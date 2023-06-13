İSTANBUL- İstanbul’un önde gelen disiplinlerarası sanat mekânı Meşher, Britanyalı ressam ve tasarımcı John Craxton’ın yaşamını ve eserlerini tanıtan John Craxton: Işığın Peşinde sergisini ziyaretçileriyle buluşturmaya devam ediyor. Sanatçının biyografisinin yazarı ve arkadaşı Ian Collins’in küratörlüğünü üstlendiği sergi, 23 Temmuz 2023 tarihine kadar devam edecek. Sergi kapsamında düzenlenen atölyeler ile çocuklara sosyal ve kültürel gelişimlerinin önemli bir parçası olan sanatı sevdirmeyi; el becerilerini, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedefleyen Meşher’de yaz tatili programı da dopdolu!

Saksılar Sanat Eserlerine Dönüşüyor

John Craxton’ın renk paletinden, figürlerinden ve kullandığı malzemelerden ilham alarak oluşturulan “Renklerin Peşinde: Saksı Boyama Atölyesi” etkinliğine katılan çocuklar, saksıları sanat eserlerine dönüştürecek. 17 Haziran Cumartesi ve 11 Temmuz Salı günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek etkinliğe 7-12 yaş aralığındaki çocuklar ücretsiz olarak katılabilecek.

Kitaplar Sanatla Kaplanıyor

John Craxton’ın yaptığı şömiz tasarımlarından ilham alan “Kitabı Kaplayan Sanat: Şömiz Atölyesi”ne katılacak 7-12 yaş aralığındaki çocuklar, şömizin ne olduğunu örneklerle öğrenecek, en sevdikleri kitap için şömiz tasarlayacak ve Craxton’ın hayatını, eserlerini keşfedecek.

HABER: MERVE ELÇİ