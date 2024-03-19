Duayen fotoğraf sanatçısı, uzun yıllardır gazetemizde magazin haberleri hazırlayan usta gazeteci Yaşar Şenyüz, 17 Mart Pazar günü yaşamını yitirdi.

Yaşar Şenyüz Salı günü öğle namazına müteakip Şişli Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Şenyüz’ün cenazesine katılım çok yüksekti. İş, sanat ve magazin dünyasından tanınan isimler, ünlü mankenler ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Gazetemiz imtiyaz sahibi Abdullah Akosman, haber müdürlerimiz Funda Akosman ve M. Kemal Sallı, tüm yazar kadromuz da cenazedeydi.

Güle güle Yaşar Şenyüz…

Seni hiç unutmayacağız...