İSTANBUL- Konserden festivale, tiyatrodan spora birçok kültür, sanat ve eğlence deneyimlerini bir arada yaşatmaya odaklanan YBY Woods, stand up gösterilerine sevilen isimlerle devam ediyor. Komedinin üstatlarından Zafer Algöz ve Can Yılmaz, Woods Wednesday etkinlikleri kapsamında güldüren sohbetleri ve şakalarıyla 26 Temmuz Çarşamba akşamı 20:30’da komedi severlerle buluşuyor. Keyifli aktiviteleri ve ‘Burda Olan Burda Kalır’ isimli stand up şovu bir arada sunuyor.

HABER: SELÇUK BULUT