trabzon ve Bayburt projeleri yüksek irtifalı olarak belirlendi. Bu bölgelerde ve zorlu kış koşullarına rağmen hedefimiz tüm türbin kurulumlarını tamamlamak. Şirketin rüzgardaki yatırımı olan YEKA RES-3 bu yıl sonunda devreye alınacak. Şu an içinde bulunduğumuz ilerleme seviyesi bunu yapmaya müsait. Toplam 290 milyar avroluk yatırımla 220 megavat kapasiteli rüzgar santralinin devreye girmesiyle yaklaşık 500 bin nüfuslu şehrin evsel elektrik ihtiyacı karşılanacak. Proje boyunca 700 kişi istihdam edilecek. Projeyi bitirmek için 2027'ye kadar bitirme süremiz olsa da 2024 sonunda devreye alacağımız için mutluyuz."