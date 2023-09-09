Haber. Nihat İlikcioğlu

Son zamanlarda adından çokça söz ettiren ödüllü yazar Betül FIRAT, ödül almaya doymuyor. Mimoza Global Medya tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Başarı Ödül Töreninde Fırat, Yılın En Başarılı Yaratıcı Yazarı Ödülüne layık görüldü ve mutluluğunu dile getirdi.

Ödüllü yazar Betül FIRAT; “Uluslararası aldığım 2. ödül olmakta. Ödül almak ayrı bir övünç kaynağı ama ödüle layık görülmekten de öte çalışmalarınızın takdir görmesi ayrı bir onur kaynağı. Başarılarınızın bu şekilde takdir edilmesi hem mutluluk veriyor hem de motivasyonu arttırıcı oluyor.

Yaptığınız çalışmaların ses getirdiğini ve alandaki başarınızın takdir edilmesi onur verici. Yeni projelerim için çalışmalara başladım. Okurlarımızın güzel tepkileri ve yeni eser talepleri beni mutlu ediyor. Umarım eserlerimle daha çok okura dokunabilirim.” dedi.

Betül FIRAT 2020 yılında ilk kitabı “Mavinin Fecri” ile okuyucu ile buluşmuştu. 2021 yılında ise “Mihrinin Hicranı” isimli şiir kitabı ile okuyucuların kısa sürede takdirini toplamayı başardı. Edebiyat alanında sürekli çalışan, kendini geliştiren FIRAT 2022 yılı içerisinde “Heybemden Dökülen Öyküler” isimli öykü kitabı ve “Siyah Şapkalı Adam” isimli polisiye roman kitabı ile tekrar okuyucularıyla buluştu. 2022’nin sonunda da “Derin Mevzu Konuşacaklarımız Var” ve çocuk romanı olan “Kayıp Lapis Lazuli” ile okuyucunun karşısına çıktı. 2023 yılında 7. Kitabı olan “Öykü Muhiti” öykü kitabıyla okurlarının takdirini topladı. Fırat’ın kitapları ortaokuldan itibaren tüm öğrencilere, gençlere ve kitapseverlere hitap ediyor.

Kitaplarının yoğun ilgi görmesinden dolayı sevinçli olduğunu vurgulayan FIRAT; "Günümüzde çok güzel bir okur kitlesi bulunmakta. Her okuduğunu ayrı ayrı değerlendirip irdeleyen okurların eserlerime yoğun ilgi göstermeleri ve beğenmeleri yönünde geri dönüş sağlamaları paha biçilemez bir duygu. Şu anda üzerinde çalıştığım macera, polisiye ve mistik romanlarımın hazırlıkları sürüyor. Onları da zamanla okurla buluşturmaya çalışıyorum.” şeklinde konuştu.

Kısa zamanda yedi kitaba birden imza atan FIRAT, aynı zamanda köşe yazarlığına da devam ediyor. Bir yandan da güfte yazarlığı yaparak güftelerini besteletiyor ve Youtube kanalında yayınlıyor. Sanat alanında çok yönlü olan Ödüllü Yazar ve Şair Betül Fırat’ın gerekse aldığı ödüller gerekse eserleri büyük ilgi topladı. Giderek büyük bir okuyucu kitlesine ulaşan Fırat, yeni projelerle edebiyata katkı sunmaya devam etmek istediğini bildirdi.