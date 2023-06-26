İSTANBUL - Kültür sanatın şehri Başakşehir’de, Cumhuriyetin 100’üncü yılında ev sahipliği yapılan sergilere bir yenisi daha eklendi. Yazının yüzyıllardır süren serüveninin anlatıldığı Yazıyorum Sergisi, Başakşehirli sanatseverler ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun katılımıyla ziyarete açıldı. Geçmişin üstatları, çağımızın öncü isimleri ve geleceğin yazı sanatçılarının eserlerini bir araya getirdiklerini belirten Başkan Kartoğlu, “Sergi ile sanatın güçlü unsurlarından biri olan yazının yüzyıllardır süren serüvenini anlatıyoruz. Yazıyorum Sergisi ile aralarında pek çok değerli isme ait el yazması 53 eser ile 9 objeyi, sanatseverlerimizin beğenisine sunuyoruz. İsimleri hafızalarımıza kazınmış Kemal Tahir Efendi, Halim Özyazıcı, Kemal Batanay, Hamit Aytaç, Necmettin Okyay, Ali Alparslan gibi kıymetli sanatçılarımızın eserlerine ev sahipliği yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

Temmuz sonuna kadar ziyaret edilebilir

Sergide Kur’an-ı Kerim’in mealini Latince kaleme alan sanatçı Ethem Çalışkan’dan hat sanatçısı Prof. Dr. Hüsrev Subaşı’ya, İrlandalı kaligrafi sanatçısı Denis Brown’dan Uzak Doğu yazı sanatının öncü ismi Ali Lei Gong’a kadar birçok sanatçıya ait nadide eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yazıyorum Sergisi, 31 Temmuz’a kadar Şehir Sanat’ta ziyarete açık kalacak.

HABER: GİZEM ÇAKAL