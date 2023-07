İSTANBUL- 76 yaşındaki Schrader, en çok Martin Scorsese'nin Taksi Şoförü'nün yazarı ve First Reformed (2017) ve The Card Counter (2021) gibi filmlerin yönetmenliğiyle tanınır. Bu hafta Oppenheimer'ın New York galasına katıldı ve ardından filmle ilgili düşüncelerini bir Facebook gönderisiyle paylaştı.

“OPPENHEIMER. Bu yüzyılın en iyi, en önemli filmi,” diye yazdı Schrader. “Bu yıl sinemalarda bir film görürseniz, bu Oppenheimer olmalı.

"Ben bir Nolan hayranı değilim ama bu, kapıyı menteşelerinden uçuruyor."

Filmde Oppenheimer rolünde Cillian Murphy yer alırken, yıldızlarla dolu yardımcı oyuncu kadrosunda Robert Downey Jr, Matt Damon, Florence Pugh, Emily Blunt, Casey Affleck, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Matthew Modine, Alden Ehrenreich, Jason Clarke ve Gary Oldman yer alıyor.

Oppenheimer oyuncu arkadaşlarıyla yakın zamanda yapılan bir yuvarlak masa röportajında Damon, Nolan proje hakkında iletişime geçmeden önce oyunculuğa ara vermeyi planladığını açıkladı.

"Bu kulağa uydurulmuş gibi gelecek ama aslında doğru," dedi. “Kişiselleşmemek adına, izin aldığım konusunda karımla kapsamlı bir şekilde müzakere etmiştim. Interstellar'daydım ve sonra Chris beni birkaç film için rafa kaldırdı, bu yüzden rotasyonda değildim.

Damon daha önce 2014 bilim kurgu filmi Yıldızlararası'da Nolan'la çalıştı, ancak sonraki projeleri Dunkirk (2017) ve Tenet'te (2020) yer almadı.

"Ama aslında çift terapisinde pazarlık yaptım - bu gerçek bir hikaye - izin almamla ilgili tek uyarı, Chris Nolan'ın aramasıydı," diye açıkladı.

"Bu, herhangi bir şey üzerinde çalışıp çalışmadığını bilmeden oluyor, çünkü size asla söylemiyor. Durup dururken seni arıyor. Ve böylece, evimde bir an oldu.

Murphy ayrıca Nolan ile daha önce Batman Begins, Inception ve Dunkirk gibi filmlerde çalıştı.

Murphy, Oppenheimer vizyona girmeden önce The Independent'a verdiği bir röportajda, film yapımcısı Danny Boyle'un 2002 yapımı korku filmi 28 Days Later'ın ikinci devam filminin yapım aşamasında olabileceği yönündeki yakın tarihli iddiasına da yanıt verdi.

HABER: DAMLA OYA ERMAN