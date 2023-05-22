İSTANBUL- Yaz dönemi yaklaşmaya başladıkça, ince ve fit bir görünüme sahip olmak herkes için daha önemli hale geliyor. Kış mevsiminde iş yoğunluğu ve hareket azaldığından dolayı kalori alımı artabiliyor. Havaların ısınması beslenme ve fiziksel aktiviteyi düzene koymak için doğru zaman oluyor.

“Her çayın ya da kahvenin yanında daha fazla su tüketin”

Kalıcı kilo kaybı için Orçun Kürüm, “Kas kütlesini arttırıp, yağ yüzdesini düşürmeyi hedeflemenin önemine değiniyor. Kürüm, “Önümüzdeki birkaç ay için kendinize makul bir hedef koyup sağlıklı beslenme düzeni ile bir ayda yaklaşık 2 – 4 kilo vermek mümkün. Vücutta yağ yakımının hızlanması için sıvı tüketiminin yeterli olması çok önemli. Tüketeceğiniz suyun pH dengesinin yüksek (bazik) olması ve içeriğinde elektrolit dağılımının zengin olması metabolizmanın hızlı çalışması için önem arz ediyor. QNET’in HomePure Nova su filtreleme cihazı, mineral açısından zengin su tüketmenizi sağlayarak metabolizmanın çalışmasını destekliyor. Sabah kalktığınızda ve gece yatmadan önce 1-2 bardak su içmek, gün içinde tükettiğiniz her bardak çay veya kahvenin yanına bir bardak su eklemek, egzersiz öncesinde ve sonrasında tartılarak aradaki kilo farkı kadar su içmeye özen göstermek vücudunuzun sıvı kaybı yaşamaması için dikkat etmeniz gereken önemli noktalar olarak sıralanabilir.” dedi.

“Tok tutan gıdaları daha sık tüketin”

Su tüketiminin önemini vurgulayan Orçun Kürüm; “Kefir, süzme yoğurt, yulaf, yumurta, somon ve yer fıstığı gibi gıdalar sizi uzun süre tok tutmaya yardımcı olacaktır. Bunlara ek olarak sebze ve salata her öğünde mutlaka olması gereken besinler arasında yer almalı. Açlık krizlerini engellediğimizde beslenme rutinine daha kolay adapte olacak ve diyetin sürdürülebilirliğini de sağlayabileceksiniz” dedi.

“Kuru baklagiller tercih edilerek yağ miktarınızı kontrol altında tutabilirsiniz”

Kürüm karbonhidrat tüketimine de dikkat çekerek şunları söylüyor: “Karbonhidrattan kaçmak yerine doğru olanı seçmek önemli hususlardan birisi olabiliyor. Miktar çok önemli fakat basit karbonhidrat dediğimiz bisküvi, gofret, şeker, şekerli gıdalar, unlu mamullerden uzak durmak ilk adım sayılır. Bu tarz gıdalar kan şekeri dengenizi bozarak hızlı bir şekilde yağlanmanıza sebep olabiliyor. Amaç yağ kaybını sağlamak ise, kan şekerini çok yükseltmeyen yulaf, esmer ekmek, bulgur ve kuru baklagiller gibi kompleks karbonhidrat kaynaklarından faydalanılabiliyor”

HABER: EMİR YÜCEL