İSTANBUL - Beykoz Belediyesi’nin ilçedeki çocuk ve gençlerin yaz tatillerini sportif aktivelerle değerlendirmeleri ve yeteneklerini keşfetmeleri için açtığı kurslar bu yaz 3 bine yakın öğrenciyi ağırlayacak. Sağlıklı ve başarılı nesiller için hazırlanan “Yaz Spor Eğitimleri”nin açılışı ilçe sahilinde düzenlenen renkli bir törenle yapıldı. “Yaz Spor Eğitimleri”ne kayıt yaptıran çocuklar ve ailelerin katıldığı törende branşlar tanıtıldı, öğrencilere forma ve ekipmanları hediye edildi. Açılış kapsamında Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (Beykoz GSK) taekwondo ve jimnastik sporcuları yeteneklerini sergileyen gösteriler sundu.

19 Branş

Yaz boyu ilçeye dinamizm katacak eğitimler, basketbol, taekwondo, tenis, karete, voleybol, bisiklet, kano, hentbol, kickboks, atletizm, izcilik, jimnastik, masa tenisi, geleneksel okçuluk, olimpik okçuluk, yelken, güreş, binicilik ve oyun grubu (4 yaş) branşlarından oluşuyor. Kendi ilgi alanlarına uygun dallarda sporla buluşan çocuklar yaz boyu uzman antrenörlerle yeteneklerini geliştirecek. Eğitimlerde yetenekli görülen çocuk ve gençler Beykoz GSK bünyesindeki takımlara kazandırılacak.

Kayıtlar sürüyor

Beykoz’da keyifli bir yaz geçirmek isteyen öğrenciler için https://etkinlik.beykoz.bel.tr adresinde kayıtlar devam ediyor.

HABER: SELÇUK BULUT